Η Rosalía μπαίνει στον σκοτεινό κόσμο των Fontaines D.C.

Οι Fontaines D.C. και η Rosalía συναντιούνται σε μια συνεργασία που δεν θα περίμενες απαραίτητα, αλλά αποκτά νόημα μόλις ακούσεις το αποτέλεσμα. Το "Where Is Gone?" είναι το νέο τραγούδι του ιρλανδικού συγκροτήματος με τη συμμετοχή της Ισπανίδας καλλιτέχνιδας και αποτελεί μέρος του επερχόμενου άλμπουμ "Dopamine Chamber", που κυκλοφορεί στις 16 Οκτωβρίου από την XL Recordings.

Το κομμάτι κινείται σε σκοτεινά, μελαγχολικά μονοπάτια, με τις φωνές του Grian Chatten και της Rosalía να μπλέκονται πάνω σε μια πλούσια ενορχήστρωση, με κιθάρες, έγχορδα και μια σχεδόν κινηματογραφική ατμόσφαιρα. Η συνεργασία δεν επιχειρεί να μετατρέψει τους Fontaines D.C. σε pop συγκρότημα ούτε να εντάξει τη Rosalía στο γνώριμο post-punk σύμπαν τους. Αντίθετα, οι δύο πλευρές συναντιούνται σε έναν κοινό, δραματικό τόπο, όπου η ένταση και η ευαισθησία έχουν τον πρώτο λόγο.

Η συμμετοχή της Rosalía έχει ιδιαίτερη σημασία για το συγκρότημα, καθώς είναι η πρώτη φορά που προσκαλεί έναν εξωτερικό καλλιτέχνη σε άλμπουμ του. Όπως αποκάλυψε ο κιθαρίστας Carlos O’Connell, ο οποίος μεγάλωσε στη Μαδρίτη με ισπανικές και ιρλανδικές επιρροές, θαύμαζε τη μουσικό από το ντεμπούτο της και τον τρόπο με τον οποίο διατηρεί ζωντανές τις ισπανικές μουσικές παραδόσεις.

Ο ίδιος παραλλήλισε αυτή την προσέγγιση με την προσπάθεια των Fontaines D.C. να διατηρήσουν τη σύνδεσή τους με την ιρλανδική μουσική κληρονομιά. Για τον O’Connell, η Rosalía είναι μια καλλιτέχνιδα που εξελίσσεται διαρκώς, χωρίς να χάνει την επαφή με τις ρίζες της.

Το "Where Is Gone?" είναι το τρίτο τραγούδι που παρουσιάζεται από το "Dopamine Chamber", μετά τα "Marianne" και "Tongue". Την παραγωγή του άλμπουμ υπογράφει ο James Ford, γνωστός από τις συνεργασίες του με καλλιτέχνες όπως οι Arctic Monkeys και οι Depeche Mode.

Μετά το «Romance» του 2024, οι Fontaines D.C. συνεχίζουν να διευρύνουν τον ήχο τους, απομακρυνόμενοι από τα στενά όρια του post-punk που χαρακτήριζαν τα πρώτα τους βήματα. Το νέο άλμπουμ φαίνεται να επενδύει περισσότερο στη μεγαλοπρεπή ενορχήστρωση, στη σκοτεινή ατμόσφαιρα και σε μια πιο κινηματογραφική προσέγγιση της σύνθεσης.

Για τη Rosalía, από την άλλη, η συνεργασία αποτελεί ακόμη ένα παράδειγμα της διάθεσής της να κινείται ανάμεσα σε διαφορετικά μουσικά περιβάλλοντα. Από το flamenco και την avant-pop μέχρι τις ηλεκτρονικές αναζητήσεις του "Motomami" και τον πιο πειραματικό κόσμο του "Lux", η Ισπανίδα καλλιτέχνιδα έχει αποδείξει ότι δεν ενδιαφέρεται να παραμείνει σε ένα συγκεκριμένο είδος.

Το "Where Is Gone?" φέρνει κοντά δύο διαφορετικές μουσικές ταυτότητες, χωρίς να ακυρώνει καμία από τις δύο. Και λειτουργεί ως μία ακόμη ένδειξη ότι οι Fontaines D.C. δεν έχουν πρόθεση να επαναλαμβάνουν απλώς όσα τους έφεραν μέχρι εδώ.