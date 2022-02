Σύμφωνα με την Wikipedia, Animation (στα ελληνικά αποδίδεται με τους όρους σχεδιοκίνηση, εμψυχοποίηση, εμψύχωση, κινούμενη εικόνα) είναι η ταχεία προβολή μιας σειράς από εικόνες (δισδιάστατης ή τρισδιάστατης μακέτας) ή θέσεων ενός μοντέλου, έτσι ώστε να δημιουργείται η ψευδαίσθηση της κίνησης. Είναι μια οπτική οφθαλμαπάτη της κίνησης και αυτό συμβαίνει εξ αιτίας του φαινομένου διατήρησης της εικόνας στο μάτι επί 1/12 του δευτερολέπτου (μεταίσθημα ή μετείκασμα).

Τι γίνεται, όμως, όταν το animation συνδυάζεται με τη μουσική αγαπημένων καλλιτεχνών/συγκροτημάτων; Σχεδόν πάντα το αποτέλεσμα είναι κάτι παραπάνω από απολαυστικό και για του λόγου το αληθές ακολουθούν 15+1 video clips στα οποία χρησιμοποιήθηκε η συγκεκριμένη τεχνική για την οπτικοποιημένη παρουσίαση αγαπημένων τραγουδιών και καλλιτεχνών, που αξίζει να θυμηθούμε.

1. The Radio Dept. – "Pulling Our Weight"

Το, έτσι κι αλλιώς, υπέροχο Pulling Our Weight των Σουηδών dream-poppers the Radio Dept. ντύνεται οπτικά μέσα από ένα φανταστικό ασπρόμαυρο animated clip. Απλά ακολουθήστε το συννεφάκι στο ταξίδι του και χαθείτε μέσα στην μαγεία.

2. Grizzly Bear - "Ready Able"

Μέσα σε ένα δάσος εκτυλίσσεται η μικρή ιστορία του "Ready Able" των Νεοϋρκέζων Grizzly Bear. Απόκοσμα πλάσματα φτιαγμένα από πλαστελίνη παίρνουν ζωή και δίνουν χρώμα σε αυτό το συγκλονιστικό τραγούδι.

3. Uh Huh Her - "Explode"

Από την ανατολική ακτή των ΗΠΑ στη δυτική, οι Uh Huh Her με το video του "Explode" δίνουν μια arthouse animated πνοή στον ήχο τους.

4. Radiohead - "Paranoid Android"

Δεν θα μπορούσε, φυσικά, να λείπει το αριστούργημα των Radiohead από μια λίστα με animated video clips.

5. The Shins - "The Rhifle's Spiral "

Ορμώμενοι από το Νέο Μεξικό των ΗΠΑ οι The Shins επέλεξαν μια κάποια Tim Burton-ική stop motion animation αισθητική για να «ντύσουν» το όμορφο "The Rifle’s Spiral".

6. The White Stripes - "Fell in Love with a Girl"

Κινούμενα Lego και White Stripes. Τι άλλο να ζητήσεις;

7. Casiotone for the Painfully Alone – "White Corolla"

Δυο λεπτά και πέντε δευτερόλεπτα μινιμαλιστικής casiotone γλυκύτητας με την σεκάνς που τα ζωάκια χορεύουν στους ρυθμούς του White Corolla να κλέβει την παράσταση.

8. Air - "Sing Sang Sung"

Οι αιθέριοι Air με το ψυχεδελικό και 70s αισθητικής animated clip τους υπό τους ήχους του "Sing Sang Sung" κάνουν τα πράγματα και την ίδια την ζωή να δείχνουν καλύτερα.

9. The Avalanches - "Subways "

Οι μάστορες του sampling The Avalanches παραδίδουν μαθήματα νέο-ψυχεδελικών «λικνίζοντων» αισθήσεων με το clip για το Subways.

10. Gorillaz - "El Manana"

Εννοείται πως θα μπορούσε να γίνει ένα σχετικό αφιέρωμα αποκλειστικά με τα video clips των Gorillaz αλλά για ευνόητους λόγους επιλέχτηκε μόνο ένα, κι αυτό (για καθόλου ευνόητους λόγους αλλά ως προσωπική προτίμηση) είναι το "El Manana".

11. Daft Punk - "One More Time"

Οι Daft Punk έχουν κυκλοφορήσει μια σειρά από animated music video clips, εν προκειμένω η επιλογή αφορά το "One More Time".

12. A HA – "Take On Me"

Κόμικς που «ζωντανεύουν» και το 80s κομψοτέχνημα των Α-ΗΑ. Συνδυασμός που «σκοτώνει».

13. Green Jelly – "Three Little Pigs"

Ένα πραγματικά απολαυστικό και διασκεδαστικό animated video που αφηγείται τα γνωστά «Τρία Γουρουνάκια» αλλιώς.

14. Arcade Fire– "Neighbourhood #3 (Power Out)"

Το "Neighborhood #3 (Power Out)" είναι από μόνο του ένας διαχρονικός 00s ύμνος. Μα σαν συνδυάζεται με το animated video του το αποτέλεσμα είναι ακόμα πιο έντονο.

15. Portishead - "The Rip"

Portishead και κινούμενες εικόνες, ένα πάντρεμα που χαρίζει ομορφιά και γρατζουνάει την καρδιά.

16. Blur - "Good Song"

Το the Rip των Portishead γρατζουνά την καρδιά, και το "Good Song" των Blur την καταπραΰνει μοναδικά με τον ήχο ενώ παράλληλα την κάνει να σφίγγεται με την εικόνα.

Λίγες ή πολλές, ενδιαφέρουσες ή αδιάφορες, αυτές είναι οι επιλογές του Avopolis. Κι αφού ξεκινήσαμε να χανόμαστε στην μαγεία των κινούμενων εικόνων σε συνδυασμό με την μουσική, ας «ξεχυθούμε» στον κυβερνοχώρο κι ας ανακαλύψουμε και άλλα και άλλα και άλλα σχετικά video clips. Γιατί δεκαέξι επιλογές μόνο αρκετές δεν μπορεί να είναι τελικά.