Από το απόγευμα της Κυριακής μέχρι σήμερα "κυνηγάω" το hashtag #ASTROWORLDFest ή απλά #TravisScott στα social media. Αυτό που κατέγραψαν σαν μικρή είδηση και τα εγχώρια πολιτιστικά μέσα, δηλαδή η τραγωδία με 8 νεκρούς και πάνω από 300 τραυματίες στο φεστιβάλ ASTROWORLD, που διοργάνωνε ο ράπερ Travis Scott σε συμπαραγωγή με τη Roc Nation στo Χιούστον, κρύβει πίσω της μια "οριακή" στιγμή για τη σύγχρονη μουσική -και όχι μόνο- κουλτούρα.

Έξι μέρες μετά, σχεδόν κάθε στιγμή του πανικού που έζησαν οι περίπου 50 χιλιάδες κόσμου που παρευρέθηκαν, αναβιώνει μέσα από μαρτυρίες, βίντεο, συνεντεύξεις αλλά και, κυρίως, καταγγελίες και μηνύσεις που έχουν την υποστήριξη μερικών εκ των καλύτερων δικηγόρων της Αμερικής. Παράλληλα, αυτό που στα πρώτα εικοσιτετράωρα ξεκίνησε ως συγκάλυψη της φήμης του -αναμφίβολα- επιδραστικού superstar και ινδάλματος για εκατομμύρια νέους, πλέον έχει αρχίσει και παίρνει διαστάσεις αποκαθήλωσης.

Από τους Tame Impala που φρόντισαν να “ξηλώσουν” το κομμάτι “Skeletons’ (την πρόσφατη συνεργασία τους με τον ράπερ) από το setlist της τρέχουσας U.S. περιοδείας τους μέχρι το videoπαιχνίδι Fortnite, από το οποίο η Epic διέγραψε το δημοφιλές emote του Travis Scott, ουκ ολίγα σημάδια δείχνουν ότι η τραγωδία της ASTROWORLD συναυλίας θα κοστίσει στον Αμερικανό σταρ πολλά περισσότερα από τα έξοδα για τις κηδείες των 8 θυμάτων που προσφέρθηκε να πληρώσει ή την ψυχολογική υποστηρίξη που δύναται να καλύψει μέσω αρμόδιου φορέα σε όσους παρευρισκόμενους το έχουν ανάγκη.

Όπως ήταν αναμενόμενο, τα media στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού ξεκίνησαν να διαλέγουν στρατόπεδα. Το γεγονός ότι η συναυλία μεταδιδόταν ταυτόχρονα σε live streaming από την Apple TV δημιούργησε δύο πόλους. Αφενός, εκατομμύρια κόσμου έγιναν μάρτυρες σκηνών που γεμίζουν ερωτηματικά για το ήθος, την υπευθυνότητα και την οργανωτικότητα των συντελεστών της βραδιάς και αφετέρου υπάρχει μια ολόκληρη βιομηχανία θεάματος που συντηρείται από τη δράση και τη φήμη icons όπως ο Travis Scott και σε καμία περίπτωση δεν θα ήθελε να "χάσει" τόσο νωρίς έναν από τους σημαντικότερους παίχτες της.

Ο ράπερ από το Χιούστον, ακόμα και αν (για πολλούς) έφτιαξε τη φήμη του σαν κλώνος του A$AP Rocky, κατάφερε με δίσκους σαν το ASTROWORLD του 2018, να πλασαριστεί στην πεντάδα των δημοφιλέστερων και με τεράστια επιρροή ραπ περφόρμερ ειδικά για τις ηλικίες 10 - 25 ετών. Επιπλέον, για να φτάσει να έχει το δικό του ASTROWORLD Festival, έχουν προηγηθεί ριζοσπαστικές καμπάνιες marketing που έχουν αναδείξει από τη δική του γραμμή ρούχων (πρόσφατα συνοδευόμενη από πρωτοκλασσάτες συνεργασίες με φίρμες όπως Air Jordan, Nike, Dior, Virgil Abloh, BAPE κ.α.), το δικό του McDonald’s γεύμα, το δικό του Fortine emote μέχρι και τα δικά του δημητριακά, Reese’s Puffs. Κατά συνέπεια, ήταν σχετικά αναμενόμενη η αντίδραση της επόμενης μέρας από media κολοσσούς όπως το ραδιόφωνο της Apple, ή τα hip hop ραδιόφωνα όπως ο Hot 97 και τα φιλικά προς την ανάλογη κουλτούρα site όπως το Fader, στο να κάνουν φιλότιμες προσπάθειες προκειμένου να προστατέψουν και να αποτρέψουν την “ακύρωση” ή την “αμαύρωση” της εικόνας του “χεριού” που -τρόπον τινά- τους ταΐζει.

