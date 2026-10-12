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Το Instagram έχει κολλήσει με τους Creed και το "Higher" – Και δεν φταις εσύ

Η πλατφόρμα παραδέχτηκε ότι προτείνει το τραγούδι πολύ συχνότερα απ’ όσο θα έπρεπε, με αποτέλεσμα ακόμη και μια φωτογραφία από σαλάτα να κινδυνεύει να αποκτήσει soundtrack από το 1999.

Σοφία Θεοδώρα Γιλτίζη

Αν το Instagram επιμένει να σου προτείνει το "Higher" των Creed για κάθε Story που ανεβάζεις, από φωτογραφίες διακοπών μέχρι τον καφέ και το μεσημεριανό σου, μπορείς να σταματήσεις να αναρωτιέσαι αν το έχεις φανταστεί. Η πλατφόρμα επιβεβαίωσε ότι υπάρχει πρόβλημα με τις μουσικές προτάσεις της, καθώς το συγκεκριμένο κομμάτι εμφανίζεται σε περισσότερους χρήστες απ’ όσους θα έπρεπε.

Το περίεργο φαινόμενο έγινε θέμα συζήτησης στα social media, όταν χρήστες άρχισαν να παρατηρούν ότι το "Higher" εμφανιζόταν ξανά και ξανά στις προτεινόμενες επιλογές μουσικής του Instagram, ανεξάρτητα από το περιεχόμενο που ήθελαν να ανεβάσουν. Κάποιοι αστειεύτηκαν ότι οι Creed είχαν πληρώσει τη Meta για να προωθεί το τραγούδι τους, ενώ άλλοι αναρωτήθηκαν αν ο αλγόριθμος είχε αποφασίσει πως κάθε στιγμή της καθημερινότητάς μας χρειάζεται λίγο post-grunge δράμα.

«Το Instagram ήθελε τόσο πολύ να προσθέσω το “Higher” των Creed στη φωτογραφία με τη σαλάτα του Καίσαρα που ανέβασα», έγραψε χαρακτηριστικά ένας χρήστης, περιγράφοντας με τον καλύτερο τρόπο το παράλογο της κατάστασης.

Εκπρόσωπος του Instagram επιβεβαίωσε στο CNN ότι η εταιρεία εντόπισε το πρόβλημα και διερευνά την αιτία του. Όπως ανέφερε, το τραγούδι προτείνεται σε περισσότερους ανθρώπους από όσους προορίζονταν αρχικά, ενώ η ομάδα μηχανικών εργάζεται για την επίλυσή του.

Κανονικά, οι μουσικές προτάσεις της πλατφόρμας επηρεάζονται από διάφορα σήματα, όπως οι προηγούμενες επιλογές του χρήστη και το περιεχόμενο της φωτογραφίας ή του βίντεο που ετοιμάζει να δημοσιεύσει. Στην περίπτωση του "Higher", όμως, κάτι φαίνεται να έχει πάει στραβά, χωρίς η Meta να έχει δώσει μέχρι στιγμής συγκεκριμένη εξήγηση για την αιτία του προβλήματος.

Και δεν είναι το μοναδικό τραγούδι που έχει τραβήξει την προσοχή των χρηστών. Το "Turn My Swag On" του Soulja Boy έχει επίσης εμφανιστεί συχνά στις προτάσεις ορισμένων λογαριασμών. Σε αυτή την περίπτωση, ωστόσο, η εταιρεία διευκρίνισε ότι δεν πρόκειται για τεχνικό σφάλμα, αλλά για ένα τραγούδι που είναι πράγματι δημοφιλές στο Instagram.

Κυκλοφορώντας το 1999 μέσα από το άλμπουμ "Human Clay", το "Higher" έγινε μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες των Creed. Έφτασε μέχρι το Νο. 7 του αμερικανικού Billboard Hot 100 και κατέκτησε την κορυφή του Mainstream Rock chart, αποτελώντας χαρακτηριστικό δείγμα του ήχου που κυριάρχησε στο αμερικανικό rock στα τέλη των ’90s και στις αρχές των ’00s.

Περισσότερα από 25 χρόνια μετά, το τραγούδι συνεχίζει να βρίσκει νέους ακροατές, είτε χάρη στη νοσταλγία για εκείνη την εποχή είτε μέσα από την ανανεωμένη διαδικτυακή παρουσία των Creed. Αυτή τη φορά, πάντως, η επιστροφή του στην καθημερινότητά μας δεν οφείλεται αποκλειστικά στη μουσική του δύναμη, αλλά σε έναν αλγόριθμο που μάλλον αποφάσισε να μας πάει όλους λίγο πιο ψηλά, είτε το ζητήσαμε είτε όχι.

Μέχρι να διορθωθεί το πρόβλημα, το "Higher" παραμένει ένας απρόσκλητος υποψήφιος για soundtrack σχεδόν κάθε στιγμής. Και αν το επόμενο Story σου είναι μια φωτογραφία από τοστ, μην εκπλαγείς αν το Instagram θεωρήσει ότι ήρθε η ώρα για Creed.

 

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