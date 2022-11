Το νέο τραγούδι των Metallica έπεσε σαν κεραυνός και εμείς το μόνο που είχαμε να κάνουμε είναι απλά να τον καβαλήσουμε, όχι γιατί υπάρχει κάποια ευθεία σύνδεση με τον ήχο του θρυλικού Ride the Lightining αλλά γιατί κάθε καινούργιο κομμάτι των Αμερικανών είναι αυτόματα talk of the town. Οι συζητήσεις για την κατεύθυνση του νέου δίσκου, που τιτλοφορείται 72 Seasons, έχουν ανάψει για τα καλά και το πρώτο δείγμα δείχνει πως ο ήχος θα είναι σίγουρα καλύτερος σε σχέση με το τραχύ Hardwired to Self Destruct, ενώ το στυλ παραμένει κοντά στο vintage, βρετανικό heavy metal, με αρκετές thrashy ταχύτητες.

Το "Lux Aeterna" σίγουρα έφερε στο μυαλό πολλών την Kill'em All περίοδο του group με το "in your face" attitude, τις μικρές διάρκειες, τα πιασάρικα ρεφραίν. Ήταν η πρώτη προσπάθεια σχηματισμού ενός είδους που θα αναμειγνύει το NWOBHM και το punk και το αποτέλεσμα ήταν απόλυτα επιτυχημένο, με πολλές γενιές thrash metal συγκροτημάτων να δημιουργούνται από τα 80's και μετά. Το βασικό riff του Hetfield και το στακάτο παίξιμο του Lars είναι όλα τα λεφτά στο πρώτο αυτό δείγμα, με τον Kirk να μην προσθέτει κάτι ιδιαίτερο με το solo που κόβει το τραγούδι στα δύο.

Αν πρέπει να αποτιμηθεί τόσο γρήγορα θα λέγαμε πως είναι απλά ένα crowd pleaser που σίγουρα θα κάνει γκελ στο επερχόμενο tour, πιθανότατα θα ξεχαστεί γρήγορα, μιας και το σχήμα έχει παίξει σε αυτό το γήπεδο μπάλα για πολλά χρόνια και με καλύτερα αποτελέσματα.

Μέχρι να συμβεί αυτό, μοιραία θα τραγουδάμε όλοι «Φουλ σπιντ ορ ναθινγκ...Λουξ ετέρνααααααα», σηκώνοντας τις γροθιές ψηλά (και κάνοντας ευχές κάποιος διοργανωτής να τους φέρει ξανά Ελλάδα).