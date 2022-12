2012, το Λονδίνο φιλοξενεί τους Ολυμπιακούς Αγώνες, η Whitney Houston φεύγει από την ζωή, βγαίνουν στους κινηματογράφους τα The Dark Knight Rises, Django Unchained, Moonrise Kingdom και The Master, η Εγκυκλοπαίδεια Britannica σταματά την έντυπη έκδοση της, το “Gagnam Style" προκαλεί φρενίτιδα στο YouTube (και όχι μόνο), η Meryl Streep κερδίζει το τρίτο της Oscar, η Ισπανία κατακτά το ποδοσφαιρικό Euro στα γήπεδα της Πολωνίας και της Ουκρανίας και μια σειρά από σημαντικές μουσικές κυκλοφορίες συναντούν τον έξω κόσμο. Εδώ στο Avopolis επιλέξαμε δέκα, μόλις, άλμπουμ από αυτά και τα παρουσιάζουμε κατά χρονoλογική σειρά κυκλοφορίας.

1. Grimes - Visions

Ο τρίτος δίσκος της τετραπέρατης Καναδής Grimes κυκλοφόρησε τον Φλεβάρη του 2012 από την 4AD και την Arbutus Records. Leftfield synthpop στα καλύτερα της με electropop εκφάνσεις, abstract παρεκτροπές και dreampop στοιχεία, ο δίσκος έφτασε έως το Νο.67 των charts του Ηνωμένου Βασιλείου και μέχρι το Νο.98 του αμερικάνικου Billboard. Αξίζει, πάντως, να σημειωθεί ότι το ανεξάρτητο blog Gorilla vs. Bear ανέδειξε το Visions ως το καλύτερο άλμπουμ της δεκαετίας ενώ το Pitchfork το κατέταξε ως τον δεύτερο καλύτερο δίσκο της αντίστοιχης περιόδου.

2. Chromatics - Kill for Love

Οι Αμερικανοί Chromatics κυκλοφόρησαν το Kill for Love τον Μάρτη του 2012 μέσω της Italians Do It Better και σε παραγωγή του Johnny Jewel. Με new wave / dream-pop / synth-pop αισθητική για σεμινάριο, ο δίσκος ψηφίστηκε ως ο 18ος καλύτερος δίσκος για το 2012 από το BBC Music, το Pitchfork του έδωσε την 8η θέση αντίστοιχα, ενώ το Gorilla vs. Bear τοποθέτησε το άλμπουμ στην 8η θέση με τις καλύτερες κυκλοφορίες της δεκαετίας των ‘10s.

3. Beach House - Bloom

Το τέταρτο άλμπουμ των εκ Βαλτιμόρης ορμώμενων Beach House κυκλοφόρησε τον Μάη του 2012 από την Sub Pop και την Bella Union. Ο δίσκος είναι σε παραγωγή του ίδιου συγκροτήματος και του Chris Coady ο οποίος έχει δουλέψει και με συγκροτήματα όπως οι Yeah Yeah Yeahs, οι TV On The Radio, οι Grizzly Bear και οι Blonde Redhead. Οι Beach House παραδίδουν αιθέρια μαθήματα dreampop μουσικής παραγωγής, αλλά από την άλλη κι αυτή η περιγραφή είναι πολύ λίγη τελικά για να αναδείξει το συνθετικό μεγαλείο του “Bloom”. Ο δίσκος έφτασε έως το Νο.15 των βρετανικών charts και έως το Νο.7 στις Η.Π.Α.

4. DIIV - Oshin

Το ντεμπούτο άλμπουμ των εκ Νέας Υόρκης ορμώμενων DIIV κυκλοφόρησε τον Ιούνη του 2012 από την Captured Tracks. Αναβίωση από 90s κιθάρες, shoe-gaze εκρήξεις, οριακή dream-pop ματιά και συνολικά ένας υπέροχος indie rock δίσκος με το σπουδαίο (και προτελευταίο track) “Doused” να κλέβει καρδιές. Το Oshin έφτασε έως το Νο.33 των Independent Albums του Billboard στις Η.Π.Α. ενώ το δε Pitchfork κατέταξε την κυκλοφορία στο Νο.26 στην λίστα με τα 30 καλύτερα dream-pop άλμπουμ.

