Όσο υπερβολικό και να φαίνεται σε πρώτη ανάγνωση, η τέχνη και τεχνική του sampling θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως αντίστοιχης (ή ακόμα και μεγαλύτερης) δυσκολίας με εκείνη του songwriting. Η τοποθέτηση του κατάλληλου και πολύ συγκεκριμένου σημείου ενός τραγουδιού στο σωστό timing ενός άλλου τραγουδιού μπορεί να απογειώσει το αποτέλεσμα άλλωστε. Κι αν κάποιος χρειάζεται αποδείξεις για τα ανωτέρω, ιδού 10 κομμάτια μουσικής (και όχι μόνο) από τα οποία δανείστηκαν samples 10 πολύ επιτυχημένα τραγούδια.

1. Lalo Schifrin - "Danube Incident & Portishead" vs Portishead - "Sour Times"

Οι Portishead με το Dummy του 1994 και την ανατριχιαστική trip hop τους ταρακούνησαν για τα καλά τα νερά της παγκόσμιας εναλλακτικής μουσικής σκηνής. Ένα από τα singles του άλμπουμ ήταν το "Sour Times" το οποίο έκανε χρήση sample από το "Danube Incident" του μεγάλου Αργεντίνου συνθέτη και πιανίστα Lalo Schifrin.

2. John Barry - "The Ipcress File" & Mono vs Mono - "Life In Mono"

Το "Life In Mono" (των… Mono) απέκτησε cult status μικρής λατρείας μέσω της κινηματογραφικής διασκευής του βιβλίου Μεγάλες Προσδοκίες του Ντίκενς στην οποία και ακούγεται. Χαρακτηριστικό σημείο του τραγουδιού σχετίζεται με sample από το "Ipcress File" του «πολύ» John Barry.

3. The Main Attraction - "Everyday" vs The Avalanches - "Since I Left You"

Μεγάλοι μάστορες του sampling οι The Avalanches δημιούργησαν έναν ύμνο pop αισθητικής τελειότητας με το "Since I Left You". Το πλέον χαρακτηριστικό sample του τραγουδιού προέρχεται από το "Everyday" των The Main Attraction.

4. J. J. Johnson - "Parade Strut" vs Massive Attack - "Unfinished Sympathy"

Οι "αρχηγοί" της σκηνής του Bristol Massive Attack sample-αραν τα τύμπανα από το "Parade Strut" του J.J. Johnson για να φέρουν στα αυτιά μας το έπος που λέγεται "Unfinished Sympathy".

5. Norrie Paramor Orchestra - "Always in My Heart" & Bent – "Always"

Όταν μιλάμε για το "Always" των Bent μιλάμε για ένα dance pop κομψοτέχνημα που, ωστόσο, δεν θα ήταν αυτό που είναι δίχως το sample του "Always In My Heart" από την Norrie Paramor Orchestra.

6. Chic- "Soup for One" vs Modjo - "Lady (Hear Me Tonight)"

Η χαρακτηριστική μελωδία του "Lady (Hear Me Tonight)" των Modjo είναι sample από το Soup For One των disco ντελικάτων θρύλων Chic.

7. The Wild Angels (Movie) – "Loaded Scene" vs Primal Scream – "Loaded"

Η εισαγωγική πρόζα του acid-gospel-house αριστουργήματος "Loaded" των Primal Scream κρύβει μέσα της sample από σκηνή της ταινίας The Wild Angels του 1966.

8. The Moments - "Love on a Two Way Street" vs Jay-Z - "Empire State Of Mind"

Τεράστια η επιτυχία του "Empire State Of Mind" του Jay-Z, όμως θα ήταν τόσο επιτυχημένο χωρίς το sample από το "Love on a Two Way Street" των The Moments; Ποιος μπορεί να απαντήσει με σιγουριά;

9. The Clash - "The Guns of Brixton" vs Beats International - "Dub Be Good To Me"

Η πολύ χαρακτηριστική μπασογραμμή του "Dub Be Good To Me" από τους Beats International δεν είναι τίποτε λιγότερο από την ίδια τη μελωδία του μπάσου από το "The Guns of Brixton" των The Clash.

10. The Clash - "Straight To Hell" vs M.I.A. - "Paper Planes"

Η M.I.A. γνωρίζει πολύ καλά πως να χειρίζεται samples και αυτό έκανε στο "Paper Planes" sample-άροντας The Clash και "Straight To Hell".

Η δεξαμενή τραγουδιών και sampling είναι πολύ μεγάλη, έντονα ενδιαφέρουσα και εξόχως συναρπαστική. Τα παραπάνω τραγούδια και κομμάτια αποτελούν, απλώς, ένα ελάχιστο αλλά ιδιαίτερα χαρακτηριστικό δείγμα αυτής της ανεξάντλητης τεχνικής που δίνει δεύτερες ευκαιρίες σε τραγούδια, πολλές φορές χαμένα στον χρόνο, στο σώμα μεγάλων επιτυχιών. Την επόμενη φορά, λοιπόν, που θα ακούσουμε μια ενδιαφέρουσα μελωδία, ένα ευφάνταστο drum break ή κάποια ενδιαφέροντα φωνητικά, μπορούμε να αναρωτηθούμε: «Μήπως είναι sample από άλλο τραγούδι;»