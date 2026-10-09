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Def Leppard: Ανακοινώνουν τεράστια περιοδεία για το 2027 με τους Goo Goo Dolls και τους The Struts

Παράλληλα, το συγκρότημα κυκλοφόρησε τη δική του εκδοχή στο "Heroes" του David Bowie.

Κλέλια Φατούρου

Οι Def Leppard, ένα από τα σημαντικότερα συγκροτήματα που ανέδειξε το Σέφιλντ, ανακοίνωσαν μια εκτεταμένη σειρά συναυλιών στη Βόρεια Αμερική για το 2027. Η περιοδεία θα ξεκινήσει στις 2 Μαρτίου από το PPL Center στο Άλενταουν της Πενσιλβάνια και θα ολοκληρωθεί τέσσερις μήνες αργότερα, στο Gainbridge Fieldhouse της Ιντιανάπολις.

«Το 2027 γίνεται όλο και καλύτερο! Είμαστε ενθουσιασμένοι που ανακοινώνουμε τη νέα μας περιοδεία για το 2027, μαζί με τους Goo Goo Dolls και τους The Struts ως special guests. Την ερχόμενη άνοιξη θα κατακλύσουμε τη Βόρεια Αμερική με μια βραδιά γεμάτη διαδοχικές επιτυχίες! Θα έχετε τη δυνατότητα να αποκτήσετε πρώτοι πρόσβαση στην προπώληση των εισιτηρίων από αυτή τη Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου, στις 10:00. Η γενική διάθεση των εισιτηρίων ξεκινά την επόμενη Παρασκευή, 16 Οκτωβρίου. Φροντίστε να εξασφαλίσετε έγκαιρα τα εισιτήριά σας, γιατί αυτή θα είναι μια περιοδεία που θα μείνει στην ιστορία!», αναφέρει το συγκρότημα.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Από κάθε εισιτήριο που θα πωλείται, ένα δολάριο θα προσφέρεται στον οργανισμό City of Hope, ο οποίος δραστηριοποιείται στην έρευνα και τη θεραπεία του καρκίνου. Ο οργανισμός έχει συνεργαστεί με τον κιθαρίστα των Def Leppard, Vivian Campbell, στην αντιμετώπιση του λεμφώματος Hodgkin, μιας μορφής καρκίνου του αίματος. Ο Campbell διαγνώστηκε για πρώτη φορά με τη νόσο το 2013 και πέρυσι είχε αναφέρει ότι βρισκόταν «σε πλήρη ύφεση». Ωστόσο, τον Αύγουστο αποκάλυψε ότι ο καρκίνος είχε επιστρέψει.

«Τον χειμώνα του 2023, άρχισα να φοβάμαι πραγματικά αυτό που συνέβαινε και τον ρυθμό με τον οποίο εξελισσόταν. Εκείνη τη στιγμή συνειδητοποίησα ότι έπρεπε να υποβληθώ σε μεταμόσχευση από δότη. Ήταν η μοναδική μου ελπίδα να επιβιώσω. Και αυτό έκανα τον Ιανουάριο του 2025. Υποβλήθηκα σε μεταμόσχευση από δότη. Δυστυχώς, η μεταμόσχευση δεν πέτυχε και ο καρκίνος επέστρεψε. Συνεχίζω τις θεραπείες για να τον κρατήσω υπό έλεγχο», δήλωσε ο κιθαρίστας.

Οι Def Leppard ολοκλήρωσαν τον ευρωπαϊκό σκέλος της περιοδείας τους Live 2026 τον Ιούλιο, ενώ την επόμενη εβδομάδα θα εμφανιστούν για μία μοναδική συναυλία στο Seminole Hard Rock Live, στο Χόλιγουντ της Φλόριντα. Στη συνέχεια, θα ταξιδέψουν στο Μεξικό, το Ελ Σαλβαδόρ, την Κόστα Ρίκα, την Κολομβία και την Αργεντινή, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων εμφανίσεών τους για τον επόμενο μήνα.

Παράλληλα, το συγκρότημα κυκλοφόρησε τη δική του εκδοχή στο "Heroes" του David Bowie. Η διασκευή περιλαμβάνεται σε έναν δίσκο με σπάνιο και ακυκλοφόρητο υλικό, ο οποίος θα συνοδεύει την επερχόμενη συλλεκτική κασετίνα Volume 4. Πρόκειται για μια νέα μίξη ηχογράφησης που είχε χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν ως μουσική εισαγωγή στις ζωντανές εμφανίσεις των Def Leppard.

 

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