5. Purity Ring - Shrines

Το ντεμπούτο των Καναδών Purity Ring βγήκε σε κυκλοφορία τον Ιούλη του 2012 από την 4AD σε παραγωγή του ίδιου του συγκροτήματος και του εξαιρετικού βρετανού μουσικού και παραγωγού Jon Hopkins. Πανέμορφη chill-wave στο απόγειο της όλης φάσης, ένας δίσκος που ξεχωρίζει με την synth-wave αισθητική του, τα δε “Belispeak” και “Obedear” είναι από μόνα τους μικρά κομψοτεχνήματα. Για την ιστορία ο δίσκος έφτασε μέχρι το Nο.10 των Independent Charts στο Ηνωμένο Βασίλειο και έως το Nο.3 στην λίστα των ανεξάρτητων άλμπουμ του αμερικάνικου Billboard.

6. Jessie Ware - Devotion

Ο ντεμπούτο δίσκος της Λονδρέζας Jessie Ware κυκλοφόρησε τον Αύγουστο του 2012 από τις PMR Records και Island Records, ενώ στις Η.Π.Α. κυκλοφόρησε το 2013 από την Interscope Records. Φανταστική (neo)soul με disco στοιχεία και down-tempo pop γλυκύτητα, ο δίσκος περιλαμβάνει τα εξαίσια “Wildest Moments” και “Running” τα οποία ακούγονται στα ραδιόφωνα μέχρι σήμερα. Για τους λάτρεις της στατιστικής (sic.) το Devotion έφτασε έως το Νο.5 των βρετανικών charts και μέχρι το Νο.79 του US Billboard.

7. The XX - Coexist

Ο δεύτερος στούντιο δίσκος των Βρετανών Τhe XX κυκλοφόρησε τον Σεπτέμβρη του 2012 από την Young Turks και είναι σε παραγωγή του Jamie XX, μέλος -φυσικά- του συγκροτήματος. Υπέροχη pop με την δική της μοναδική αισθητική να οριοθετείται από τα τρομερά down-tempo beats του Jamie XX, τις φανταστικές μίνιμαλ (αλλά παράλληλα τόσο πλούσιες) κιθαριστικές μελωδίες και φυσικά τα πανέμορφα φωνητικά των Romy Madley Croft και Oliver Sim. Το άλμπουμ έφτασε έως το Νο.1 στο Ηνωμένο Βασίλειο και μέχρι το Νο.5 στις Η.Π.Α.

8. Grizzly Bear - Shields

Το Shields των Νεοϋορκέζων Grizzly Bear κυκλοφόρησε τον Σεπτέμβρη του 2012 από την Warp Records. Η ιδιαίτερη artistic pop ματιά και προσέγγιση των Grizzly Bear αποτυπώνεται άψογα στον δίσκο που είναι σε παραγωγή του μπασίστα του συγκροτήματος Chris Taylor. Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, ότι η κυκλοφορία έφτασε μέχρι το Νο.17 των albums chart στο Ηνωμένο Βασίλειο και έως το Nο.7 του αμερικάνικου Billboard.

9. Tame Impala - Lonerism

Το δεύτερο στούντιο πόνημα του project του Αυστραλού Kevin Parker που ονομάζεται Tame Impala κυκλοφόρησε τον Οκτώβρη του 2012 από την Modular Recordings σε παραγωγή του ίδιου του Parker. «Ψυχεδελοκαταστάσεις» που αγγίζουν το μυαλό και την ψυχή, ο δίσκος βασίζεται περισσότερο στα synths και λιγότερο στις κιθάρες αποδίδοντας ένα άψογο τελικό αποτέλεσμα. Σημειώνεται ότι το άλμπουμ έφτασε μέχρι το Nο.14 στα βρετανικά charts και έως το Nο.34 στις Η.Π.Α.

10. Andy Stott - Luxury Problems

Το Luxury Problems του Βρετανού Andy Stott κυκλοφόρησε τον Οκτώβρη του 2012 από την Modern Love. Ηλεκτρονική μουσική με σκοτεινές εκφάνσεις που γεμίζει το μυαλό με εικόνες και κάνει το σώμα να κινείται νωχελικά, ο δίσκος αναδείχθηκε από το Pitchfork ως “Best New Album” επί τη κυκλοφορία του ενώ έφτασε έως το Nο.24 στην λίστα με τα κορυφαία χορευτικά και ηλεκτρονικά άλμπουμ του Billboard.

Εύφημος μνεία σε: Django Django - Django Django, Ariel Pink's Haunted Graffiti - Mature Themes, Holy Other - Held, John Talabot - ƒIN, Dirty Projectors - Swing Lo Magellan, Chairlift - Something