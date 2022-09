Διαρκεί πάνω από 2:30 λεπτά και έχει πάνω από 12 εκατομμύρια views στο YouTube. Ο λόγος για το πιο πρόσφατο τρέιλερ του Lord Of The Rings: The Rings of Power, της πιο ακριβής σειράς στην ιστορία της τηλεόρασης, η οποία κάνει πρεμιέρα στις 2 Σεπτεμβρίου στο Amazon Prime. Όπως μπορεί να φανταστεί κανείς περιλαμβάνει ξωτικά, τέρατα, ιππότες, μυθικά πλάσματα, αχανείς εκτάσεις Γης, περίπλοκα κοστούμια, συγκρούσεις, ναυμαχίες, πάγους, θάλασσες, φωτιές, περιπέτειες, μεγαλοστομίες, και όλα αυτά τα συστατικά που κάνουν τους φανατικούς του Tolkien (και του fantasy, εν γένει) να ανατριχιάζουν ολόκληροι από προσμονή για την πρεμιέρα. Περιλαμβάνει όμως και ένα τραγούδι, όχι ορχηστρικό, πομπώδες και επικό όπως συνηθίζεται στο είδος, αλλά μελαγχολικό και soft -στα όρια της ραδιοφωνικής pop electronica, θα ‘λεγε κανείς- με γυναικεία φωνητικά που σε πολλούς θα θυμίσουν ενδεχομένως τους London Grammar.

Ποιο είναι λοιπόν αυτό το κομμάτι που είχε την τύχη να γίνει διάσημο σε μια μέρα; Μια απλή έρευνα μας οδηγεί στους Ex Makina και το “Breath”, όμως ένα γρήγορο stalking στα social media προκαλεί μάλλον απογοήτευση: 204 followers στο Instagram, 300κάτι likes στο Facebook, ένα μόνο EP στο Spotify. Πώς στο καλό μια μπάντα με τόσο λίγους ακροατές βρέθηκε να ακούγεται σε εκατομμύρια νοικοκυριά παγκοσμίως;

Πίσω από το project βρίσκεται ο παραγωγός και συνθέτης Iain Campbell. Μεγαλωμένος στην Αφρική και τη Σκωτία και σημαδεμένος από τα ψυχολογικά προβλήματα που προκάλεσε μια ξαφνική νευρολογική ασθένεια στην οικογένειά του, ο Campbell βρήκε παρηγοριά στη folk μουσική και από τα 20 του άρχισε να ζει όλο το παραμύθι: συμβόλαιο με δισκογραφική, ένα slot στο Glastonbury, τηλεοπτικές εμφανίσεις, συναυλίες σε underground μπαράκια κ.ο.κ. Μέχρι που μετακόμισε στο Stowe του Buckingham και έπιασε δουλειά ως βοηθός του Harry Gregson-Williams, συνθέτη ουκ ολίγων κινηματογραφικών soundtracks (μεταξύ των οποίων Shrek, Narnia, The Martian). Η στροφή προς τον κινηματογραφικό ήχο ήταν που τον οδήγησε και στο νέο σχήμα των Ex Makina, μαζί με τη σύζυγό του Rebecca, με σκοπό να γράφουν «μουσική για τον κινηματογράφο και epic pop για την τηλεόραση και το σινεμά» (όπως λένε και στο bio τους στο Instagram).

Το ποιος… από μηχανής θεός (also known as «κονέ») τους οδήγησε στο τηλεοπτικό Lord Of The Rings είναι αντικείμενο προς διερεύνηση, ωστόσο η επιλογή του τραγουδιού προκάλεσε μια σχετική δυσανασχέτηση, καθώς πολλοί fans το θεώρησαν ακατάλληλο για την επική ατμόσφαιρα του τρέιλερ.

The music ruined the vibe. — LuckySunastasia (@sunastasia) August 23, 2022

Ο Campbell δηλώνει: «Το τραγούδι αυτό μιλά για το πώς μπορείς να επιβιώνεις στο παρόν όταν όλα στον κόσμο μοιάζουν να βρίσκονται σε χάος. Πώς μπορείς να βρεις εντός σου ένα άτρωτο μέρος από όπου να αντλείς δύναμη, εμπάθεια, ειρήνη -μια ανάσα τη φορά».

Ιδού και οι στίχοι του:

Speak your truth, they already know

Search your mind, it's written in gold

Don't say no, let it unfold out

And we'll take the embrac

e of steel, it's where I'm found

All I know, is an ocean outAnd the look on your face was here in every sound

Still your mind, there's oceans below

Raise your sail, and then let go

(Eh eh eh eh oh oh oh oh oh)

(Uh uh uh uh uh uh uh uh uh)

Don't say no, let it unfold out

And we'll take the embrace of steel, it's where I'm found

All I know, is an ocean out

And the look on your face was here in every sound

Uuh uhh uuh, oh oh oh yeah eh

Oh oh oh uh yeah yeah

Oh oh oh oh oh oh

Yeah yeah

Oh oh oh oh

Eh eh eh

Παρακάτω και ολόκληρο το EP:

Όσο για το πρωτότυπο soundtrack του “The Rings of Power”, εκείνο το έχει αναλάβει ο Bear McCreary (“The Walking Dead”, “Agents of S.H.I.E.L.D” κ.α.), εμπνέεται σε μεγάλο βαθμό από τα επικά ηχοτοπία που είχε δημιουργήσει ο Howard Shore για τις δύο κινηματογραφικές τριλογίες του Peter Jackson και βρίσκεται ήδη εκεί έξω: