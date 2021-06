Στο μέλλον ίσως οι περισσότεροι να θυμούνται το 2021 σαν τη χρονιά που αρχίσαμε να βγαίνουμε από τον εφιάλτη της πανδημίας. Εμείς όμως που μετράμε τις χρονιές με δίσκους και κάνουμε απολογισμούς της ζωής μας με βάση (και) τα καλύτερα άλμπουμ, πάντα θα έχουμε να περιμένουμε τι ακόμη θα κυκλοφορήσει μέσα στη χρονιά.

Παρακάτω μερικοί δίσκοι που κυκλοφορούν αυτές τις μέρες, θα κυκλοφορήσουν τις επόμενες εβδομάδες ή τους περιμένουμε μέσα στο καλοκαίρι και έχουμε λόγους να θέλουμε να τους ακούσουμε…

Μετά από 12 χρόνια σιωπής το folk ντουέτο από τη Νορβηγία αποφάσισε πως έχει κάτι να πει. Οι Kings of Convenience κυκλοφορούν σύντομα το Peace of Love που φέρνει στο νου το ξεκίνημά τους, τότε που υποστήριζαν πως: “Quiet Is the New Loud”. Βέβαια ο λυρισμός, η ευαισθησία τους, το φλερτ με την bossa nova και οι αναφορές τους στο ένδοξο παρελθόν του είδους έχουν πια τον στοχασμό και την μελαγχολία της μέσης ηλικίας.

Με το προηγούμενο άλμπουμ τους, Terms of Surrender (2019) κέρδισαν μία υποψηφιότητα για καλύτερο americana άλμπουμ στα Grammy. Τώρα οι Hiss Golden Messenger του MC Taylor επιστρέφουν με το Quietly Blowing It. Ο ίδιος περιγράφει το άλμπουμ σαν: “broken American moment”.

O John Grant έχει πάει στην κόλαση κι έχει γυρίσει. Το αγόρι από το Μίσιγκαν είδε το συγκρότημά του (Czars) να τον παρατάει γιατί κανείς δεν τον άντεχε όπως είχε γίνει από τα ναρκωτικά. Κι αργότερα όταν έμαθε πως έχει AIDS, ο σύντροφός του τον εγκατέλειψε και εξαφανίστηκε. Όμως από τότε που επέστρεψε έχει ανακτήσει την δημιουργική του φλέβα, όπως ήδη έχουμε διαπιστώσει από τα προηγούμενα προσωπικά του άλμπουμ. Τώρα ήρθε η ώρα του αυτοβιογραφικού Boy From Michigan.

Η Billie Eilish δηλώνει Happier Than Ever στο 2ο και πάντα «επικίνδυνο» άλμπουμ που ηχογράφησε την εποχή του εγκλεισμού με την βοήθεια του αδερφού της Finneas, που μπορεί να είναι μέτριος συνθέτης αλλά φαίνεται πως μπορεί να εμπνέει και να βοηθάει καταλυτικά την αδερφή του. Βέβαια το άλμπουμ είναι ήδη -σχεδόν- γνωστό αφού έχουμε ακούσει 4 singles που έχουν κυκλοφορήσει: “Your Power”, “Lost Cause”, “My Future” και “Therefore I Am”. Με ένα Grammy ήδη στο ράφι και με περισσότερο ταλέντο από όσο χρειάζεται για να ικανοποιήσει το βασικό της ακροατήριο, η Billie Eilish δείχνει πως μπορεί να κάνει το επόμενο βήμα.

Και μόνο η συνάντηση ιντριγκάρει, όμως όλα κρίνονται εκ του αποτελέσματος… Ο Bobby Gillespie (Primal Scream) και η Jehnny Beth (Savages) γνωρίστηκαν πριν από μερικά χρόνια σε μία συναυλία των Suicide (πράγμα που φανερώνει και το καλό τους γούστο στη μουσική). Η επαφή κατέληξε σε συνεργασία, ένα κλασικό άλμπουμ ντουέτου του τύπου ένας άνδρας και μία γυναίκα. Περιμένουμε να κυκλοφορήσει το Utopian Ashes για να δούμε αν δούλεψε η χημεία.

Από τη Σκωτία με αγάπη έρχεται το 4ο άλμπουμ των Chvrches με τίτλο Screen Violence. Ηχογραφημένο με την «μέθοδο Covid-19», δηλαδή με επικοινωνία των μελών μέσω τηλεδιασκέψεων και με τη συμμετοχή του Robert Smith των Cure (που, μιας και τον αναφέραμε, θα κυκλοφορήσει κι αυτός σόλο άλμπουμ αλλά είναι μισοέτοιμος και δίσκος με τους Cure).

Κάναμε σχεδόν μία δεκαετία να ξαναδούμε την «σκοτεινή πλευρά» να ηχεί. Οι Darkside, o Nicolas Jaar από την Λατινική Αμερική και Dave Harrington από το Μπρούκλιν, επανέρχονται με το Spiral που είναι το 2ο άλμπουμ τους μετά το Psychic του 2013. Για να δούμε αν ο χρόνος ήταν υπέρ ή κατά της συνεργασίας.

Η υπερδραστήρια τον τελευταίο καιρό Lana Del Rey με έναν ακόμα δίσκο που έχει τίτλο Blue Banisters και είναι ο πιο αυτοβιογραφικός της. Όπως λέει και η ίδια: «Κανείς δεν μπορεί να πει την ιστορία μου παρά μόνο εγώ». Μένει να δούμε τι περιέχει.

Να που οι Lump δεν ήταν ένα one off side project. Το 2018 η Laura Marling και ο Mike Lindsay (Tunng) κυκλοφόρησαν την 1η τους συνεργασία ως Lump και τώρα επιστρέφουν με το Animal.

Το συγκρότημα που πάντα θα μας υπενθυμίζει ό,τι καλό συμβαίνει στο Oregon, μπορεί να έχει αργούς ρυθμούς λειτουργίας αλλά είναι πάντα παρόν. Οι Modest Mouse θα κυκλοφορήσουν φέτος το 7ο άλμπουμ τους με τίτλο The Golden Casket και οι προηγούμενοι 6 μας λένε ότι αξίζει να περιμένουμε.