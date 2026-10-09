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David Bowie: Το σπάνιο αυτοπορτρέτο με τα αποτυπώματά του βγαίνει σε δημοπρασία

Ένα προσωπικό έργο του 1996, δημοπρατείται για πρώτη φορά από τον οίκο Sotheby’s, με εκτίμηση έως 55.000 λίρες.

Σοφία Θεοδώρα Γιλτίζη

Ο David Bowie δεν υπήρξε ποτέ ένας καλλιτέχνης που περιορίστηκε σε μία μόνο μορφή έκφρασης. Από τη μουσική και το θέατρο μέχρι τη μόδα και τις εικαστικές τέχνες, η δημιουργικότητά του εκτεινόταν πολύ πέρα από τη σκηνή. Τώρα, ένα ιδιαίτερα προσωπικό έργο από αυτή τη λιγότερο προβεβλημένη πλευρά του έρχεται στο προσκήνιο, καθώς ένα σπάνιο αυτοπορτρέτο του 1996 πρόκειται να δημοπρατηθεί από τον οίκο Sotheby’s στο Λονδίνο.

Το έργο, φιλοτεχνημένο σε χαρτί με ακρυλικά, ακουαρέλα και κάρβουνο, ξεχωρίζει για δύο λόγους. Πρώτον, αποτυπώνει το πρόσωπο του Bowie με το χαρακτηριστικό βλέμμα και την ασυμμετρία των ματιών του. Δεύτερον, στις δύο κάτω γωνίες της σύνθεσης βρίσκονται τα πραγματικά αποτυπώματα των χεριών του, τα οποία ο ίδιος πίεσε πάνω στην επιφάνεια του έργου. Μια λεπτομέρεια που μετατρέπει το αυτοπορτρέτο σε κάτι πιο άμεσο και προσωπικό από μια απλή απεικόνιση του καλλιτέχνη.

Το αυτοπορτρέτο δημιουργήθηκε σε μια ιδιαίτερα παραγωγική περίοδο για τον Bowie ως ζωγράφο. Ανήκει σε μια μικρή σειρά οκτώ αυτοπορτρέτων που φιλοτέχνησε στα μέσα της δεκαετίας του ’90, τα οποία πουλήθηκαν αμέσως όταν παρουσιάστηκαν. Παρότι η εικαστική του δραστηριότητα δεν απέκτησε ποτέ την ίδια δημοσιότητα με τη μουσική του, ο Bowie ασχολήθηκε συστηματικά με τη ζωγραφική και το σχέδιο, αναζητώντας και σε αυτά τα μέσα τρόπους να εξερευνήσει την ταυτότητα, τη μορφή και την εικόνα του εαυτού.

Μετά τη δημιουργία του, το έργο δόθηκε ως δώρο στον γκαλερίστα του Bowie στο St Ives και παρέμεινε στην ίδια συλλογή μέχρι σήμερα. Η εμφάνισή του σε δημοπρασία αποτελεί, επομένως, μια σπάνια ευκαιρία για τους συλλέκτες να αποκτήσουν ένα έργο που δεν έχει κυκλοφορήσει ευρέως ούτε έχει παρουσιαστεί συχνά στο κοινό.

Ο Sotheby’s εκτιμά ότι το αυτοπορτρέτο θα πωληθεί μεταξύ 35.000 και 55.000 λιρών. Η δημοπρασία Modern British & Irish Art Day Auction έχει προγραμματιστεί για τις 15 Οκτωβρίου στο Λονδίνο.

Για τους fans του Bowie, η αξία του έργου δεν βρίσκεται μόνο στην υπογραφή του. Τα αποτυπώματα των χεριών του προσθέτουν μια σχεδόν απτή σύνδεση με τον άνθρωπο πίσω από τις διαρκείς μεταμορφώσεις, τους χαρακτήρες και τις περσόνες που σημάδεψαν την pop και rock ιστορία. Ένα διαφορετικό κομμάτι της κληρονομιάς του, που υπενθυμίζει ότι ο David Bowie συνέχισε να αναζητά νέους τρόπους έκφρασης ακόμη κι όταν δεν βρισκόταν μπροστά σε ένα μικρόφωνο.

 

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