Σε αυτό το σήμειο, είναι εύλογο κάποιος που δεν έχει παρακολουθήσει αναλυτικά τα video, τις δηλώσεις των θυμάτων και το ιστορικό της συναυλίας να αναρωτηθεί πως και για ποιο λόγο φέρει ευθύνη σε βαθμός “ακύρωσης” ο καλλιτέχνης. Επιπλέον, δεν είναι ούτε η πρώτη, και ας ελπίσουμε να είναι η τελευταία, συναυλιακή τραγωδία σε διοργανώσεις όπου το πλήθος ξεπερνά τις 50 χιλιάδες κόσμου, ειδικά σε μια από τις πρώτες μαζικές και πολυαναμενομένες διοργανώσεις στη μετά πανδημίας εποχή. Η απάντηση βρίσκεται σε video όπως το παρακάτω και μαρτυρίες που ακολουθούν και υποδυκνείουν κάτι που είτε είναι σημείο των καιρών και θα μείνει σαν στίγμα σε μουσικές περσόνες τύπου Travis Scott, είτε απλά ήταν “κακή διαχείριση” από αυτόν που υποτίθεται ότι έπρεπε να κατευθύνει τις μάζες.

Tο video, για κάποιους σηκώνει συζήτηση και για άλλους όχι. Οι "λογικοί" που ίσως έχουν μεγαλώσει σε φεστιβάλ με mosh pit και τις οδηγίες από πραγματικούς θρύλους όπως ο Kurt Cobain ή ο Zach De La Rocha, o Eddie Vedder ή ακόμα και πιο πρόσφατα οι ράπερ Logic, A$AP Rocky ή Kendrick Lamar, ξέρουν, ότι ανά πάσα στιγμή γίνεται αντιληπτή μια δυσλειτουργία από πλευράς του κοινού, σταματούν τη μουσική και περιμένουν την αποκατάσταση της, γιατί κανένας δεν θέλει να “συνδεθεί” με τη φήμη μιας συναυλιακής τραγωδίας και γιατί η “ασφάλεια είναι πάνω απόλα”.

Αυτός ο λογαριασμός Tiktok συνοψίζει ανάλογες περιπτώσεις από μερικά iconic ροκ ονόματα

https://www.tiktok.com/@unholy.alternative

και αυτό το tweet αποδυκνείει πως και το νέο hip hop ξέρει το σωστό.

Από την άλλη πλευρά, όσοι ισχυρίζονται ότι το πλήθος των 50 χιλιάδων είναι πολύ πιο δύσκολο να ελεγχθεί, έχουν και αυτοί ένα σχετικό δίκιο αλλά τα υπόλοιπα ντοκουμέντα από την ASTROWORLD τραγωδία δεν είναι με το μέρος τους. Από το αρχικό video είναι ξεκάθαρο πως ο Scott βλέπει το ασθενοφόρο και έχει την ευκαιρία (κατόπιν και του μίνι συμβουλίου που κάνει με ανθρώπους της παραγωγής) να διακόψει την συναυλία. Αντί αυτού, ο ίδιος προτιμά να επαναφορτίσει το κοινό με προτροπές τύπου “ας κάνουμε τη γη να σειστεί”.

Στα παρακάτω video το ήθος και το καθαρό μυαλό πραγματικά δεν θα βοηθήσουν την υστεροφημία του.

Εδώ, θα δείτε από τις κάμερες της Apple μία από τις πρώτες λυποθυμίες. Ακολούθησαν σχεδόν δύο χιλιάδες ανάλογα περιστατικά, όπως καταγράφηκαν από το προσωπικό ασφαλείας και πρώτων βοηθειών που με τη σειρά του ξεπερνούσε τους χίλιους απασχολούμενους εκείνο βράδυ.

Ο ράπερ σταματά και περιμένει να μαζέψουν κάποιον από τους εκατοντάδες που -λεπτά μετά την έναρξη του show- έχαναν μαζικά τις αισθήσεις τους από την πίεση που δημιουργούσαν οι μάζες σωμάτων που συνωστίζονταν κοντά στη σκηνή. Για όλους τους λόγους που μόνο αυτός γνωρίζει, αφού το προσωπικό ανασύρει ένα από τα σώματα, ο τράπερ επιλέγει να συνεχίσει.

