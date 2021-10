Από σήμερα και για τις επόμενες ημέρες το "Easy On Me" της Adele, το πρώτο της τραγούδι μετά από έξι χρόνια και το πρώτο single από το επερχόμενο album της, αναμένεται να αυξάνει με γεωμετρική πρόοδο τις θεάσεις του στα διαδικτυακά μέσα, καθώς όλοι, είτε ως γνήσιοι fans είτε από απλή περιέργεια είτε επειδή δεν θα μπορύν να κάνουν αλλιώς γιατί θα το βρίσκουν συνέχεια μπροστά τους, θα μπουν να τσεκάρουν και να αποτιμήσουν την επιστροφή μιας, ομολογουμένως, μεγάλης φωνής. Σε κάθε μαζική πρόταση, ωστόσο, θα πρέπει να υπάρχει μια εναλλκτική στο τραπέζι, και στο New Music Friday αυτής της Παρασκευής φροντίζουμε γι' αυτό, με 8 φρεσκότατες κυκλοφορίες για μια διαφορετική playlist του Σαββατοκύριακου, χωρίς αχρείαστα δράματα, και με τις τελευτείες τάσεις της μουσικής φάσης εκεί έξω.

Cordae - "Super" (Atlantic)

Όταν οι φίλοι σας ανοίγουν την κουβέντα για τους αγαπημένους τους εγχώριους (τ)ράπερς και τα όσα έχουν καταφέρει τελευταία για να αλλάξουν την σκήνη στην χώρα μας, πάρτε λίγο τον χρόνο σας. Οπλίστε το νέο single του 24χρονου Cordae στο player και 3 λεπτά μετά ρωτήστε τους αν έχουν αναθεωρήσει περί ντόπιας ραπ φασούλας.

Young Thug - "Bubbly" (with Drake & Travis Scott) (Atlantic)

Σαν όνειρο, αυτή την Παρασκευή επιτέλους κυκλοφορεί ο καινούριος Young Thug. To Punk μετράει 19 κομμάτια, μεταξύ άλλων συμμετοχές και από J. Cole, Future, Juice WRLD, Post Malone, ASA Rocky, Doja Cat, Mac Miller, Nate Ruess και Gunna, αλλά τίποτα δεν γράφει τόσο καλά στο μάτι και το αυτί όσο το "Bubbly" με τους Travis Scott και Drake.

Tarta Relena - "Me Yelassan" (La Castanya)

Οι Tarta Relena, δύο κορίτσια από τη Βαρκελώνη, που πειραματίζονται με τις φωνές και τις ερμηνείες, κυκλοφορούν το νέο τους album Fiat Lux και αποφασίζουν να δώσουν την απόλυτα cool -κάπου ανάμεσα στην Rosalia και την Σάττι- διάσταση, στο παραδοσιακό - θρακιώτικο, “Με Γελάσαν Τα Πουλιά”.

Nebreda - "Perreo Contra La Depresión" (Godmode)

Στο ίδιο exotic ύφος αλλά λίγο πιο κεντρικά στην Λατινική Αμερική, προς Κολομβία, η Godmode Records, το label που ανέδειξε χρόνια πριν τον Channel Tres, βάζει τώρα στο χάρτη την MJ Nebreda που με βάση το Miami, ετοιμάζεται να πλασαριστεί στις παγκόσμιες ethnic dance λίστες.

Black Country, New Road - "Chaos Space Marine” (Ninja Tune)

Νέο single και για τους αγαπημένους στο avopolis.gr BCNR, προπομπό του -πολύ σύντομα επερχόμενου- δεύτερου album τους Ants From Up There που έρχεται τον Φλεβάρη. Μόνο εγώ λαμβάνω folk Arcade Fire vibes απο εδώ;

Marshall Vincent - "Saving Face" (SA Recordings)

Kάπου ανάμεσα στο R&B του Frank Ocean και την folk της Kate Bush βρίσκουν εύφορο έδαγος οι ποπ μελωδίες του Marshall Vincent. Αν προσθέσετε και την α λα Antony Hegarty ερμηνεία, έχετε το cozy soundtrack για το βροχερό σ/κ που προβλέπει η τηλεόραση. To “Saving Face” είναι κομμάτι από το EP In No Particular Order που μόλις κυκλοφόρησε.

Snail Mail - "Ben Franklin" (Matador Records)

Έχει μπει αρκετό ποπ νερό στo τσαμπουκαλεμένο ροκ αυλάκι των Snail Mail από τότε που η μπροστάρισα τους, Lindsey Jordan θεωρούνταν ανερχόμενη indie darling των Nεοϋορκέζικων κύκλων. Τα αυτιά των A&R της Matador σπάνια κάνουν λάθος, ειδικά σε εποχές δύσκολες για να επενδύει κανείς σε νέα ονόματα και μοιραία το επερχόμενο album Valentine αναμένεται να τους περάσει στην Α-List των μεγάλων φεστιβάλ.

Trentemøller - "All Too Soon" (In My Room)

Ονειρικές (σχεδόν shoegaze) κιθάρες, πάνω από New Order μπασογραμμές και break beats πάνω σε αιθέριες φωνές είναι η συνταγή που κερδίζει κάθε φορά τα ελληνικά ραδιόφωνα και τους “όσο πατάει η γάτα” dark ακροατές της χώρας. Όταν όλα τα παραπάνω συστατικά, μπαίνουν στο μιξ του σκοτεινού Δανού πρίγκιπα Trentemøller, οι Αθηναίοι και οι Θεσαλλονικείς promoters συναυλιών τρίβουν τα χέρια τους.