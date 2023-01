Ναι, το "Heartbeats" είναι το πιο γνωστό τραγούδι του José González, και δεν είναι καν δικό του. Μετατρέποντας την έκφραση «ήρεμη δύναμη» σε νότες, ο Σουηδός μουσικός «τρύπωσε» στις αρχές των 00s στα ραδιόφωνα και τις playlists/συλλογές μας, εκμεταλλευόμενος όχι ένα, αλλά δύο από τα τρικ που, αποδεδειγμένα, αποτελούν σύντομο δρόμο προς την ξαφνική φήμη στο χώρο της μουσικής: μια διασκευή ή μια διαφήμιση. Η δική του εκδοχή στο (εξαιρετικό και στο πρωτότυπο) κομμάτι των επίσης Σουηδών The Knife συμπεριλήφθηκε το 2003 στο ντεμπούτο άλμπουμ του Veneer, χρησιμοποιήθηκε στο θρυλικό spot της Sony Bravia με τις 250.000 πολύχρωμες μπάλες και η χαρακτηριστική φωνή του González ταξίδεψε παντού με ιλιγγιώδη ταχύτητα.

Τρία ακόμη άλμπουμ αργότερα -με τελευταίο το Local Valley του 2021-, εκατομμύρια πωλήσεις και δεκάδες εμφανίσεις και περιοδείες, ο González δεν εγκατέλειψε ποτέ την «τέχνη της διασκευής», παρουσιάζοντας συχνά σε live του δικές του εκτελέσεις σε κομμάτια καλλιτεχνών από όλα τα πλάτη και τα μήκη του μουσικού φάσματος, διασκευάζοντας από Bruce Springsteen μέχρι Low.

Με αφορμή την πολυαναμενόμενη εμφάνισή του τη Δευτέρα 23 Ιανουαρίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, θυμόμαστε 5 ακόμη αγαπημένες διασκευές του.

Teardrop (Massive Attack Cover)

Θέλει κότσια να «πειράξεις» ένα τέτοιο διαχρονικό αριστούργημα (με την Elizabeth Fraser των Cocteau Twins στα φωνητικά του πρωτότυπου, από το άλμπουμ Mezzanine του 1998), ο González όμως το τόλμησε και το έκανε δικό του. Η version του έγινε γνωστή μετά από την χρήση της σε επεισόδιο της 4ης σεζόν της πασίγνωστης σειράς House, ενώ τελευταία χρησιμοποιήθηκε και στο soundtrack του ντοκιμαντέρ για τον Michael Jordan, The Last Dance.

Love Will Tear Us Apart (Joy Division cover)

Μπορεί να μην έχει τη δυναμική του πρωτότυπου, αλλά με σκέτη φωνή και κιθάρα, εδώ ο ύμνος των Joy Division απογυμνώνεται στα βασικά συστατικά του, πράγμα που δίνει εντυπωσιακή έμφαση στη βασική ραχοκοκκαλιά του τραγουδιού που δεν είναι παρά η ίδια μουσική φράση, σε επανάληψη.

Smalltown Boy (Bronski Beat cover)

Και μόνο που σκέφτηκε να προσεγγίσει με folk σκεπτικό ένα synthpop club anthem σαν αυτό, αξίζει επαίνους.

Hand On Your Heart (Kylie Minogue cover)

Στο πρωτότυπο του 1989, η Kylie Minogue φλερτάρει με την κάμερα, χορεύει και αλλάζει φορέματα, μιλώντας για heartbreak με το πιο αταίριαστο κέφι, όταν ακόμα και οι εναρκτήριοι στίχοι του κομματιού είναι Well it's one thing to fall in love / But another to make it last. Στην εκδοχή του González, το κομμάτι μεταμορφώνεται εντελώς και το πονεμένο love story εκτίθεται στις πραγματικές του διαστάσεις.

This Is How We Walk On The Moon (Arthur Russell cover)

Επιχειρώντας εδώ ένα ανάποδο εγχείρημα, ο González «φορτώνει» ένα κομμάτι, που στην πρωτότυπη εκδοχή του είναι ακατέργαστο και ακουστικό, με πνευστά, κρουστά και ηλεκτρονικές λούπες, αποδεικνύοντας πως δεν βλέπει τα πράγματα μονοδιάστατα, ούτε εξειδικεύεται αποκλειστικά στις ακουστικές εκτελέσεις.

O José González εμφανίζεται τη Δευτέρα 23 Ιανουαρίου στις 20.30, στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, στο πλαίσιο της σειράς συναυλιών Cosmos. Περισσότερα εδώ.