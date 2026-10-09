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Η Grimes επιστρέφει με το "Accelerando" και βουτά στον κόσμο της τεχνητής νοημοσύνης

Προαναγγέλλει το "Psy Opera", το πρώτο άλμπουμ της εδώ και έξι χρόνια, με θεματολογία που απλώνεται από το AI και τον πόλεμο μέχρι την internet κουλτούρα και τη θρησκεία.

Σοφία Θεοδώρα Γιλτίζη

Η Grimes επιστρέφει δισκογραφικά με το "Accelerando", το πρώτο single από το επερχόμενο άλμπουμ της "Psy Opera", ένα project που μοιάζει να συγκεντρώνει όλα όσα απασχολούν την Καναδή μουσικό τα τελευταία χρόνια. Η τεχνητή νοημοσύνη, η ψηφιακή πραγματικότητα, οι προσωπικές σχέσεις και οι παράδοξες όψεις της σύγχρονης internet κουλτούρας συναντιούνται σε ένα νέο κεφάλαιο που αναμένεται να είναι εξίσου απρόβλεπτο με την ίδια.

Το "Accelerando" είναι η πρώτη γεύση από έναν δίσκο για τον οποίο δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη ημερομηνία κυκλοφορίας. Σύμφωνα με την περιγραφή που συνοδεύει το single, το "Psy Opera" θα καταπιαστεί με θέματα που η Grimes παρατήρησε κατά την περίοδο που έμεινε μακριά από την pop μουσική, από τη συζήτηση γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη και τους πολέμους μέχρι τις προβληματικές σχέσεις, τα πρότυπα εμφάνισης που επιβάλλει το διαδίκτυο και τη σημασία της θρησκείας.

Οι στίχοι του "Accelerando" κινούνται ήδη σε αυτή την αλλόκοτη, σχεδόν αποσπασματική λογική, με αναφορές στην αμερικανική κουλτούρα και την τεχνολογία, χωρίς να ακολουθούν μια συμβατική αφηγηματική διαδρομή. Ο τίτλος ενδέχεται να παραπέμπει στο ομώνυμο μυθιστόρημα επιστημονικής φαντασίας του Charles Stross, που κυκλοφόρησε το 2005 και εξερευνά έναν κόσμο ραγδαίων τεχνολογικών μεταβολών.

Η σχέση της Grimes με το AI δεν είναι καινούργια. Η ίδια έχει υποστηρίξει επανειλημμένα ότι τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης μπορούν να ανοίξουν νέους δρόμους στη μουσική δημιουργία. Το 2023, μάλιστα, προσέφερε το 50% των royalties σε δημιουργούς που θα κυκλοφορούσαν επιτυχημένα τραγούδια χρησιμοποιώντας τη φωνή της μέσω AI, αντιμετωπίζοντας το ζήτημα περισσότερο ως μια νέα μορφή συνεργασίας παρά ως απειλή.

Έναν χρόνο αργότερα, μιλώντας στη σειρά του PBS "A Brief History of the Future", περιέγραψε την τεχνητή νοημοσύνη ως ευκαιρία για τους μουσικούς, υποστηρίζοντας ότι όταν περισσότεροι άνθρωποι έχουν πρόσβαση σε εργαλεία επαγγελματικού επιπέδου, το πραγματικό ταλέντο μπορεί να ξεχωρίσει ακόμη περισσότερο.

Το "Psy Opera", πάντως, δεν παρουσιάζεται απλώς ως ένα άλμπουμ γύρω από την τεχνολογία. Η Grimes συνοδεύει την ανακοίνωση με το "Eve Is Online", ένα Instagram channel για τους fans, καθώς και με ένα trailer που προσεγγίζει με δυστοπικό τρόπο το Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, μεταφέροντας τη θρησκευτική αφήγηση σε ένα περιβάλλον τεχνητού φωτός, μηχανών και ψηφιακής δημιουργίας.

Και κάπως έτσι θα είναι η πρώτη ολοκληρωμένη δισκογραφική δουλειά της Grimes μετά το "Miss Anthropocene" του 2020. Παράλληλα, σηματοδοτεί μια νέα επαγγελματική περίοδο για την ίδια, καθώς θα κυκλοφορήσει από τη δική της ανεξάρτητη εταιρεία, Nazgul Recording LLC, μετά την αποχώρησή της από την Columbia Records.

Για μια καλλιτέχνιδα που έχει χτίσει μεγάλο μέρος της ταυτότητάς της πάνω στη σύνδεση της ηλεκτρονικής μουσικής με την επιστημονική φαντασία, την ψηφιακή αισθητική και τις δυστοπικές εικόνες, το "Psy Opera" μοιάζει με φυσική συνέχεια — αλλά και με μια ευκαιρία να επιστρέψει στη μουσική έχοντας πλέον πολύ περισσότερα να σχολιάσει για τον κόσμο που την περιβάλλει.

Το πότε θα κυκλοφορήσει ολόκληρο το άλμπουμ παραμένει άγνωστο. Προς το παρόν, το "Accelerando" ανοίγει την πόρτα σε ένα σύμπαν όπου η pop, η τεχνολογία και η ανθρώπινη εμπειρία μπλέκονται ξανά με τον χαρακτηριστικά ανορθόδοξο τρόπο της Grimes...

 

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