Αν βοηθούν τα αγγλικά σας και αντέχουν τα στομάχια σας σε αυτό το instagram post καταγράφεται με λεπτομέρεια τι ζούσαν οι ψυχές και τα σώματα όσων ήταν κοντά στη σκηνή.

Προφανώς το show του Travis Scott δεν σταματούσε όταν το ζητούσε με φωνές ο κόσμος

ούτε όταν το απαιτούσαν από τους κάμεραμεν αυτά τα 2 "viral" πλέον πιτσιρίκια

What the hell—8 people died at the concert, ranging in age from 14 to 27, all crushed in the 50,000+ crowd. Yet the #AstroWorld #TravisScott concert continued amid ambulances and paramedics. ➡️Dystopian—no wonder so many also don’t even care about pandemic #COVID19 deaths either. https://t.co/AKozFLNXN7 — Eric Feigl-Ding (@DrEricDing) November 7, 2021

Μάλιστα, όσο "άκυρο" και αν φαίνεται έξι μέρες μετά, κάποιοι είχαν τόσο “πορωθεί” με την εμφάνιση του Scott που χόρευαν στην οροφή του διασωστικού μέσου ενώ προσπαθούσε να "σώσει" συνανθρώπους τους.

Kαι όταν μοιραία ο κόσμος συνειδητοποίησε ότι γίνεται μάρτυρας σε μία ακόμα φεστιβαλική τραγωδία τότε εικόνες όπως αυτές

έγιναν η αφορμή για να μας γίνει γνωστό το πιο πρόσφατο νέο της τραγωδίας.

Από τα ξημερώματα της Τετάρτης ο μόλις εννιάχρονος φαν, Ezra Blount, που έπεσε από τους ώμους του πατέρα του (καθώς αυτός έχασε τις αισθήσεις του) και ποδοπατήθηκε, φέρει πλέον μη αναστρέψιμα τραύματα στο κεφάλι και τον εγκέφαλο και βρίσκεται σε κωματώδη κατάσταση. Δε διαβάζεται εύκολα. Είναι κυριολεκτικά σκληρό, και αν δεν σας συγκλονίζει είναι γιατί συνέβη στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Οι δε υπεύθυνοι της αστυνομίας του Χιούστον, δήλωσαν πρωτόγνωρες εντάσεις σε συναυλιακό επίπεδο και οι υπεύθυνοι των πρώτων βοηθειών που “ξέμειναν” από ασθενοφόρα, μέτρησαν αριθμό ρεκόρ τραυματιών με αιτίες που ποικίλουν, από υπερβολικές δόσεις και δύσπνοιες κατόπιν σωματικής εξάντλησης, μέχρι απόπειρες δολοφονίας με μαχαίρια και τραύματα από ποδοπατήματα.

Και το ερώτημα στη σκέψη όλων παραμένει. Θα μπορούσε να αποφεχθεί η τραγωδία αν ο Travis Scott ή οι παραγωγοί του show αποφάσιζαν πολύ νωρίτερα να το διακόψουν; Τα ρεπορτάζ λένε ότι η αστυνομία είχε ενημερώσει από νωρίς το απόγευμα για την έκρυθμη κατάσταση του κοινού, καθώς και κατά τη σύντομη διακοπή -όταν ο Scott φαίνεται να επικοινωνεί από σκηνής με την ομάδα του- έχει αναφερθεί ήδη ένας νεκρός, με την κωδική ονομασία “στρουμφάκι”, αντί για “νεκρός”, προκειμένου στο άκουσμα της λέξης να μην προκληθεί μεγαλύτερος πανικός στο κοινό. Πόσο μεγαλύτερος από αυτόν που συνέβη βέβαια, είναι και αυτό ένα ερώτημα.

