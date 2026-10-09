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Björk: Η συνάντηση της φύσης με την τεχνολογία ζωντανεύει στο νέο ορχηστρικό της album

Το "Björk Orkestral With the Hamrahlíð Choir" φέρνει στο φως τις ζωντανές ηχογραφήσεις από τις συναυλίες της Ισλανδής δημιουργού στο Ρέικιαβικ το 2021, με τη συμμετοχή μιας 50μελούς χορωδίας.

Κλέλια Φατούρου

Για την Björk, η μουσική ήταν ανέκαθεν ένας τόπος συνάντησης αντιθέσεων: η οργανική ομορφιά της ανθρώπινης φωνής απέναντι στην ψυχρή ακρίβεια των ηλεκτρονικών ήχων, το εύθραυστο απέναντι στο απόκοσμο, η φύση απέναντι στην τεχνολογία. Στο νέο της live album, Björk Orkestral With the Hamrahlíð Choir, η Ισλανδή δημιουργός επιστρέφει σε αυτή τη διαρκή αναζήτηση ισορροπίας, μέσα από μια ξεχωριστή ζωντανή σύμπραξη που αποκτά τώρα παγκόσμια κυκλοφορία.

Ο δίσκος καταγράφει τις εμφανίσεις της στην αίθουσα Harpa Hall του Ρέικιαβικ το 2021, με τη συμμετοχή της 50μελούς Hamrahlíð Choir. Είχε κυκλοφορήσει αρχικά τον περασμένο Μάιο ως αποκλειστική έκδοση της Εθνικής Πινακοθήκης της Ισλανδίας, ενώ στις 27 Νοεμβρίου θα είναι διαθέσιμος διεθνώς από την One Little Independent. Οι φυσικές εκδόσεις θα περιλαμβάνουν βινύλιο, CD, Blu-ray και DVD, χωρίς να έχει ανακοινωθεί ψηφιακή κυκλοφορία.

Στο επίκεντρο βρίσκονται κυρίως νέες ενορχηστρώσεις τραγουδιών από το Medúlla του 2004, ένα από τα πιο τολμηρά album της Björk, στο οποίο η ανθρώπινη φωνή βρίσκεται στο επίκεντρο της μουσικής σύνθεσης. Οι νέες εκδοχές διαμορφώθηκαν μέσα από εκτεταμένες πρόβες κατά τη διάρκεια της πανδημίας, όταν η απουσία των επαγγελματικών υποχρεώσεων έδωσε στην καλλιτέχνιδα τον χρόνο να επανεξετάσει το παλαιότερο υλικό της και να ανακαλύψει νέους τρόπους να το μεταφέρει στη σκηνή. «Είμαι πολύ χαρούμενη και περήφανη για αυτή τη συναυλία. Όλοι βάλαμε τεράστια αγάπη, ενέργεια και χρόνο σε αυτήν», ανέφερε η ίδια σε ανακοίνωσή της.

Η Björk περιέγραψε τη σχέση ανάμεσα στις φωνές και τα ηλεκτρονικά στοιχεία ως κάτι πολύ βαθύτερο από μια απλή μουσική επιλογή. «Για μένα είναι ένα φιλοσοφικό ζήτημα: πώς η φύση και η τεχνολογία μπορούν να συνυπάρχουν αρμονικά», σημείωσε, εξηγώντας ότι οι πολύωρες πρόβες τής επέτρεψαν να αναζητήσει και τελικά να πετύχει την ισορροπία που επιθυμούσε. Συχνά μου είναι ευκολότερο να το πετύχω αυτό στις ηχογραφήσεις, αλλά εδώ το κάναμε ζωντανά, στην πράξη. Η διαδικασία τής έδωσε, παράλληλα, την ευκαιρία να επιστρέψει σε παλαιότερα τραγούδια της, τα οποία ένιωθε ότι δεν είχε ακόμη μάθει να ερμηνεύει ζωντανά με τον τρόπο που πραγματικά ήθελε.

Η δημιουργός ευχαρίστησε ιδιαίτερα τον μουσικό διευθυντή της, Bergur Þórisson, καθώς και τη Þorgerður Ingólfsdóttir, ιδρύτρια της Hamrahlíð Choir, για τη συμβολή τους στο εγχείρημα.

Πέρα από την καλλιτεχνική του διάσταση, το project είχε και έναν ουσιαστικό κοινωνικό σκοπό: τα έσοδα από τις αρχικές συναυλίες διατέθηκαν στο Kvennaathvarfið, έναν ξενώνα υποστήριξης γυναικών στο Ρέικιαβικ.

 

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