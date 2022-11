1992, η Δανία κατακτά το Πανευρωπαϊκό τουρνουά ποδοσφαίρου (Euro ’92) σε μια από τις μεγαλύτερες αθλητικές εκπλήξεις όλων των εποχών, οι 25οι Ολυμπιακοί Αγώνες λαμβάνουν χώρα στην Βαρκελώνη, τα McDonalds ανοίγουν το πρώτο τους κατάστημα στην Κίνα, βγαίνουν στους κινηματογράφους τα Malcolm Χ του Spike Lee, Unforgiven του Clint Eastwood και Batman Returns του Tim Burton, η Sinead O’Connor σκίζει μια φωτογραφία του Πάπα Ιωάννη Παύλου ΙΙ ζωντανά στον αέρα του Saturday Night Live και ένας σωρός σπουδαίων δίσκων ανεβαίνει στα ράφια των δισκοπωλείων. Εδώ στο Avopolis επιλέξαμε δέκα, μόλις, άλμπουμ από αυτά και τα παρουσιάζουμε κατά χρονολογική σειρά κυκλοφορίας.

1. Pavement – Slanted & Enchanted

Το ντεμπούτο full length άλμπουμ των Pavement κυκλοφόρησε τον Απρίλη του 1992 από την Matador. Το γεγονός και μόνο ότι μιλάμε για το ντεμπούτο του συγκεκριμένου συγκροτήματος είναι από μόνο ένα σημείο αναφοράς για ολόκληρη την εν γένει indie μουσική σκηνή. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι το 1999 το Pitchfork κατέταξε τον δίσκο στο Νο.3 των 100 καλύτερων άλμπουμ της δεκαετίας του ’90 ενώ το Rolling Stone έχει συμπεριλάβει το Slanted & Enchanted στην λίστα του με τις essential ηχογραφήσεις των 90's. Υφίστανται και άλλες διακρίσεις από τον μουσικό τύπο που, τελικά, ελάχιστη σημασία έχουν μπροστά στο ίδιο το κιθαριστικό μεγαλείο του δίσκου.

2. Beastie Boys – Check Your Head

Το Check Your Head είναι το τρίτο στούντιο άλμπουμ των σπουδαίων Beastie Boys και κυκλοφόρησε από την Grand Royal και την Capitol τον Απρίλη του 1992. Συνδυάζοντας soul, jazz, funk και σε σημεία ακόμα και alternative rock στοιχεία είναι ένα hip-hop κομψοτέχνημα το οποίο έφτασε ως το Νο.10 του αμερικάνικου Billboard.

3. The Cure – Wish

Το Wish είναι το ένατο στούντιο άλμπουμ των Cure και κυκλοφόρησε τον Απρίλη του 1992. Ο δίσκος, σε παραγωγή David M. Allen και Robert Smith, έμελλε να γίνει η μεγαλύτερη εμπορικά επιτυχία του συγκροτήματος φτάνοντας στο Νο.1 των charts του Ηνωμένου Βασιλείου και στο Νο.2 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Για πολλούς εκ των οπαδών των Cure συνιστά και την τελευταία, ουσιαστικά, πολύ σπουδαία δισκογραφική δουλειά της παρέας του Robert Smith. Εν αναμονή του νέου τους δίσκου, ακούμε ξανά το Wish που έγινε 30 ετών!

4. Faith No More – Angel Dust

Το τέταρτο στούντιο άλμπουμ των Faith No More κυκλοφόρησε τον Ιούνη του 1992 από την Slash και την Reprise. Το Angel Dust λογίζεται ως ένας πολύ σημαντικός δίσκος που συνδυάζει metal, funk, rap και alternative στοιχεία με τον πλέον ιδανικό τρόπο. Ο δίσκος έφτασε μέχρι το Νο.2 των charts στο Ηνωμένο Βασίλειο και ως το Νο.10 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα δε singles “Midlife Crisis” και “A Small Victory” είναι από μόνα τους σκέτη απόλαυση ενώ σημειώνεται πως η σπουδαία διασκευή στο “Easy” των Commodores προστέθηκε στον δίσκο όταν έγινε reissue το 1993.

