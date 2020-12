Τα Μουσικά Αντικείμενα του Πόθου

Αν έχεις επιθυμήσει διακαώς το «ψυγείο» των Residents, αν έχεις φάει ψωμάκι απ’ την «ψωμιέρα» των Beatles, αν έχεις στήσει τελετές μαύρης μαγείας με την ξύλινη κασετίνα των Sepultura, αν προσπάθησες να βρεις κάποιον blues σταθμό με το ραδιόφωνο της Mercury, αν ξεχάστηκες με το φωτογραφικό άλμπουμ της Blue Note μόλις άνοιξες την κασετίνα, αν άναψες τσιγάρο από τα πακέτα των Oasis, τότε συνέχισε να διαβάζεις αλλιώς, άστο καλύτερα. Πήγαινε καμιά βόλτα στα μαγαζιά να ζαχαρώσεις κάνα παντελονάκι ή κάνα ρολογάκι κι άσε μας εμάς να ονειρευόμαστε μουσικά αντικείμενα του πόθου.

Δεν έχει νόημα να μιλήσουμε εδώ για ενδιαφέρουσες επανακυκλοφορίες, δεν θα τελειώναμε ποτέ. Οι επανακυκλοφορίες -απλές, επετειακές, ειδικές, deluxe ή με αφορμή τα 10, τα 20, τα 50 χρόνια, σε βινύλιο (δίσκοι που είχαν βγει μόνο σε cd), σε cd (δίσκοι που είχαν βγει μόνο σε βινύλιο)- είναι πλέον μία ακμάζουσα υποβιομηχανία της μουσικής βιομηχανίας. Οι δίσκοι που επανακυκλοφορούν τα τελευταία χρόνια ίσως και να είναι στα ίδια νούμερα με τις κανονικές κυκλοφορίες.

Γι’ αυτό, θα περιοριστούμε εδώ σε μερικές κασετίνες που κυκλοφόρησαν μέσα στο 2020 και μπήκαν στον μακρύ κατάλογο με τα αντικείμενα του πόθου που ζαχαρώνουμε, ζηλεύουμε και επιθυμούμε, γνωρίζοντας ότι τις περισσότερες φορές είναι απαγορευμένος καρπός, αφού το κόστος κτήσης είναι υψηλό καθώς η βιομηχανία (που λέγαμε) ξέρει πως πρόκειται για gadget και τα κοστολογούν αναλόγως.

Άλλωστε, τα αντικείμενα του πόθου πάντα πληρώνονται ακριβά:

Neil Young – Archives Volume II: 1972-1976

Ένας μονόλιθος με 10 cds τοποθετημένα συρταρωτά, που περιλαμβάνουν υλικό της πιο δημιουργικής περιόδου ενός σπουδαίου μουσικού. Πολλά από τα τραγούδια κυκλοφορούν εδώ για πρώτη φορά και αρκετά ακούγονται σε διαφορετικές εκτελέσεις. Κιθάρα και φωνή, το θρυλικό Homegrown του 1974, η περίοδος του Tonight’s The Night, αποσπάσματα από συναυλίες, οι Crazy Horse κι ένα χορταστικό βιβλίο που τα εξηγεί όλα. Ένα υλικό που σίγουρα του άξιζε να δημοσιοποιηθεί. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο πως παρά την τσουχτερή τιμή των 250 ευρώ, τα 3.000 αντίτυπα αυτής της κασετίνας πουλήθηκαν σε χρόνο ρεκόρ.

Joni Mitchell - Archives Vol 1: The Early Years (1963-1967)

Μπορεί τα προβλήματα υγείας να μην της επιτρέπουν μουσικές δράσεις, όμως το παρελθόν της είναι πλούσιο και σπουδαίο για να συντηρεί ζωντανό τον μύθο μιας από τις πιο σπουδαίες γυναίκες της μουσικής. Η κασετίνα περιλαμβάνει 5 cds με ακυκλοφόρητο υλικό, demos, ζωντανές ηχογραφήσεις και ραδιοφωνικές εκπομπές που συνοδεύονται από ένα κατατοπιστικό βιβλίο που έχει και σπάνιο φωτογραφικό υλικό από την πιο folk, πρώτη περίοδο της σπουδαίας καλλιτεχνικής της πορείας. Έπεται και συνέχεια…

Pylon – Pylon Box

Εδώ το «αντικείμενο του πόθου» αποκτά πραγματικό νόημα γιατί μπορεί να δώσει μία πλήρη εικόνα για ένα συγκρότημα από αυτά που -τα συνηθίζει αυτά η ποπ κουλτούρα- δικαιώθηκε «μετά θάνατον». Οι Pylon άνοιξαν την πόρτα του post punk στην Αθήνα της Τζόρτζια στα τέλη της δεκαετίας του ‘70 και οι συντοπίτες τους REM που ακολούθησαν, ήταν από τα συγκροτήματα που με τις δηλώσεις τους και τα ενθουσιώδη λόγια, τους έκαναν ευρύτερα γνωστούς. Μέχρι να διαλυθούν το 1983, πρόλαβαν να ηχογραφήσουν 2 άλμπουμ, το Gyrate (1980) και το Chomp (1983), τα οποία σταδιακά απέκτησαν θρυλικό χαρακτήρα. Αργότερα, επανασυνδέθηκαν και κυκλοφόρησαν και έναν τρίτο δίσκο, το Chain (1990), σταμάτησαν και πάλι και επαναδραστηριοποιήθηκαν τα πρώτα χρόνια του 21ου αιώνα, για να σταματήσουν οριστικά το 2009 όταν πέθανε ο κιθαρίστας τους Randy Bewley. Η κασετίνα περιλαμβάνει 4 δίσκους χρωματιστών βινυλίων με τα 2 πρώτα τους άλμπουμ καθώς και 2 δίσκους με έξτρα υλικό αλλά και ένα πολυσέλιδο βιβλίο για την -θρυλική πια- ιστορία τους.

