Mastodon: Ένα βινύλιο που χρειάστηκε 10.000 χρόνια για να φτιαχτεί

Οι Mastodon αποφάσισαν να δώσουν στο όνομά τους την πιο κυριολεκτική εφαρμογή που θα μπορούσε κανείς να φανταστεί. Η μπάντα ανακοίνωσε μία εξαιρετικά περιορισμένη έκδοση του τελευταίου της άλμπουμ, Marrow Deep, σε βινύλιο που κατασκευάστηκε από τρίμμα απολιθωμάτων μαστόδοντα.

Η έκδοση ονομάζεται Bone Dust Vinyl και προωθείται, όχι άδικα, ως «ένα LP που ήταν 10.000 χρόνια υπό κατασκευή». Για τη δημιουργία του χρησιμοποιήθηκε μία ποσότητα απολιθωμένων δοντιών μαστόδοντα, την οποία είχε λάβει ως δώρο το συγκρότημα πριν από περίπου δύο δεκαετίες. Τα συγκεκριμένα απολιθώματα δεν θεωρούνταν κατάλληλα για μουσειακή ή επιστημονική έκθεση. Αντί, λοιπόν, να παραμείνουν για πάντα μέσα σε κάποια αποθήκη, μετατράπηκαν σε λεπτή σκόνη και κατέληξαν στις πλάκες βινυλίου του Marrow Deep. Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τη Loma Vista Recordings, τη Waxworks Records και το τμήμα γεωλογίας του University of Georgia.

Σύμφωνα με το συγκρότημα, η επεξεργασία έγινε με την καθοδήγηση ειδικών, ώστε από το υλικό να απομονωθεί το τμήμα που μπορούσε να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια στην κατασκευή του δίσκου. Τα ίδια τα μέλη των Mastodon ανέλαβαν στη συνέχεια να σκορπίσουν τη σκόνη από τα απολιθώματα επάνω στις πλάκες κατά τη διαδικασία της συμπίεσης. Μία τρελά συναρπαστική συνάντηση παλαιοντολογίας (που 'σαι, Ross Geller, να τριπάρεις), heavy metal και συλλεκτικού φετιχισμού που μπορείτε να παρακολουθήσετε στο making-of video.



Η Bone Dust Edition θα κυκλοφορήσει σε μόλις 170 αντίτυπα. Επειδή το ενδιαφέρον αναμένεται να ξεπεράσει κατά πολύ τη διαθέσιμη ποσότητα, η δυνατότητα αγοράς δεν θα δοθεί με τη συνήθη σειρά προτεραιότητας. Οι ενδιαφερόμενοι θα συμμετάσχουν σε κλήρωση, από την οποία θα προκύψουν όσοι θα αποκτήσουν το δικαίωμα να αγοράσουν το σπάνιο βινύλιο.

Το Marrow Deep είναι η πιο πρόσφατη δισκογραφική δουλειά των Mastodon και η νέα έκδοση δίνει σάρκα και (κυρίως) οστά στο σύμπαν της μπάντας που πήρε το όνομά της από το προϊστορικό θηλαστικό.

Αυτή την εποχή, οι Mastodon βρίσκονται σε περιοδεία στη Βόρεια Αμερική με τους Deafheaven και Alcest, έχοντας στην περιοδεύουσα σύνθεσή τους τον John Baizley των Baroness.