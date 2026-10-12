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Οι The Decemberists μας οδηγούν στο μαγικό σύμπαν του "Wildwood"

Μετά από δύο χρόνια σιωπής, οι The Decemberists επιστρέφουν με ένα τραγούδι που κλείνει έναν κύκλο δεκαπέντε χρόνων δημιουργίας και φαντασίας.

Avopolis Team

Οι The Decemberists παρουσιάζουν το πρώτο τους νέο τραγούδι μετά από περισσότερο από δύο χρόνια, δίνοντας στη δημοσιότητα το "The Better Part of Bravery", μια σύνθεση που γράφτηκε ειδικά για την πολυαναμενόμενη animated ταινία Wildwood. Το κομμάτι αποτελεί την πρώτη νέα ηχογράφηση του συγκροτήματος μετά το περσινό άλμπουμ As It Ever Was, So It Will Be Again και συνδέεται άμεσα με ένα ιδιαίτερα προσωπικό κεφάλαιο στην πορεία του τραγουδιστή και βασικού δημιουργού τους, Colin Meloy.

Η ταινία Wildwood, σε σκηνοθεσία του Travis Knight (Kubo and the Two Strings), βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα που δημοσίευσε ο Meloy το 2011, σηματοδοτώντας τότε το λογοτεχνικό του ντεμπούτο. Δεκαπέντε χρόνια αργότερα, ο κόσμος που γεννήθηκε στις σελίδες του βιβλίου ζωντανεύει στη μεγάλη οθόνη μέσα από τη χαρακτηριστική stop-motion αισθητική της LAIKA, με τους The Decemberists να συμβάλλουν καθοριστικά στη μουσική του ταυτότητα.

Το "The Better Part of Bravery" ακούγεται στους τίτλους τέλους της ταινίας, συνοδεύοντας το κοινό καθώς αποχαιρετά το φανταστικό δάσος και τους ήρωες της ιστορίας. Όπως ανέφερε ο Meloy, η επιστροφή στον κόσμο του Wildwood μέσα από τη μουσική αποτέλεσε μια βαθιά συγκινητική εμπειρία, προσφέροντάς του την ευκαιρία να αναμετρηθεί ξανά με ένα έργο που τον συνοδεύει εδώ και πολλά χρόνια από μια εντελώς διαφορετική δημιουργική σκοπιά.

Η ταινία διαθέτει ένα εντυπωσιακό cast φωνών, με τους Peyton Elizabeth Lee, Jacob Tremblay, Carey Mulligan, Mahershala Ali, Angela Bassett, Awkwafina, Tom Waits και Richard E. Grant μεταξύ άλλων. Η παγκόσμια πρεμιέρα της πραγματοποιείται στο BFI London Film Festival στις 11 Οκτωβρίου, πριν από την κινηματογραφική κυκλοφορία της στις ΗΠΑ, τον Καναδά και το Ηνωμένο Βασίλειο στις 23 Οκτωβρίου.

Για τους The Decemberists, το νέο τραγούδι δεν είναι απλώς μια επιστροφή στη δισκογραφική δράση. Είναι η μουσική κατάληξη μιας ιστορίας που ξεκίνησε πριν από δεκαπέντε χρόνια, όταν ένας συγγραφικός κόσμος γεννήθηκε στο χαρτί και τώρα βρίσκει τον δρόμο του προς τη μεγάλη οθόνη, κλείνοντας έναν κύκλο με τον πιο ποιητικό τρόπο.

 

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