Ποιο είναι το καλύτερο album των Iron Maiden; Είμαι βέβαιος ότι εάν πηγαίναμε από την συναυλία των Iron Maiden στο ΟΑΚΑ, κάνοντας αυτήν την ερώτηση, θα παίρναμε 100 διαφορετικές απόψεις. Στην Ελλάδα μεγάλη μερίδα του κοινού τρέφει μεγάλη αγάπη για το Seventh Son Of A Seventh Son, άλλος θα σου πει οποιοδήποτε άλμπουμ περιόδου 1982-1988, λίγοι, άλλα φανατικοί, θα επιλέξουν το πρώτο άλμπουμ των Iron Maiden, ενώ σίγουρα θα υπάρχουν και ορισμένοι «περίεργοι» που θα σου πουν κάποιο άλμπουμ των Iron Maiden από το 1992 και μετά.

Οι λίστες αυτές προσφέρουν ευκαιρίες για άπειρες συζητήσεις, ενστάσεις, διαφωνίες και αυτή είναι η μαγεία της μουσικής: Θυμάσαι την πρώτη σου αγορά του άλμπουμ από το αγαπημένο σου συγκρότημα, το άλμπουμ που για διάφορους λόγους έχεις δεθεί συναισθηματικά μαζί του, το άλμπουμ που ενώ όλοι το έθαβαν εσένα σου άρεσε, το άλμπουμ που είχες διαβάσει αποθεωτικές κριτικές και εσύ το είχες βρει μέτριο, το άλμπουμ του reunion του συγκροτήματος και πολλές άλλες μικρές στιγμές που όσοι έζησαν σε εποχές δισκάδικου, περιοδικών, MTV, εποχές δίχως internet, μπορούν να το καταλάβουν καλύτερα σε σχέση με έναν μικρότερης ηλικίας, που ανοίγει το Spotify και έχει όλα τα άλμπουμ των Iron Maiden με ένα click στον υπολογιστή του.

Για τις ανάγκες του άρθρου, κοιτάξαμε σε 4 sites του εξωτερικού που έχουν δημοσιεύσει τις αντίστοιχες λίστες:

A/A Louder Sound Ultimate Classic Rock Stereogum Heavy Consequence 17 No Prayer For The Dying (1990) 'The X Factor' (1995) No Prayer For The Dying (1990) Virtual XI (1998) 16 Virtual XI (1998) 'Virtual XI' (1998) Virtual XI (1998) The X Factor (1995) 15 The X-Factor (1995) 'No Prayer for the Dying' (1990) Fear Of The Dark (1992) The Final Frontier (2010) 14 Fear Of The Dark (1992) 'Dance of Death' (2003) The X Factor (1994) No Prayer for the Dying (1990) 13 Dance Of Death (2003) 'The Final Frontier' (2010) Dance Of Death (2003) Dance of Death (2003) 12 The Final Frontier (2010) 'Fear of the Dark' (1992) The Final Frontier (2010) A Matter of Life and Death (2006) 11 Senjutsu (2021) 'A Matter of Life and Death' (2006) The Book Of Souls (2015) The Book of Souls (2015) 10 Brave New World (2000) 'Brave New World' (2000) A Matter Of Life And Death (2006) Fear of the Dark (1992) 9 The Book Of Souls (2015) 'Somewhere in Time' (1986) Brave New World (2000) Senjutsu (2021) 8 Iron Maiden (1980) 'Book of Souls' (2015) Senjutsu (2021) Brave New World (2000) 7 Killers (1981) 'Senjutsu' (2021) Somewhere In Time (1986) Somewhere in Time (1986) 6 Piece Of Mind (1983) 'Seventh Son of a Seventh Son' (1988) Seventh Son Of A Seventh Son (1988) Seventh Son of a Seventh Son (1988) 5 A Matter Of Life & Death (2006) 'Iron Maiden' (1980) Killers (1981) Killers (1981) 4 Seventh Son Of A Seventh Son (1988) 'Killers' (1981) Piece Of Mind (1983) Piece of Mind (1983) 3 Somewhere In Time (1986) 'Piece of Mind' (1983) Powerslave (1984) Iron Maiden (1980) 2 The Number Of The Beast (1982) 'Powerslave' (1984) Iron Maiden (1980) The Number of the Beast (1982) 1 Powerslave (1984) 'The Number of the Beast' (1982) The Number Of The Beast (1982) Powerslave (1984)

Στην συνέχεια εφαρμόσαμε το ακόλουθο point system: το άλμπουμ που είναι στην θέση νούμερο 17 παίρνει 1 βαθμό, το άλμπουμ που είναι στην θέση νούμερο 16 παίρνει 2 βαθμούς και ούτω καθεξής έως το άλμπουμ που βρίσκεται στην θέση νούμερο 1 που παίρνει 17 βαθμούς. Η τελική λίστα δίνει αφορμή για ακόμα παραπάνω συζητήσεις/διαφωνίες/ενστάσεις. Εμείς παραθέτουμε ορισμένες σκέψεις μας και καλούμε κάθε fan να καταθέσει κι αυτός την άποψή του - κοινώς σχολιάστε ελεύθερα.

