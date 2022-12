2002, η Βραζιλία κατακτά το μουντιάλ που έλαβε χώρα στην Ν. Κορέα και την Ιαπωνία, το Ευρώ γίνεται το επίσημο νόμισμα για δώδεκα χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής ‘Ένωσης, βγαίνουν στις κινηματογραφικές αίθουσες τα Spider-Man, The Lord of the Rings: The Two Towers, Star Wars Episode II: Attack of the Clones και Harry Potter and the Chamber of Secrets, κάνει πρεμιέρα στο MTV το The Osbournes και μια σειρά σημαντικών δίσκων συναντούν τον έξω κόσμο. Εδώ στο Avopolis επιλέξαμε δέκα, μόλις, άλμπουμ από αυτά και τα παρουσιάζουμε σε χρονολογική σειρά κυκλοφορίας.

1. The Notwist - Neon Golden

Ο δίσκος των Γερμανών Notwist κυκλοφόρησε τον Γενάρη του 2002 από την City Slang. Από το εναρκτήριο “One Step Inside Doesn’t Mean You Understand” έως το καταληκτικό και αριστουργηματικό “Consequence” το συγκρότημα χτίζει ένα υπέροχο δίσκο μέσα από την αλληλεπίδραση φυσικών οργάνων και ηλεκτρονικών στοιχείων. Το Pitchfork κατέταξε το άλμπουμ στο Νο.137 της λίστας του με τα 200 καλύτερα άλμπουμ των ‘00s ενώ η κυκλοφορία έφτασε μέχρι το Νο.47 στα charts των Independent Albums στο Ηνωμένο Βασίλειο.

2. Boards of Canada – Geogaddi

Οι σπουδαίοι Σκωτσέζοι Boards of Canada έδωσαν σε κυκλοφορία το άλμπουμ Geogaddi τον Φλεβάρη του 2002. Ο δίσκος κυκλοφόρησε από την επιδραστική Warp Records και συνιστά ένα μνημείο χαοτικών μελωδιών που συνδέονται με τέτοιο τρόπο ώστε να φτιάχνουν ένα ηλεκτρονικό άλμπουμ-ορόσημο. Η κυκλοφορία έφτασε έως το Νο.21 στο Ηνωμένο Βασίλειο ενώ, φυσικά, συμπεριλήφθηκε στις λίστες με τα καλύτερα του 2002 για τα περιοδικά Mojo, NME, Uncut και the Wire.

3. The Streets - Original Pirate Material

Τον Μάρτη του 2002 κυκλοφόρησε το ντεμπούτο των Streets από τα labels 679 και Locked On. Το εναρκτήριο “Turn The Page” σε αιχμαλωτίζει από τα πρώτα δευτερόλεπτα και σαν μπαίνουν τα φωνητικά καταλαβαίνεις ήδη ότι κάτι σπουδαίο έπεται. Δίσκος επηρεασμένος από το UK garage και το hip-hop με, φυσικά, έντονη urban ψυχή, είναι δεδομένο ότι συνιστά μια σημαντικά επιδραστική κυκλοφορία, γεγονός το οποίο επιβεβαίωσε το ίδιο το ΝΜΕ το 2003 καθώς κατέταξε τον δίσκο στο Νο.46 με τα 100 καλύτερα άλμπουμ όλων των εποχών. Σημειώνεται επίσης ότι το “Original Pirate Material” έφτασε μέχρι το Νο.10 των βρετανικών charts.

4. Doves – The Last Broadcast

Στα απόνερα της britpop παράνοιας που είχε πια χαιρετήσει, οι Άγγλοι (φυσικά) Doves ξεχώρισαν αρχικά με το ντεμπούτο τους άλμπουμ του 2000 (Lost Souls) και ήρθαν να καθιερωθούν με τη sophomore κυκλοφορία τους The Last Broadcast η οποία συνάντησε τα ράφια των δισκοπωλείων τον Απρίλη του 2002. Μιλάμε για έναν δίσκο που κατάφερε να φτάσει στο Νο.1 των charts του Ηνωμένου Βασιλείου ενώ το ΝΜΕ της εποχής βαθμολόγησε το άλμπουμ με 9/10. Για τους «στατιστικολόγους» σημειώνεται πως ο δίσκος έφτασε και έως το Νο.83 στις Η.Π.Α.

5. DJ Shadow - The Private Press

Τον Ιούνη του 2002 κι από την MCA κυκλοφόρησε το δεύτερο, ουσιαστικά, studio άλμπουμ του Αμερικάνου παραγωγού DJ Shadow (a.k.a. Joshua Paul Davis). Το έργο του καλλιτέχνη κρίνεται από την αρχή πολύ δύσκολο σαν έχει προηγηθεί ένα τόσο σπουδαίο ντεμπούτο όπως το Entroducing, η αλήθεια είναι, ωστόσο, πως ο DJ Shadow τα καταφέρνει περίφημα και παραδίδει ένα album-κομψοτέχνημα γεμάτο με σπουδαίες αναφορές στο hip-hop, το trip-hop, την soul καθώς και την εν γένει ηλεκτρονική μουσική πηγαίνοντας, παράλληλα, την τέχνη και τεχνική του sampling σε μεγάλα καλλιτεχνικά ύψη. Ο δίσκος έφτασε ως το Νο.8 στο Ηνωμένο Βασίλειο και μέχρι το Νο.44 στις Η.Π.Α.

