Έχετε ήδη διαβάσει από τη Ναταλία Πετρίτη, στα νέα του Avopolis, το νέο για τον θάνατο της πολύ αξιόλογης μουσικού και τραγουδίστριας της μαύρης μουσικής Betty Davis (Mabry κατά το οικογενειακό της επίθετο), που έγινε γνωστή ως σύζυγος, για σύντομο χρονικό διάστημα, του Miles Davis. Άφησε πίσω της ένα μικρό σε όγκο αλλά αξιόλογο μουσικό έργο και υπήρξε μία πολύ ενδιαφέρουσα προσωπικότητα που έζησε από κοντά όσα γίνονταν στη μουσική στις δεκαετίες του '60, του '70 αλλά και τα επόμενα χρόνια. Γνώρισε και συναναστράφηκε μουσικούς όπως ο Jimi Hendrix, o Sly, o Eric Clapton, o Hugh Masekela, o Robert Palmer, κ.α. Μπορείτε να αναζητήσετε και το ντοκιμαντέρ: "Betty: They Say I'm Different" (2017) που αναφέρεται στην πολύ ενδιαφέρουσα και δημιουργική ζωή της.

Έχει όμως την αξία του να δούμε και τι γράφει στην αυτοβιογραφία του ο (σπάνια γενναιόδωρος) Miles Davis γι' αυτήν:

" Η σχέση μου με την Σίσλυ (αναφέρεται στην ηθοποιό Cicely Tyson) δεν πήγαινε και τόσο καλά και τελικά τα χαλάσαμε, γιατί εγώ είχα γνωρίσει στο μεταξύ μια πανέμορφη νεαρή τραγουδίστρια και συνθέτιδα, την Μπέτυ Μέιμπρυ, η φωτογραφία της οποίας βρίσκεται στο εξώφυλλο του "Filles de Kilimanjaro". Γράψαμε κι ένα κομμάτι που πήρε το όνομα της, το: "Mademoiselle Madry". Καλά, ήμουνα πολύ ερωτευμένος κι ένιωθα πολύ όμορφα με την Μπέτυ Μέιμπρυ. Ήτανε είκοσι τριών χρονών όταν την γνώρισα και καταγότανε από το Πίτσμπεργκ. Γούσταρε φοβερά την καινούργια, αβανγκάρντ ποπ μουσική. Το διαζύγιο μου με την Φράνσις (αναφέρεται στην χορεύτρια Frances Davis) είχε βγει τον Φλεβάρη του 1968 κι έτσι η Μπέτυ κι εγώ παντρευτήκαμε τον Σεπτέμβρη του ίδιου χρόνου, ενώ η ορχήστρα έπαιζε στο "Πλαγκντ Νίκελ". Παντρευτήκαμε στο Γκάρυ της Ινδιάνα και κουμπάροι μας ήταν ο αδερφός και η αδερφή μου.

Η Μπέτυ με επηρέασε πολύ, τόσο στην προσωπική όσο και στην μουσική μου ζωή. Εκείνη μου γνώρισε την μουσική του Τζίμι Χέντριξ (αλλά και τον ίδιο τον Τζίμι Χέντριξ). Ήξερε τον Σλάυ Στόουν κι όλη την παρέα τους αλλά και η ίδια ήταν καταπληκτική. Αν τραγουδούσε σήμερα, θα 'τανε κάτι σαν την Μαντόνα. Κάτι σαν τον Πρινς αλλά σε θηλυκή έκδοση. Αυτή ήτανε η πρώτη διδάξασα όταν τραγούδησε με το όνομα Μπέτυ Ντέιβις. Ήταν απλά μπροστά από την εποχή της. Με βοήθησε επίσης να αλλάξω στυλ ντυσίματος. Ο γάμος μας κράτησε ένα χρόνο μονάχα αλλά ο χρόνος αυτός ήταν γεμάτος από καινούργιες εμπειρίες κι από εκπλήξεις και με βοήθησε να χαράξω το δρόμο που θα τράβαγα, τόσο στη μουσική όσο και στο στυλ της ζωής μου, κατά κάποιον τρόπο".

*Η αυτοβιογραφία του Miles Davis "ΜΑΪΛΣ" κυκλοφορεί στα ελληνικά σε μετάφραση Μαριλένας Μεσσαρού από τις εκδόσεις Σέλας