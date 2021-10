Εμπνευσμένος από τη ρήση του Neil Young, ο Ζώης Χαλκιόπουλος επιλέγει 5 τραγούδια που μοιάζει να ακούγονται καλύτερα στις live εκτελέσεις τους από τις πρωτότυπες ηχογραφήσεις. Συν ένα opposite effect - έκπληξη.

Ζώης Χαλκιόπουλος

Δημοσίευση: 21 Οκτωβρίου 2021

Σίγουρα όλοι έχουμε οδηγηθεί στην ίδια σκέψη κατα καιρούς. Προσωπικά, προτιμώ πάντα την πρώτη ηχογράφηση στο studio, αυτήν που ακούς στον δίσκο. Παρ' ολα αυτά πολλά τραγούδια ακούγονται πολύ καλύτερα στις live του εκτελέσεις τους -είτε επειδή οι μουσικοί εκφράζονται καλύτερα μπροστά σε κοινό, είτε επειδή οι αυτοσχεδιασμοί τους πάνε γαντι. Χωρίς, βέβαια, να αγνοούμε και εκείνες τις περιπτώσεις που η στουντιακή εκτέλεση κατακρεουργείται κάθε φορά που ακούγεται ένα κομμάτι ζωντανά σε συναυλία (βλέπε και το σχετικό bonus track), επιλέξαμε 5 τραγούδια που που καταφέρνουν να "νικήσουν" την πρωτότυπη ηχογράφηση, για όλους τους λόγους που ακολουθούν.

1. Nirvava - "Come as you are"

Προφανώς και οι δίσκοι που παίχτηκαν ζωντανά κατά τη διάρκεια της εφηβικής μας ηλικίας, ήταν εκείνοι που μας γλύκαναν την καρδιά. Το έτος 1993 ο Kurt και η παρέα του απο το Σιάτλ ούτε που μπορούσαν να διανοηθούν ότι μέσω του MΤV θα ηχογραφούσαν ένα απο τα πιο ιστορικά live όλων των εποχών.

2. Tash Sultana - "Notion"

Αυτό το έπος, λόγω της εξαιρετικής live παρουσίας της Tash Sultana, θα ακούγεται πάντα καλύτερα ζωντανά. Αφήστε που, προσωπικά, πιστεύω πως σχεδόν κανένα κομμάτι της Αυστραλής δεν ακούγεται καλύτερα από τα live της.

3. Mac Miller - "Small Worlds"

Απροσδόκητα καλύτερο απο το στουντιακό version, αυτό εδώ το έπος που ηχογραφήθηκε για το Tiny Desk του NPR είναι όλο νάζι. Απολαύστε το.

4. Thom Yorke, Johnny Greenwwod - "The Number"

Όλα είναι εδώ. Ένα drum machine, ο Τομ και ο Τζόνυ. Πιστέψτε με, δεν θέλετε κάτι άλλο.

5. BBNG - "In your eyes"

Ίσως το πιο αισθαντικό track της ομάδας απο το Τορόντο του Καναδά. Με τη συνοδεία της υπέροχης Charlotte Day Wilson, αυτή η εκδοχή του "In your eyes" είναι χίλιες φορές καλύτερη απο την "κανονική". Και τα rhodes, απλά, κελαηδάνε.

+ 1 με opposite effect: Radiohead - "Idioteque"