6. The Flaming Lips - Yoshimi Battles the Pink Robots

Ο δίσκος-κομψοτέχνημα της παρέας του Wayne Coyne κυκλοφόρησε τον Ιούλη του 2002 από την Warner Bros. Δύσκολα περιγράφεται με λέξεις η πολύ ιδιαίτερη pop ομορφιά του συγκεκριμένου άλμπουμ, η προσηλωμένη ακρόαση είναι ο μόνος ασφαλής δρόμος. Για την ιστορία, η κυκλοφορία έφτασε μέχρι το Νο.13 στο Ηνωμένο Βασίλειο και έως το Νο.50 στις Ηνωμένες Πολιτείες ενώ αξίζει να σημειωθεί πως το Uncut κατέταξε τον δίσκο στο Νο.11 των καλύτερων δίσκων της δεκαετίας με το Rolling Stone αντίστοιχα να του δίνει την 27η θέση.

7. The Coral – The Coral

Το ντεμπούτο άλμπουμ των βρετανών Coral κυκλοφόρησε τον Ιούλη του 2002 από την Deltasonic. Vintage και ψυχεδελική ροκ αισθητική που έκανε ιδιαίτερη εντύπωση στους indie κύκλους της εποχής, ξεχωρίζει ακόμα στο είδος του ενώ ο κιθαριστικός pop ύμνος που λέγεται “Dreaming of You” εξακολουθεί να λειτουργεί ως σέντερ φορ κρούσης που σκοράρει κατά ριπάς. Ο δίσκος έφτασε, όχι τυχαία, μέχρι το Νο.5 των άλμπουμ charts στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά μόνο μέχρι το Νο.189 του Billboard των Η.Π.Α.

8. Interpol - Turn on the Bright Lights

Το ντεμπούτο των Νεοϋορκέζων Interpol κυκλοφόρησε τον Αύγουστο του 2002 από την Matador Records. Πρόκειται για έναν από τους πλέον σπουδαίους κιθαριστικούς δίσκους εκείνης της δεκαετίας και σίγουρα κάποιοι θα πουν ότι συγκαταλέγεται στα καλύτερα debuts όλων των εποχών. Ένα ρυθμικό μέρος (μπάσο-τύμπανα) που χτίζει τις βάσεις και τα θεμέλια, ρυθμικές κιθάρες και riffs που καθηλώνουν και post punk ερμηνείες στα καλύτερά τους. Για τους λάτρεις της στατιστικής (sic.), το άλμπουμ έφτασε μόνο μέχρι το Νο.101 στο Ηνωμένο Βασίλειο και το Νο.158 στο αμερικανικό Billboard, αλλά τα προαναφερθέντα δεδομένα ελάχιστη σημασία έχουν μάλλον.

9. Sigur Rós - ()

Το τρίτο, ουσιαστικά, studio άλμπουμ των Ισλανδών Sigur Rós κυκλοφόρησε τον Οκτώβρη του 2002 από την FatCat Records. Ο απλός χαρακτηρισμός ως μια post rock κυκλοφορία είναι πραγματικά πολύ λίγος για να αναδείξει τον πλούτο του συγκεκριμένου δίσκου, ο οποίος τραγουδήθηκε από τον Jónsi (φυσικά frontman του γκρουπ) αποκλειστικά στα “Hopelandic”, μια επινοημένη δηλαδή γλώσσα που αποτελείται από ασυνάρτητες (;) αλλά -με τον τρόπο τους- εύηχες λέξεις. Ο δίσκος έφτασε έως το Νο.49 των charts στο Ηνωμένο Βασίλειο και μέχρι το Νο.51 του U.S. Bilboard.

10. Beth Gibbons & Rustin Man - Out of Season

Το ονειρικό “Out of Season” κυκλοφόρησε τον Οκτώβρη του 2002 από την Go! Beat. Το γεγονός ότι με κάποιο τρόπο επέστρεψε η τραγουδίστρια των Portishead στην δισκογραφία ήταν από μόνο του πολύ σπουδαίο, αλλά σπουδαίος είναι και ο ίδιος ο δίσκος που κυκλοφόρησε από την Beth Gibbons και τον Rustin Man (τον Paul Webb δηλαδή, μέλος των εξαίσιων Talk Talk). Η κυκλοφορία που ξεχωρίζει για τις υπέροχες downtempo μελωδίες της και τα, αναμενόμενα, καθηλωτικά φωνητικά της Beth Gibbons έφτασε μέχρι το Νο.28 των charts του Ηνωμένου Βασιλείου

Εύφημος μνεία σε: Múm - Finally We Are No One, Pet Shop Boys - Release, Koop - Waltz for Koop, The Delgados - Hate, Broken Social Scene - You Forgot it in People