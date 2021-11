Με λίγη βοήθεια από την ομάδα του avopolisradio.gr. ξεχωρίζουμε tracks από τις νέες κυκλοφορίες των προηγούμενων επτά ημερών, μεταξύ των οποίων και αρκετές εγχώριες συμμετοχές.

Ακούτε πάντα την playlist με τα περασμένα New Music Friday στον παρακάτω σύνδεσμο.

https://open.spotify.com/playlist/1phndSENe9CCe9C32ulsuQ?si=aaf575cbf2d84256

1. Noda Pappa - "Bad Liver" (Just Gazing Records)

Είναι άνοιξη. Το τραγούδι βολτάρει ευδιάθετο στην Carnaby street. Φοράει καμπάνα παντελόνι και ένα ωραίο πουκάμισο/λαχούρι, τα μαλλιά του είναι αφέλειες, γύρω του κορίτσια με μίνι και μπότες από λεπτό δέρμα κάνουν φωνητικά, ένα σαξόφωνο συμπληρώνει το σκηνικό που παίζει στη γωνία του δρόμου. Είναι pop, είναι 60's, είναι 2021 κι έχει καλό mood. (Mάκης Μηλάτος)

2. Damon Albarn - "Darkness To Light" (Transgressive Records)

Από το σκοτάδι στο φως με ένα πιάνο και τα ονειρικά τοπία της Ισλανδίας για έμπνευση. Ένας από τους σπουδαιότερους Βρετανούς τραγουδοποιούς, επιστρέφει στη σόλο album φόρμα και το The Nearer The Fountain… ισορροπεί μοναδικά από το σκοτάδι στο φως και πάλι πίσω.

3. Rosalia feat. Weeknd - "LA FAMMA" (Columbia)

Ο Weekend είναι αδύνατο να κάνει λάθος. Κάθε του κίνηση είναι ΜΑΤ και εδώ με την Rosalia να οδηγεί, δεν περιμέναμε τίποτα λιγότερο. JAM!!!

4. Whereswilder - "Dead Man Walking" (United We Fly)

Ένα ακόμη soft rock διαμάντι, από την Αθήνα με αγάπη. Οι νέοι Whereswilder είναι εδώ και αύριο παρουσιάζουν ζωντανά το Movement In Place στο κέντρο της πόλης, στο six D.O.G.S. To “Dead Man Walking” θυμίζει Hall & Oates και έχει έρθει για να μείνει στο airplay του avopolisradio.gr .

5. Nilufer Yanya - "Stabilise" (ATO Records)

Δυτικολονδρέζικη αυθάδικη pop που σπάει τους κανόνες με το καλημέρα. (Βαγγέλης Κυριακάκης)

6. Idles - "Crawl!" (Partisan Records)

Και από το Λονδίνο στο Bristol. Τα αγγλάκια σήμερα μόλις κυκλοφόρησαν το Crawler και έχουν κάθε διάθεση να επαναπροσδιορίσουν την σχέση τους με τo post punk.

7. Mitski - "The Only Heartbreaker" (Dead Oceans)

Σαν Pretenders χωρίς τις κιθάρες. Η Mitski επιστρέφει, ξεφορτώνεται το άγχος της κιθαριστικής συνέχειας του επιτυχημένου “Be The Cowboy”, κάθεται στα synthesizers και ξεκινάει την απενοχοποίηση των 80s για τα indie kids.

8. Least Concern - "Syria" feat. Magic De Spell (Least Concern)

Οι Least Concern διασκευάζουν το "Sarajevo" των Magic De Spell από το μακρινό 1993, ενώνοντας τόπους αλωμένους από την άβυσσο του πολέμου σε μια απόκοσμη ηχητική φόρμα. Total ear - catcher, με το goth electronic twist, που πάντοτε ήξερες, υποσυνείδητα, ότι είχε το πρωτότυπο κομμάτι. (Τάνια Σκραπαλιώρη)

9. Alan Fitzpatrick - "Acid Changes Everything" (Anjuna Deep)

Το dance jam της εβδομάδας. Λίγοι dance παραγωγοί μπορούν να υπερηφανεύονται ότι μπορούν το ίδιο άνετα να είναι headliners στο Berghain και παράλληλα να σκοράρουν ραδιοφωνικά hits στο Radio 1 του BBC. Ο Alan Fitzpatrick επιστρέφει με νέο album ύστερα απο μία δεκαετία και το "αcid που αλλάζει τα πάντα" κυκλοφορεί για λογαριασμό της “καυτής” Anjuna Deep. Καλύτερο από κάθε πρόσφατο Bicep single.