Δευτέρα απόγευμα και τι καλύτερο από μια βόλτα στο αγαπημένο Fuzz για τη συνέντευξη τύπου του "Αρχηγού" Joey DeMaio, σχετικά με τα επόμενα βήματα των Manowar (NAIIIIII) αλλά και την επιστροφή της μπάντας στη χώρα μας το καλοκαίρι του 2022 (πάλι NAIIIIIIIII!!!). Ο χώρος, πολύ ωραία στημένος και με όλα τα απαραίτητα μέτρα κατά του Covid-19, ήταν γεμάτος από γνωστές φυσιογνωμίες της σκηνής και του τύπου και είχαν σχηματιστεί τα απαραίτητα πηγαδάκια μέχρι να ξεκινήσει το event.

Τη συνέντευξη ανοιξε ο Jim “Immortal”, πρόεδρος του fan-club, υπεύθυνος για το merch της μπάντας στην Ελλάδα αλλά και μέλος του Roadcrew εδώ και 14 χρόνια, κάνοντας μια σύντομη αναδρομή στην πρώτη του επαφή με το συγκρότημα και τη φιλία που έχει αναπτυχθεί, με το πέρασμα των χρόνων. Μας είπε πως το καλοκαίρι δέχθηκε ένα τηλεφώνημα από τον Joey, με το οποίο του ανακοίνωσε πως έχει ξεκινήσει να δουλεύει σε ένα project, φόρο-τιμής στην Ελλάδα, που θα καταπιάνεται με το έτερο Έπος του Ομήρου, την Οδύσσεια. Ήθελε κάποιον να μεταφράσει τα κείμενά του στα αρχαία ελληνικά και ο Jim αμέσως σκέφτηκε να παντρέψει δύο από τις αγαπημένες του μπάντες, καλώντας έτσι τον Σάκη Τόλη των Rotting Christ να αναλάβει το μεγάλο αυτό εγχείρημα. Τη σκυτάλη πήρε ο Σάκης Τόλης, ο οποίος μας μίλησε για την πρόταση που του έγινε, την αγάπη του για την μπάντα, τις άπειρες εργατοώρες που έβαλε στο project (με την βοήθεια της γυναίκας του, όπως πρόσθεσε), το πόσο όμορφα δούλεψαν στο studio, ενώ δήλωσε εντυπωσιασμένος από τον επαγγελματισμό του Joey και το πώς καταφέρνει να βγάζει το 100% από τους ανθρώπους που συνεργάζεται. Στη συνέχεια ανέβηκε στη σκηνή ο Κωνσταντίνος Καζάκος, που μοιράστηκε την αγάπη του για το "Guyana" (!) και μας εξήγησε πως αυτή η πρόταση ήταν ένα όνειρο ζωής για αυτόν, πώς ο Joey λειτούργησε σαν σκηνοθέτης καθοδηγώντας αυτόν και τον πατέρα του (τον τεράστιο κ. Κώστα Καζάκο) όσο βρίσκονταν στο studio. Δηλωσε πολύ περήφανος και ικανοποιημένος για το αποτέλεσμα ενω μοιράστηκε μαζί μας πως η οπτική της ιστορίας είναι από την πλευρα του Τηλέμαχου.

Έφτασε τελικά και η ώρα που ο Joey DeMaio, καλόκεφος, ως συνήθως, ανέβηκε στη σκηνή για να μας δώσει τις απαραίτητες διευκρινίσεις. Μας μίλησε για την καταπληκτική συνεργασία που είχε με τους ανθρώπους του Release Athens και πόσο εύκολο ήταν να συμφωνήσουν να επιστρέψουν οι Manowar στην Ελλάδα στις 22 Ιουνίου του 2022 (η μέρα με τις περισσότερες άδειες στην Ελλάδα), ειδικά μετά τις αντιδράσεις του κόσμου στην πολύ επιτυχημένη συναυλία τους το καλοκαίρι του 2019. Είδαμε κι ένα mock-up της καινούριας "τεράστιας" σκηνής που θα ήθελαν να ενσωματώσουν στα μελλοντικά τους shows, υπό τους ήχους του “Swords In the Wind”, από το επερχόμενο Hell on Earth blu-ray, με το κομμάτι, μάλιστα, να έχει ηγογραφηθεί στην Ελλάδα. Η σκηνή θα είναι πλήρως διαδραστική και η λογική είναι να μοιάζει με ένα μεγάλο κινηματογραφικό σετ που θα αλλάζει ανάλογα με το κομμάτι. Επίσης, μας υποσχέθηκε μεγαλύτερο P.A. System , με ακόμα πιο δυνατό και καθαρό ήχο - R.I.P. αυτιά frontrow.

