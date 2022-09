Μπορεί να φλεξάρει πως έχρισε ιππότη από τον Winston Churchill μέχρι τον Bono και από τον Bill Gates μέχρι τον Mick Jagger, πως είδε 17 πρόεδρους των Η.Π.Α να περνούν και να χάνονται μπροστά από τη βασιλική της ζωή και πως είναι η μακροβιότερη μονάρχης της Γηραιάς Αλβιώνας. Δεν πεθαίνουν κάθε μέρα Βασίλισσες στις μέρες μας, από την άλλη, καιρός δεν είναι να τελειώνουν παρωχημένες μορφές εξουσίας όπως η μοναρχία; Σε κάθε περίπτωση, είπαμε να φτιάξουμε ένα ταιριαστό, τιμητικό mixtape, που περιλαμβάνει ως αναμενόμενο Sex Pistols και The Smiths, αλλά και πολλούς άλλους. The Queen Is Dead, Long Live… Slap!

Επιμέλεια: Άγγελος Κλειτσίκας & Εύη Χουρσανίδη