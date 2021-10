Όταν ο Kendrick Lamar αλλάζει φωτογραφία στo Spotify προφίλ, το twitter χάνει τον ύπνο του ελπίζοντας σε νέα μουσική του μετά από 4 χρόνια -μαζί και εμείς που ελπίζουμε ο νέος του ήχος να μας βρει σε μάχιμη θέση και όχι κατόπιν εορτής Παρόλα αυτά, από τις εκατοντάδες νέες κυκλοφορίες της εβδομάδας ξεχωρίσαμε 7 κομμάτια που αξίζει να προσέξετε αυτό το Σαββατοκύριακο και τα προσθέσαμε σε αυτήν την New Music Friday by AVOPOLISRADIO playlist. Ακολουθήστε και απόλαυστε υπεύθυνα, θα συναντήσετε έντονo και το εγχώριο μουσικό στοιχείο.

1. Komodo - "Lost Kids" (Panik Records)

Όταν φτασμένοι house djs, όπως ο Kink, τροφοδοτούν τις indie λίστες τους με χορευτικά αλλά όχι ηλεκτρονικά κομμάτια, καλό είναι να τα τσεκάρεις με προσοχή. Οι Ολλανδοί Komodo είναι το καλά κρυμμένο indie μυστικό της εβδομάδας και το “Lost Kids”, είναι ο ήχος μια μεταμεσονύχτιας disco που βρίσκεται στα βάθη μιας ζούγκλας.

2. El Michels Affair - "Messy Grass" (Big Crown)

Ασταμάτητοι οι Νεοϋορκέζοι El Michels και το label τους, Big Crown. Στην ίδια εβδομάδα που λανσάρουν την επιστροφή της cool r&b ερμηνεύτριας Lady Wray, αποφασίζουν να μοιράσουν και το “ανατολίτικο” jam “Messy Grass” που είναι έτοιμο για να σαμπλαριστεί από αλάνια όπως ο Freddie Gibbs ή ο Action Bronson.

3. Aesop Rock & Blockhead - "Jazz Hands" (Rhymesayers Entertainment)

Μπορεί να μην έχουμε (ακόμα) καινούριο Kendrick Lamar υλικό, αλλά ο για δεκαετίες φύλακας του αμερικανικού αληθινού -oldschool- ραπ, ο φοβερός Aesop Rock επιστρέφει με μπάρες φωτιά, άπιαστο flow και τα beats του Blockhead να λυτρώνουν το φρέσκο "Jazz Hands", για την πάντα αξιοσέβαστη Rhymesayers.

4. Majid Jordan with Drake - "Stars Align" (OVO Sound)

Από την ίδια δημιουργική ομάδα που σύστησε στον κόσμο το ταλέντο του Weeknd και, αρκετά χρόνια πριν, του Drake, η φαμίλια της OVO Sound “προσπαθεί” για τρίτη φορά να “σπάσει” παγκόσμια την αέρινη και sexy r&b της δυάδας παραγωγών και ερμηνευτών που ακούνε στο Majid Jordan. Στο “Stars Align” o ιδιοκτήτης της OVO, Drake, επιτέλους σε έναν ρόλο που δικαιολογεί την Certified Lover Boy φήμη του.

5. Matina Sous Peau - "Lost in purple" (Mellowsophy Music)

Λίγο ακόμα φουτουριστικό r&b δεν χάλασε ποτέ κανέναν, ειδικά όταν έρχεται από την Αθήνα και την ιδιαίτερα αγπητή dj / παραγωγό Matina Sous Peau. Η ίδια στην original έμπνευση, ο καλός της φίλος Ντέιβιντ στις μίξεις και την συμπαραγωγή και το νέο cool label της πόλης, η Mellowsophy Music, στην επιμέλεια της κυκλοφορίας. Το "Lost in purple" αξίζει όλο το radio play που μπορούν να αντέξουν τα αθηναϊκά FM φέτος το φθινόπωρο.

6. Lena Platonos - "A Cat In The Corner" (Dark Entries)

To label από το San Francisco που ανέδειξε τον cult κατάλογο της Λένας Πλάτωνος, ξαναχτυπά, κυκλοφορώντας αυτή την εβδομάδα σπάνιο και ακυκλοφόρητο υλικό από την πραγματικά δημιουργική περίοδο της, 1982- 1985. To Balancers που φρόντισε και κυκλοφόρησει η Dark Entries, ακόμα και μέσα από minimal demo εκδοχές, υπενθυμίζει το ταλέντο της Πλάτωνος να δημιουργεί την ιδανική ατμόσφαιρα στο δωμάτιο. Το “A Cat In The Corner” ξεχωρίζει στην πρώτη ακρόαση.

Για άγνωστο ακόμη λόγο το album είναι μόνο διαθέσιμο μέσω bandcamp.

https://lenaplatonos.bandcamp.com/album/balancers

7. Parquet Courts - "Plant Life" (Rough Trade)

Οι Parquet Courts μιλούν αποκλειστικά στο avopolis.gr και ο Άγγελος Κλειτσίκας ξεχωρίζει το "Plant Life" από το ολοκαίνουριο Sympathy For Life. Οι Parquet Courts ακούγονται πιο ώριμοι και σίγουροι και, όπως πολλοί τελευταία, έχουν μελετήσει την χρυσή εποχή των Talking Heads.