Charlie Parker – The Savoy 10-inch LP Collection

Είμαστε στα μέσα της δεκαετίας του ’40, στον απόηχο του μεγάλου πολέμου και ο νεαρός Charlie Parker ηχογραφεί για την Savoy. Το bebop αρχίζει να γεννιέται και το παίξιμο αλλά και η εν γένει προσέγγιση της jazz από τον σπουδαίο σαξοφωνίστα συμβάλει σε αυτό. Η κασετίνα περιλαμβάνει 4 άλμπουμ βινυλίου που περιλαμβάνουν όλες τις ηχογραφήσεις στις οποίες συμμετείχε ο Charlie Parker για την Savoy και είναι σημαντικό να αναφέρουμε πως σε αυτές τις ηχογραφήσεις συμμετείχαν συχνά και άλλοι σπουδαίοι μουσικοί της jazz, επίσης τότε σε νεαρή ηλικία, όπως οι Miles Davis, Dizzy Gillespie, Tiny Grimes, Bud Powell και πολλοί άλλοι. Προφανώς και υπάρχουν μεταγενέστερες ηχογραφήσεις του Charlie Parker που η μουσική του προσωπικότητα είναι πιο εμφανής και κατασταλαγμένη, όμως εδώ αποτυπώνονται τα πρώιμα χρόνια ενός εξαιρετικού μουσικού αλλά και η χαραυγή του bebop.

Thin Lizzy – Rock Legends

Ο Phil Lynott υπήρξε μία ιδιαίτερη προσωπικότητα του rock ‘n’ roll, ένας ικανός μπασίστας, καλός συνθέτης και τραγουδιστής και ένας rock star που δεν χόρταινε να ζει τον μύθο του. Όλα αυτά εμπεριέχονται σε αυτή την πλούσια κασετίνα με τα 6 cds και το 1 dvd, που περιλαμβάνουν τα singles του συγκροτήματος, σπάνιες ηχογραφήσεις για την Decca και την Mercury (τα 74 από τα 99 τραγούδια που περιλαμβάνονται εδώ είναι ακυκλοφόρητα), καθώς και το ντοκιμαντέρ Bad Reputation με την ιστορία του γκρουπ και κυρίως του Phil Lynott.

Bob Marley and the Wailers – The Complete Island Recordings (cd box)

Με τα 9 στούντιο άλμπουμ και τα 2 live, η κασετίνα αυτή είναι η πλήρης εικόνα του σπουδαίου μουσικού στην καλύτερη περίοδο του, από το Catch A Fire του 1973 ως το Confrontation που κυκλοφόρησε μετά τον θάνατο του. Καθώς ο Bob Marley είναι ένας από τους πιο καλοπουλημένους μουσικούς που δεν βρίσκονται στη ζωή, είναι αλήθεια πως έχουν κυκλοφορήσει δεκάδες συλλογές και κασετίνες, όμως εδώ έχουμε την πιο πλήρη εικόνα για έναν δημιουργό που ήταν πολλά περισσότερα από έναν απλό μουσικό. Η αισθητική του, οι απόψεις του, οι στίχοι του, η φιλοσοφία του επέδρασαν ουσιαστικά στις ζωές πολλών ανθρώπων και συνεχίζουν να το κάνουν ακόμη και σήμερα. Η ίδια κασετίνα έχει κυκλοφορήσει και σε εκδοχή βινυλίου για όποιον προτιμάει αυτό το format.

Θα μου επιτρέψετε να προτείνω -κατά την μαραθώνια ακρόαση αυτής της πλούσιας κασετίνας- την ανάγνωση του εξαιρετικού βιβλίου του Marlon James, Η Σύντομη Ιστορία 7 Φόνων, μία πολύ ιδιαίτερη τοιχογραφία της πραγματικότητας της Τζαμάικα, που αναφέρεται -χωρίς ποτέ να τον ονομάζει- στην δολοφονία του Bob Marley.

Buzzcocks - The Complete United Artists Singles 1977-1980

Με το που θα ξεκινήσει ο νέος χρόνος ένα ακόμη αντικείμενο του πόθου θα κυκλοφορήσει, δυστυχώς σε πολύ τσουχτερή τιμή. Τα 7ιντσα των Buzzcocks, σε χρωματιστά βινύλια και με τα αυθεντικά εξώφυλλα, θα βρεθούν σε μία κατακόκκινη κασετίνα κι εμείς θα έχουμε να ζαχαρώνουμε από τις αρχές του 2021. Σκέψου τι έχουμε να πάθουμε μέχρι να τελειώσει η χρονιά.

Ό,τι κυκλοφόρησαν από το 1977 ως το 1980 για την ετικέτα της UA, θα είναι εκεί έξω για όποιον θα είναι πρόθυμος να διαθέσει περί τα 150 ευρώ.

Τα 12 συνολικά 7ιντσα θα περιλαμβάνουν τα τραγούδια:



Orgasm Addict/What Ever Happened To?

What Do I Get?/Oh Shit!

I Don’t Mind/Autonomy

Love You More/Noise Annoys

Ever Fallen In Love (With Someone You Shouldn’t’ve?)/Just Lust

Promises/Lipstick

Everybody’s Happy Nowadays/Why Can’t I Touch It?

Harmony In My Head/Something’s Gone Wrong Again

You Say You Don’t Love Me/Raison D’Etre

Are Everything/Why She’s A Girl From The Chainstore

Strange Thing/Airwaves Dream

Running Free/What Do You Know?