Τέλος, σε επίπεδο επικοινωνίας και ιντερνετικού διαξιφισμού, έχει ενδιαφέρον μία από τις πρώτες “cancel culture” αντιδράσεις που μοίρασαν “τροφή για σκέψη” με την υπογραφή του εμβληματικού site highsnobiety. Σε αυτό το κείμενο - άποψη , καταγράφεται μια σκέψη που αρκετοί μουσικογράφοι και πολιτιστικοί συντάκτες τουίταραν αυτή την εβδομάδα. Ο συντάκτης προχωρά στο συσχετισμό του Astroworld με το επίσης τραγικό φεστιβάλ των Rolling Stones στο Altamont το 1969. Η λογική πίσω από τη σύνδεση των δύο είναι η εξής: Έτσι όπως οι Hell’s Angels (περισσότερο) και (λιγότερο) οι Stones, συνδέθηκαν με την τραγωδία στο Σαν Φρανσίσκο και από εκεί ουσιαστικά ξεκίνησε η αρχή του τέλους για το μαζικό κίνημα των hippies, έτσι και στο Χιούστον, μερικοί από τους σημαντικότερους ραπ / τραπ σούπερσταρ των ημερών μας (γιατί το line up ήταν πλούσιο και ας μην ξεχνάμε ότι και ο Drake είχε χρόνο συμμετοχής δίπλα στον Scott κατά τη διάρκεια του μοιραίου live) υπερασπιζόμενοι την μάτσο κουλτούρα του νεοπλουτισμού και της κυριαρχίας με οποιοδήποτε κόστος, αποθέωσαν αξίες που πάντα είχαν στη μουσική τους αλλά ποτέ δεν είχαν καταλάβει πως μπορούν να βλάψουν την κοινωνική συνείδηση και συνοχή στις τάξεις των φαν τους. Και ενώ μαζεύεται ακόμα σωρός από μηνύσεις και καταγγελίες προς κάθε υπεύθυνο του ASTROWORLD (μα κυρίως προς τον Travis Scott), προκύπτει παράλληλα μείζον ηθικό θέμα για τους ακόλουθους αυτής της μουσικής κουλτούρας, τόσο σημαντικό ώστε να “ακυρώσει” όχι μόνο τα ονόματα που συνδέθηκαν με το φεστιβάλ αλλά και ολόκληρο τον ήχο που εκπροσωπούν.

Με τον Travis Scott να είναι μέχρι πρότινος ο αδιαφιλονίκητος βασιλιάς του εκ φύσεως μηδενιστικού ραπ ύφους, ηγέτης του αυτάρεσκου και υπεροπτικού τρόπου ζωής βάση του οποίου προκειμένου να επιβληθεί κάποιος δε θα διστάσει να πατήσει επί πτωμάτων, τα “ακυρωτικά” συμπεράσματα γεννιούνται αυτόταματα όταν βλέπει κανείς τον μπροστάρη αυτής της σαρωτικής μουσικής μόδας, να βάζει το show του και το μεγάλο "εγώ" του πάνω από νεκρούς και μάλιστα τους ίδιους τους οπαδούς του -ανθρώπους που τον "έφτασαν" εκεί ψηλά, αυτούς που θα έπρεπε πάντα, “να φροντίζει για να έχει”.

Και αν ο Travis Scott, σαν το είδωλο που είναι για τους νεώτερους, οδηγεί την κούρσα της νέας ρα, ξαφνικά μετά από τέτοια περιστατικά, η ουσία της μουσικής του φαίνεται τόσο ρηχή και ανύπαρκτη μπροστά στην ίδια τη ζωή ή την κοινωνική συνείδηση.

Αναλογιζόμενοι, ότι την επόμενη μέρα ο Drake, σαν να μη συμβαίνει τίποτα, μοίραζε φωτογραφίες περηφάνιας από το ASTROWORLD στο instagram του και ο ίδιος ο Travis Scott απολογήθηκε με το χαρακτηριστικό μουρμουρητό και αρκετά στημένο ύφος του, τότε, ξεκάθαρα, οι fans αυτού του ήχου είτε πρέπει να αλλάξουν πρότυπα, είτε στο Χιούστον γράφτηκε η αρχή του τέλους για τη ραπ / τραπ παντοκρατορία. Όπως ο "απελευθερωμένος ροκ" βασιλιάς που ανέδειξε η κουλτούρα των χίπις ξέμεινε στο Altamont κυριολεκτικά γυμνός και απροστάτευτος από την ίδια του την κοινότητα (βλ.“Hell’s Angels”) και την αλόγιστη χρήση LSD, έτσι και στην τραγωδία του Astroworld και τις ώρες που την ακολούθησαν, η υπερφίαλη στάση ζωής που προστάζει το νέο τραπ κίνημα και οι αρχηγοί του, πιθανόν να δημιούργησαν ένα σημείο αναφοράς για την “ακύρωση” ολόκληρης της κουλτούρας.

Και ίσως τελικά, να είναι για καλό. Στο τέλος της μέρας, κανένας δεν θέλει για αρχηγό του κάποιον που αρχικά αδυνατεί να προστατέψει τους ομοίους του και στη συνέχεια αρνείται να συνταχθεί με τη σωστή πλευρά της κοινωνικής συνείδησης, επιμένοντας στο ναρκισσιστικό "get-lit-or-die-trying" ήθος .