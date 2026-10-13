Ο Elon Musk γράφει το νέο τραγούδι του David Byrne (χωρίς να το γνωρίζει)

Ο David Byrne συνεργάζεται με τον συνθέτη κινηματογραφικής μουσικής Daniel Pemberton στο νέο τραγούδι "Let Me Sell You A Dream", το οποίο γράφτηκε για το επερχόμενο ντοκιμαντέρ Musk του Alex Gibney. Και αντί να καταθέσει τη δική του ευθεία κριτική απέναντι στον αμφιλεγόμενο δισεκατομμυριούχο, ο Byrne προτίμησε μία πιο ειρωνική διαδρομή: Οι στίχοι αποτελούνται αποκλειστικά από φράσεις που έχει χρησιμοποιήσει δημόσια ο ίδιος ο Elon Musk.

«Θα ήταν πολύ εύκολο, και πιθανότατα λιγότερο διασκεδαστικό, να ασκήσω ανοιχτά κριτική στον Musk», εξήγησε ο Byrne. Προτίμησε, όπως είπε, να επιχειρήσει να μπει για λίγο στο μυαλό του, οργανώνοντας αποσπάσματα από συνεντεύξεις και δηλώσεις του, έτσι ώστε «ο χαρακτήρας του τραγουδιού να είναι εκείνος που περιγράφει τον εαυτό του».

Η μέθοδος δεν είναι καινούργια για τον πρώην frontman των Talking Heads. Στο άλμπουμ Here Lies Love του 2010 είχε αντλήσει υλικό από δηλώσεις της πρώην Πρώτης Κυρίας των Φιλιππίνων Imelda Marcos, μετατρέποντας την πολιτική περσόνα και τον δημόσιο λόγο της σε πρώτη ύλη για τα τραγούδια του. Στο “Let Me Sell You A Dream”, η ίδια τεχνική επιστρέφει με πρωταγωνιστή έναν άνθρωπο που γνωρίζει καλύτερα από τους περισσότερους πώς να πουλά όχι απλώς προϊόντα, αλλά και οράματα για το μέλλον.

Ο Byrne είχε ήδη διαμορφώσει τους στίχους και τη μελωδία πριν παρακολουθήσει το Musk. Δέχθηκε, ωστόσο, να συμμετάσχει στο εγχείρημα επειδή γνώριζε και εκτιμούσε τη δουλειά τόσο του Pemberton όσο και του Gibney. Ο βραβευμένος με Όσκαρ Alex Gibney, είναι δημιουργός ντοκιμαντέρ όπως τα Taxi to the Dark Side, Enron: The Smartest Guys in the Room, Going Clear και The Armstrong Lie, που στρέφει αυτή τη φορά την κάμερά του στον Elon Musk.



Το ντοκιμαντέρ θα κυκλοφορήσει στις αμερικανικές αίθουσες στις 16 Οκτωβρίου, ενώ οι πρώτες προβολές του στη Βρετανία πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του BFI London Film Festival. Προς το παρόν δεν έχουν ανακοινωθεί λεπτομέρειες για την ευρύτερη διανομή του.

Η κινηματογραφική εβδομάδα του Byrne έχει, πάντως, και αθηναϊκή πρεμιέρα. Την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, στις 21:00, ο κινηματογράφος Δαναός θα παρουσιάσει για πρώτη φορά σε ελληνική αίθουσα το David Byrne’s American Utopia του Spike Lee. Η ταινία μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη την παράσταση που παρουσίασε ο Byrne στο Broadway το 2019, συνδυάζοντας τη σόλο δισκογραφία του με τραγούδια των Talking Heads, χορογραφία και πολιτικό σχολιασμό. Την προβολή στον Δαναό θα προλογίσουν ο Παναγιώτης Μένεγος και ο Ηλίας Φραγκούλης.