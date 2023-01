Τέτοιο παγκόσμιο κουτσομπολιό καιρό είχαμε να ζήσουμε. Ο σάλος γύρω από το νέο κομμάτι της Shakira, στο οποίο ξεφτυλίζει τον πρώην σύζυγό της Gerard Piqué και την νέα του σύντροφο (με στίχους τύπου «εγώ αξίζω όσο δύο 22χρονες» ή «μου έμεινε η μάνα σου γειτόνισσα» ή «άφησες τη Ferrari και πήρες Twingo, άφησες το Rolex και πήρες Casio») έχει πάρει τέτοιες διαστάσεις, που οι μάρκες που αναφέρονται στο τραγούδι χτίζουν διαφημιστικά μηνύματα στα social πατώντας πάνω στους στίχους, ενώ ο ίδιος ο Piqué κάνει δημόσιες εμφανίσεις με ρολόι Casio και σκάει στο γήπεδο με Twingo.

Όσο υπεράνω και να το παίζει κάποιος επιμένοντας πως δεν τον ενδιαφέρουν τα ξεκατινιάσματα των διασήμων, μία περιέργεια για το τι στο διάβολο λέει αυτό το τργούδι επιτέλους, δεν μπορεί, θα την έχει -αν μη τι άλλο εδώ μιλάμε, όχι για κάποιους minor celebrities αλλά για μία πασίγνωστη λατίνα star και έναν εξίσου διάσημο ποδοσφαιριστή. Ως αποτέλεσμα, το YouTube clip έχει συγκεντρώσει μέσα σε λίγες μέρες πάνω από 100 εκατομμύρια views, ενώ στο Spotify το track κατέρριψε το ρεκόρ των περισσότερων streams που έχει καταφέρει ποτέ latin κομμάτι μέσα σε μία μόνο μέρα. Εντωμεταξύ, μαρκετινίστικα μιλώντας, είναι όλο σχεδιασμένο τόσο σατανικά που, όχι μόνο το τραγούδι είναι στα ισπανικά (άρα εκτίθεσαι με τη μία στους στίχους ενεργοποιώντας τη λειτουργία υποτίτλων στο YouTube), αλλά δεν έχει καν «κανικό» τίτλο (λέγεται BZRP Music Sessions #53), με αποτέλεσμα να κυκλοφορεί από στόμα-σε-στόμα ως «το καινούργιο τραγούδι της Shakira που τα χώνει στον Piqué».

Αναλύσεις επί αναλύσεων έχουν γραφτεί τα τελευταία 24ωρα, και ενώ ο παλμός ξεκίνησε από το «καλά του τα 'πε» πλέον η πλειοψηφία τάσσεται με το «τι ξεπεσμός είναι αυτός» αλλά και «εσωτερικευμένος μισογυνισμός, ντροπή της». Εντωμεταξύ, ορισμένοι που έχουν αναγάγει το κουτσομπολιό σε «τέχνη», έφτασαν να παρατηρούν μέχρι και ότι το τραγούδι διαρκεί ακριβώς 3 λεπτά και 33 δευτερόλεπτα, επειδή, λέει, το 3 είναι ο αγαπημένος αριθμός του Piqué καθώς και το νούμερο στη φανέλα του. Ναι, με αυτά ασχολείται ο κόσμος.

Εμείς βρίσκουμε το ξεκατίνιασμα λόγω κέρατου αρκετά πασέ (ή τέλος πάντων, κάτι που κάνεις στα 15 σου, ίσως), μόνο ένα σύντομο σχόλιο θέλουμε να κάνουμε ότι στα ισπανικά οι στίχοι είναι ακόμα πιο προσβλητικοί, καθώς στη μετάφραση χάνεται το καλύτερο σημείο όπου η Shakira παίζει με το όνομα της τωρινής συντρόφου του Piqué, Clara Chia Marti, τονίζοντας το "clara" στη λέξη claramente: Tiene nombre de persona buena / Claramente es igualita que tú (σε ελεύθερη μετάφραση «το όνομά της σημαίνει καθαρή (clara), ακούγεται καλός άνθρωπος, μα είναι τα ίδια με σένα»).

Αντί περαιτέρω ανάλυσης, παρακάτω (εντελώς πρόχειρα) μερικά pop κομμάτια χωρισμού που έγιναν τεράστιες επιτυχίες, με στίχους που προκαλούν ένα κάποιο «άουτς», χωρίς να πέφτει τόσο το επίπεδο (κρατιόμαστε να μην συμπεριλάβουμε στη λίστα Δέσποινα Βανδή).

10. Dua Lipa - New Rules

One: Don't pick up the phone

You know he's only callin' 'cause he's drunk and alone

Two: Don't let him in, you'll have to kick him out again

Three: Don't be his friend

You know you're gonna wake up in his bed in the mornin'

And if you're under him, you ain't gettin' over him

9. Rihanna - Needed Me

But baby, don't get it twisted / You was just another nigga on the hit list / Tryna fix your inner issues with a bad bitch / Didn't they tell you that I was a savage / Fuck your white horse and a carriage

8. Ariana Grande - thank u, next

Thank u, next (next!)

7. Lily Allen - Smile

At first, when I see you cry / Yeah, it makes me smile / Yeah, it makes me smile / At worst, I feel bad for a while / But then I just smile / I go ahead and smile

6. Gotye - Somebody That I Used To Know (feat. Kimbra)

Now you're just somebody that I used to know

5. Beyoncé - Irreplaceable

(To the left, to the left / Everything you own in the box to the left)

You must not know 'bout me / You must not know 'bout me / I could have another you in a minute / Matter fact he'll be here in a minute, baby

4. CeeLo Green - FUCK YOU

And although there's pain in my chest / I still wish you the best / With a "Fuck you" (ooh, ooh, ooh)

3. Justin Timberlake - Cry Me a River

You told me you love me / Why did you leave me all alone / Now you tell me you need me / When you call me on the phone / Girl, I refuse / You must have me confused with some other guy / The bridges were burned / Now it's your turn, to cry / Cry me a river

2. No Doubt - Ex Girlfriend

I kinda always knew I'd end up your ex-girlfriend / I hope I hold a special place with the rest of them / And you know it makes me sick to be on that list / But I should have thought of that before we kissed

1. Alanis Morrissette - You Oughta Know

And every time I scratch my nails / down someone else's back I hope you feel it / Well, CAN YOU FEEL IT?