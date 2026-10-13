James Hetfield: «Δεν είμαστε εδώ για να σας επηρεάζουμε πολιτικά» - OK BOOMER!

Ο James Hetfield φαίνεται πως άσκησε κριτική σε καλλιτέχνες που χρησιμοποιούν τη σκηνή για να εκφράσουν τις πολιτικές τους απόψεις, κατά τη διάρκεια μιας συναυλίας των Metallica στο Las Vegas.

Ο frontman των Metallica εξήγησε γιατί είναι δύσκολο να ακούσουμε πολιτικού περιεχομένου ομιλίες στις εμφανίσεις των θρύλων του metal. Ο Hetfield πιστεύει πως ο ρόλος της μπάντας είναι να ψυχαγωγεί το κοινό, και τίποτε περισσότερο.

Μιλώντας στη σκηνή το βράδυ του Σαββάτου, 10 Οκτωβρίου, ο Papa Het απέτισε αρχικά φόρο τιμής στα μέλη της «οικογένειας» των Metallica που ταξίδεψαν για να δουν το συγκρότημα από κοντά. «Αν δεν μένετε στο Las Vegas, έχετε διανύσει μεγάλη απόσταση για να περάσετε λίγο χρόνο με τους Metallica. Είμαστε ευγνώμονες γι’ αυτό - για τα ταξίδια σας, τα χρήματα που ξοδεύετε, τον χρόνο που χρειάστηκε για να έρθετε. Ευχαριστούμε που ήρθατε να το γιορτάσουμε μαζί».

Στη συνέχεια, πέρασε στο κυρίως θέμα, αφήνοντας αιχμές για καλλιτέχνες που χρησιμοποιούν τη δημοτικότητά τους για να επηρεάσουν πολιτικά το κοινό τους. «Και πρέπει απλώς να πω ότι οι Metallica δεν είναι εδώ, όπως κάποιοι άλλοι διασκεδαστές, για να σας επηρεάζουν με τις μαλακίες τους, εντάξει; Είμαστε εδώ… χωρίς μαλακίες… Είμαστε εδώ για να ξεχάσουμε όλα όσα συμβαίνουν εκεί έξω, εντάξει; Η ατζέντα των Metallica είναι η αγάπη, η ενέργεια και η βαριά μουσική, μωρό μου!».

Το ζήτημα των μουσικών που παίρνουν θέση για πολιτικά και κοινωνικά θέματα βρίσκεται στο επίκεντρο της επικαιρότητας τις τελευταίες εβδομάδες. Ο Αμερικανός ράπερ Macklemore απομακρύνθηκε αμφιλεγόμενα από την περιοδεία του Ed Sheeran σε στάδια, έπειτα από μια έντονη ομιλία που εκφώνησε πριν από μία από τις εμφανίσεις του Sheeran, αναδεικνύοντας τη δεινή κατάσταση των Παλαιστινίων που πλήττονται από τη σύγκρουση στη Γάζα.

Παρότι οι Metallica έχουν γράψει αναμφίβολα τραγούδια με πολιτικές προεκτάσεις, το "...And Justice for All", για παράδειγμα, πραγματεύεται άμεσα τον τρόπο με τον οποίο το χρήμα και η εξουσία μπορούν να διαφθείρουν την πολιτική, το συγκρότημα έχει κατά κύριο λόγο αποφύγει να εμπλακεί σε πολιτικές αντιπαραθέσεις όλα αυτά τα χρόνια.

«Η γνώμη μου μένει για μένα», είχε δηλώσει ο Hetfield στη χιλιανή εφημερίδα La Tercera το 2017. «Είμαι τραγουδιστής και κιθαρίστας σε μια rock μπάντα. Μισώ την πολιτική. Δεν θέλω να μιλάω για πολιτική. Δεν είναι σημαντική για μένα. Αυτό που έχει σημασία είναι να φέρνω τους ανθρώπους κοντά μέσω της μουσικής. Η πολιτική, η θρησκεία… χωρίζουν τους ανθρώπους». Όπως και οι πόλεμοι και οι γενοκτονίες, James. Και τώρα, περισσότερο από ποτέ, είναι απαραίτητο να μιλάμε όλοι ανοιχτά, ειδικά όταν μας δίνεται ένα τόσο δημόσιο βήμα, όπως το Sphere του Las Vegas.

Ο συνοδοιπόρος του, Lars Ulrich, έχει εκφραστεί κάπως πιο ανοιχτά για τις πολιτικές του απόψεις. Κάποτε είχε αστειευτεί ότι θα επέστρεφε στη Δανία αν ο Donald Trump εκλεγόταν πρόεδρος των ΗΠΑ - κάτι που, όπως αποδείχθηκε, δεν τον οδήγησε τελικά στον επαναπατρισμό του.

Ωστόσο, ο ντράμερ έχει υποστηρίξει στο παρελθόν ότι η πολιτική δεν αποτελεί θέμα συζήτησης μεταξύ των μελών των Metallica. «Σας ορκίζομαι, συζητάω με τον James Hetfield σχεδόν τα πάντα σε αυτόν τον πλανήτη, αλλά δεν νομίζω ότι έχω κάνει ποτέ συνειδητά μια πολιτική συζήτηση μαζί του», είχε πει στο Vulture το 2016. «Έχουμε περάσει 35 χρόνια μαζί και, προφανώς, έχουμε βρεθεί στον ίδιο χώρο όταν η συζήτηση στράφηκε προς την πολιτική. Αλλά εγώ και ο James να καθόμαστε σε ένα δωμάτιο και να συζητάμε τις προσωπικές μας απόψεις για κάτι όπως η προσιτή υγειονομική περίθαλψη; Δεν έχει συμβεί ποτέ». Και αυτό περνάει προς τα έξω.