5. Sonic Youth – Dirty

To έβδομο στούντιο άλμπουμ των Sonic Youth κυκλοφόρησε από την DGC records τον Ιούλη του 1992. Σε παραγωγή Butch Vig και των ίδιων των Sonic Youth, ο δίσκος παρήγαγε τέσσερα singles στα περιλαμβάνονται τα σπουδαία “100%”, “Youth Against Fascism” και “Sugar Cane”. To Dirty είναι ένας εμβληματικός alternative/indie rock δίσκος με την πάντα ιδιαίτερη κιθαριστική πινελιά των Sonic Youth και κατάφερε να φτάσει ως το Νο.6 των charts του Ηνωμένου Βασιλείου καθώς και ως το Νο.83 του U.S. Billboard.

6. The Prodigy – Experience

Το Experience κυκλοφόρησε τον Σεπτέμβρη του 1992 από την XL Recordings και Elektra Records και αποτελεί ιστορικό άλμπουμ ακόμα και μόνο για το γεγονός ότι συνιστά το ντεμπούτο δίσκο των Prodigy. Breakbeat, hardcore και jungle για το μυαλό και το σώμα, η κυκλοφορία έφτασε μέχρι το Νο.12 των charts του Ηνωμένου Βασιλείου και συνεχίζει να συναρπάζει τους λάτρεις του είδους και όχι μόνο.

7. Alice In Chains – Dirt

Το δεύτερο studio άλμπουμ των Αμερικάνων Alice In Chains κυκλοφόρησε από την Columbia τον Σεπτέμβρη του 1992. Ένας δίσκος ορόσημο για την grunge σκηνή ειδικότερα και το εναλλακτικό ροκ γενικότερα, περιλαμβάνει ένα από τα συγκλονιστικότερα φινάλε σε δίσκο μέσω του αριστουργηματικού “Would?” και έφτασε έως το Νο.42 των βρετανικών charts καθώς και έως το ιδιαίτερα τιμητικό Νο.6 στις Ηνωμένες Πολιτείες.

8. R.E.M. – Automatic for the People

Το όγδοο studio άλμπουμ των R.E.M. κυκλοφόρησε από την Warner Bros τον Οκτώβρη του 1992. Με εμβληματικά τραγούδια όπως τα “Drive”, “Everybody Hurts”, “Man On The Moon” και “Nightswimming”, το “Automatic for the People” κατέγραψε εντυπωσιακή πορεία στα charts, φτάνοντας ως το Νο.1 στο Ηνωμένο Βασίλειο και έως το Νο.2 στις Ηνωμένες Πολιτείες ενώ υπολογίζεται πως έχει πουλήσει πάνω από 18 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως.

9. Sade – Love Deluxe

Το τέταρτο studio άλμπουμ της Sade κυκλοφόρησε τον Οκτώβρη του 1992 μέσω της Epic Records. Είναι cool, είναι smooth, είναι λαμπερό, είναι soul, είναι jazzy, είναι pop και έφτασε μέχρι το Νο.10 των charts στο Ηνωμένο Βασίλειο και μέχρι το Νο.3 του U.S. Billboard.

10. Rage Against the Machine – Rage Against the Machine

Το ντεμπούτο studio άλμπουμ των Rage Against The Machine κυκλοφόρησε τον Νοέμβρη του 1992 μέσω της Epic. Ένας από τους πλέον έντονα πολιτικοποιημένους δίσκους της μουσικής ιστορίας που περιλαμβάνει τα εμβληματικά “Killing In The Name” και “Bullet In The Head”, έφτασε έως το Νο.17 στο Ηνωμένο Βασίλειο και μέχρι το Νο.45 στο Billboard των Ηνωμένων Πολιτειών.

Εύφημος μνεία σε: Aphex Twin – Selected Ambient Works 85–92, PJ Harvey – Dry, Stereolab – Peng!, The Lemonheads – It’s A Shame About Ray, Nick Cave – Henry’s Dream, Sugar – Copper Blue