Με το setlist δε της περιοδείας τους, οι Manowar θα γιορτάσoυν τις επετείους έξι εμβληματικών δίσκων τους: την 40ή επέτειο του Battle Hymns, την 35ή επέτειο του Fighting The World, την 30ή επέτειο του The Triumph Of Steel, την 20ή επέτειο του Warriors Of The World, την 15η επέτειο του Gods Of War και τη 10η επέτειο του The Lord Of Steel.

O Joey DeMaio μας εδωσε τη δική του οπτική για την πορεία της μπάντας και τον κόσμο που τους στηρίζει όλα αυτά τα χρόνια, ενώ μας μίλησε κι εκείνος για την ιδέα που είχε, πολλά χρόνια πίσω, να τιμήσει τον Όμηρο και τα έπη του και παρακολουθήσαμε κι ένα βίντεο από τις ηχογραφήσεις που έλαβαν μέρος στη χώρα μας το καλοκαίρι που μας πέρασε. Δήλωσε απόλυτα ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα των ηχογραφήσεων της αφήγησης, το οποίο μας περιέγραψε ως "ανατριχιαστικό". Στο τέλος της βραδιάς απάντησε σε διάφορες ερωτήσεις δημοσιογράφων και webzines ευχαρίστησε όλον τον κόσμο και τους συνεργάτες του και ανανέωσε το ραντεβού μας για το επόμενο καλοκαίρι.

Προσωπικά, δεν μπορώ να ξέρω τι ετοιμάζουν και τι έχουν να δώσουν οι Manowar, δισκογραφικά, για το 2022, αλλά το να βλέπεις την αγαπημένη σου μπάντα να είναι ενεργή και να ξέρεις ότι θα έχεις ΑΛΛΗ μια ευκαιρία να τους απολαύσεις live, για μένα είναι ένα δώρο που θα εκτιμώ (και θα τιμώ) κάθε φορά που μου δίνεται. O DeMaio είναι ένας άνθρωπος που πραγματικά αγαπάει αυτό που κάνει και λατρεύει την μπάντα του -ένας αμετανόητος, αιώνιος έφηβος μεταλλάς που, believe it or not, είναι τρομακτικά πιο συμπαθής από την persona που έχει δημιουργήσει πάνω στην σκηνή και έχει γίνει γνωστός στον περισσότερο κόσμο. Με έξυπνο humor και πάντα μια ατάκα στην τσέπη, αλλά πολύ πιο "ώριμος" πλέον στις απαντήσεις του και στον τρόπο που χειρίζεται τα λόγια του, ήταν απολαυστικός για άλλη μια φορά. Από τις ερωτήσεις που του έγιναν στο τέλος, η πιo ευχάριστη έκπληξη ήταν το πόσο όμορφα απέφυγε το κλισέ, όταν ρωτήθηκε αν πιστευει πως το heavy metal είναι η κλασική μουσική του σήμερα -αλλά δεν θα σας κάνω άλλα spoilers και θα δείτε την απάντησή του (ΟΧΙ ήταν) όταν ο "rightful heir of the question" ποστάρει τις εντυπώσεις του ο ίδιος.

Αυτα από εμένα, να ευχαριστήσω με τη σειρά μου τον Επίτροπο Σωτηρίας που μου έκανε τη φτιάξη (ο εις τον άλλο και τανάπαλιν) και έσκασα undercover solo cop με μπλουζάκι ΚΛΓΔ μέσα στο άντρο του μπράτσου και τους αδελφούς εν μπύρα.

Fuck the world, Hail & Kill, Sacred & Outcry

Γιώργος Απαλοδήμας