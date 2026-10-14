Ο Άη Βασίλης μάς άκουσε: Ο Michael Stipe επιστρέφει με σόλο single την Πρωτοχρονιά

Ο Michael Stipe δεν αστειευόταν όταν δήλωνε το 2023 στους New York Times ότι δεν βιαζόταν να κυκλοφορήσει το πολυαναμενόμενο πρώτο σόλο άλμπουμ του. Έπειτα από χρόνια αναβολών και υποσχέσεων, ο Stipe αποκάλυψε επιτέλους ένα timeplan: Tο άλμπουμ αναμένεται τον Μάιο του 2027, ενώ το πρώτο επίσημο single θα κυκλοφορήσει μόλις πέντε δευτερόλεπτα μετά την είσοδο της νέας χρονιάς.

«Πέντε δευτερόλεπτα μετά την αλλαγή του χρόνου θα υπάρχει ένα νέο τραγούδι με βίντεο, το οποίο θα προετοιμάζει το έδαφος για το άλμπουμ», δήλωσε σε κοινή συνέντευξή του με τον παραγωγό του, Andrew Watt στους Los Angeles Times μόλις χθες. Ο τίτλος του δίσκου παραμένει άγνωστος, ενώ ο Stipe φαίνεται αποφασισμένος να διατηρήσει κρυφό το μεγαλύτερο μέρος των λεπτομερειών μέχρι την κυκλοφορία του.

Πρόκειται για το πρώτο σόλο άλμπουμ της καριέρας του και την πρώτη ολοκληρωμένη δισκογραφική δουλειά με τη φωνή του μετά το Collapse Into Now, τον τελευταίο δίσκο των R.E.M. πριν από τη διάλυσή τους το 2011. Στο ενδιάμεσο, ο Stipe έχει παρουσιάσει μεμονωμένα προσωπικά τραγούδια και άλλες συνεργασίες, χωρίς όμως να ολοκληρώσει ένα άλμπουμ. Τον περασμένο Απρίλιο ερμήνευσε στο The Late Show With Stephen Colbert ένα νέο κομμάτι με τίτλο "The Rest of Ever", προερχόμενο από το επερχόμενο project. Ατμοσφαιρικό, ερωτικό και εμμονικό για τους έρωτες που θες να σου υπόσχονται τα πάντα, για πάντα.

Στον νέο δίσκο ο Stipe συνεργάζεται με δύο δημιουργούς διαφορετικών γενεών. Ο Andrew Watt είναι ο περιζήτητος αμερικανός παραγωγός και κιθαρίστας που έχει δουλέψει με τους Rolling Stones, τον Ozzy Osbourne, τους Pearl Jam, τον Iggy Pop και τον Elton John. Η γνωριμία του με τον Stipe έγινε μέσω του Elton John και οδήγησε στην πρώτη κοινή δουλειά τους, το “I Played the Fool” για την τηλεοπτική σειρά Rooster. Ο Andy LeMaster, αντίθετα, είναι παλιός συνοδοιπόρος: μουσικός και παραγωγός από την Aθήνα της Georgia, frontman του indie rock σχήματος Now It’s Overhead και συνεργάτης των Bright Eyes. Υπάρχει βέβαια και μία ευρύτερη ομάδα εκλεκτών συνεργατών, τα ονόματα των οποίων ο Stipe προτιμά προς το παρόν να κρατήσει ως έκπληξη.

Η συνεργασία του Michael με τον Watt τον βοήθησε να συμφιλιωθεί ξανά με τον ήχο της ηλεκτρικής κιθάρας. Έπειτα από 32 χρόνια δίπλα στον Peter Buck, ο Stipe θεωρούσε δύσκολο να βρει κάποιον με αντίστοιχη αγάπη και δημιουργική ορμή απέναντι στο όργανο. Στον Watt, όπως είπε, αναγνώρισε έναν μουσικό με τον οποίο μπορούσε να ξαναδοκιμάσει αυτή τη δυναμική, χωρίς να επιχειρεί να αναπαραγάγει τον χαρακτηριστικό ήχο των R.E.M.

Ο ίδιος αποφεύγει να περιγράψει το νέο υλικό ως άμεσα πολιτικό ή συνδεδεμένο με συγκεκριμένα γεγονότα. Αναγνωρίζει, ωστόσο, ότι ένας δίσκος του Michael Stipe δύσκολα μπορεί να θεωρηθεί απολιτικός: τόσο η θέση του στην pop κουλτούρα όσο και η μακρά παρουσία του ως ακτιβιστή φορτίζουν αναπόφευκτα τα τραγούδια του. «Δεν είναι επίκαιρος με τη στενή έννοια», εξήγησε. «Ανταποκρίνομαι κυρίως στο ένστικτο, σε αυτό που χρειάζομαι από τη μουσική και σε εκείνο που αισθάνομαι ότι μπορώ να προσφέρω».

Δεκαπέντε χρόνια, λοιπόν, αναμονής και επιπλέον 5 δευτερόλεπτα από το 2027. Aπό τη χαρά μας μπορεί να ξεκινήσουμε και countdown.