All the Albums Ranked

1 The Number Of The Beast (1982) 66 2 Powerslave (1984) 65 3 Piece Of Mind (1983) 55 4 Iron Maiden (1980) 54 5 Killers (1981) 51 6 Seventh Son Of A Seventh Son (1988) 50 7 Somewhere In Time (1986) 46 8 Senjutsu (2021) 37 9 Brave New World (2000) 35 10 A Matter Of Life & Death (2006) 34 11 The Book Of Souls (2015) 33 12 Fear Of The Dark (1992) 21 13 The Final Frontier (2010) 20 14 Dance Of Death (2003) 19 15 The X-Factor (1995) 10 16 No Prayer For The Dying (1990) 9 17 Virtual XI (1998) 7

- "Όλα τα άλμπουμ των Iron Maiden παίρνουν 10 και μόνο το Virtual XI 9,5" είναι μια φράση που την έχουμε διαβάσει και την έχουμε πει χαριτολογώντας. Εάν κοιτάξουμε πιο προσεκτικά, όμως, η απόσταση των 2 πρώτων άλμπουμ από τα 2 τελευταία είναι τεράστια. Είπαμε οι κορυφές των Iron Maiden είναι απάτητες, αλλά έχουν και ορισμένα άλμπουμ που είναι το λιγότερο, μέτρια.



- Number Of The Beast ή Powerslave; Σε αυτό το δίλημμα δεν υπάρχει ξεκάθαρη απάντηση. Με άριστα το 10 και τα 2 άλμπουμ παίρνουν απλά 10 με τόνο. Μιλάμε όχι απλά για τα 2 καλύτερα άλμπουμ των Iron Maiden, αλλά για μερικά από τα καλύτερα άλμπουμ στην ιστορία του Heavy Metal.



- Προκαλεί έκπληξη η θέση των Iron Maiden και Killers τόσο ψηλά στην λίστα; Πάντα πίστευα ότι το Killers είναι ισάξιο του Iron Maiden και χαίρομαι που και άλλοι έχουν την ίδια άποψη με εμένα.



- Τελικά το Seventh Son Of A Seventh Son είναι το 6ο καλύτερο άλμπουμ των Iron Maiden σύμφωνα με την κατάταξη ή αλλιώς το 4ο καλύτερο άλμπουμ εποχής 1982-1992. Εγώ είμαι αιρετικός και θα έκανα αλλαγή ανάμεσα σε Somewhere In Time και Seventh Son Of A Seventh Son , και γνωρίζω αρκετούς που θα συμφωνούσαν μαζί μου.



- Δεν συμφωνώ με τη θέση του Senjutsu στην 8η θέση και ως το πρώτο από την περίοδο 2000-2021. Προσωπικά θα έβαζα το Brave New World στην θέση του Senjutsu και το A Matter Of Life & Death μια θέση παραπάνω.



- Θα μπορούσε κάποια από τα άλμπουμ περιόδου 2000-2021 να ήταν σε υψηλότερες θέσεις; Και εάν ναι, στη θέση του Killers για παράδειγμα; Ομολογώ ότι τα άλμπουμ περιόδου 2000-2021 δεν τα έχω ακούσει τόσο, όσο τα κλασσικά τους άλμπουμ. Και θα την πω την αμαρτία μου, είχα παρακολουθήσει συναυλία των Iron Maiden το 2010 με 10 τραγούδια από τα 16 του setlist βασισμένο στα καλά τραγούδια των Brave New World, Dance Of Death, A Matter Of Life & Death άλμπουμ τους. Να πω ότι είχα βαρεθεί θα είναι το λιγότερο. Και την ίδια αίσθηση είχαν και οι Άγγλοι που βλέπαμε μαζί την συναυλία στο Sonisphere στην Αγγλία.



- Εάν το Fear Of The Dark δεν είχε τον απόλυτο ύμνο, πόσο πιο χαμηλή θα ήταν η θέση του;



- Για συναισθηματικούς λόγους, καθώς είναι το πρώτο άλμπουμ των Iron Maiden που το αγόρασα την ημέρα της κυκλοφορίας και είναι και η πρώτη metal συναυλία που είχα παρακολουθήσει στα 18 μου χρόνια, το X-Factor θα το έβαζα λίγο ψηλότερα στην λίστα.



- Το No Prayer For The Dying έχω να το ακούσω 25 χρόνια, και μάλλον καλά κάνω, καθώς από το πρώτο άκουσμα ποτέ δεν μου είχε κάνει click να το ακούσω ξανά.

- Τουλάχιστον από το Virtual XI έχουμε το "The Clansman" που συχνά-πυκνά το παίζουν στις περιοδείες τους.