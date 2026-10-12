Πριν από τους Clash: Νέα συλλογή αποκαλύπτει τις μουσικές ρίζες του Joe Strummer

Η ζωή του εμβληματικού εκπροσώπου του punk rock, Joe Strummer, και τα μουσικά σχήματα στα οποία συμμετείχε πριν από την εποχή των The Clash αποτελούσαν ανέκαθεν αντικείμενο ενδιαφέροντος για τους φίλους του. Τώρα, μέσα από ηχογραφήσεις στο στούντιο αλλά και ζωντανές εμφανίσεις, θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν μια λιγότερο προβεβλημένη περίοδο της μουσικής του διαδρομής.

Οι The 101’ers ήταν το συγκρότημα στο οποίο συμμετείχε ο Strummer από το 1974 έως το 1976. Εκείνη την περίοδο, το σχήμα απέκτησε σημαντική παρουσία στη λονδρέζικη pub rock σκηνή, λίγο προτού το punk εκραγεί μουσικά και πολιτισμικά στη Βρετανία και ο Strummer εγκαταλείψει το συγκρότημα για να ενταχθεί στους The Clash.

Όπως αναφέρεται στο επίσημο δελτίο Τύπου, «η συλλογή περιλαμβάνει τις πρώτες γνωστές ηχογραφήσεις του Joe Strummer, αποτυπώνοντας ένα καθοριστικό κεφάλαιο στην εξέλιξή του ως καλλιτέχνη και καταγράφοντας την πορεία ενός συγκροτήματος που βρισκόταν ανάμεσα στην pub rock σκηνή του Λονδίνου και την punk επανάσταση που επρόκειτο να ακολουθήσει».

Η έκδοση θα περιλαμβάνει τρεις δίσκους CD και συνολικά 48 κομμάτια, ανάμεσά τους 15 ακυκλοφόρητα demos από τα πρώτα χρόνια του συγκροτήματος και 21 ζωντανές ηχογραφήσεις από την περίοδο που οι The 101’ers εμφανίζονταν σε συναυλιακούς χώρους και pubs.

Τη συλλογή θα συνοδεύει επίσης ένα σκληρόδετο βιβλίο 48 σελίδων, στο οποίο ο Richard Nother Dudanski, μέλος του συγκροτήματος, αφηγείται συνοπτικά την ιστορία του. Η έκδοση θα περιλαμβάνει ακόμη σημειώσεις και εικονογραφήσεις από τον ίδιο τον Strummer, καθώς και πρόλογο από τον Glen Matlock των Sex Pistols.

Η συμμετοχή του Matlock έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς συνδέεται άμεσα με τη μετάβαση του Strummer από τους The 101’ers στους The Clash. Όταν τα δύο συγκροτήματα εμφανίστηκαν στην ίδια συναυλία, ο Strummer ήρθε πιο κοντά στο αναδυόμενο punk κίνημα και άρχισε να προσανατολίζεται προς μια νέα μουσική κατεύθυνση, η οποία τελικά θα άλλαζε την πορεία της καριέρας του.

Ενόψει της κυκλοφορίας του album, δόθηκε ήδη στη δημοσιότητα ένα πρώτο δείγμα, με τίτλο "Keys to Your Heart (2026 Mix)". Τη νέα μίξη και το mastering υπογράφει ο Paul Hicks, ο οποίος εργάστηκε και στην υπόλοιπη συλλογή.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η συλλογή των The 101’ers δεν θα είναι η μοναδική κυκλοφορία που συνδέεται με τον Joe Strummer και τους The Clash μέσα στον Νοέμβριο. Μόλις μία εβδομάδα νωρίτερα, στις 13 Νοεμβρίου, αναμένεται να κυκλοφορήσει και η νέα συλλογή των The Clash, The World According to The Clash.

Για τους φίλους του Strummer, το Joe Strummer 003: The 101’ers Years αποτελεί μια ευκαιρία να επιστρέψουν στις μουσικές ρίζες ενός καλλιτέχνη που έμελλε να αφήσει ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στην ιστορία του punk, ανακαλύπτοντας παράλληλα την περίοδο που προηγήθηκε της εκρηκτικής πορείας των The Clash.