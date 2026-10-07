30 Years Avopolis Party

 

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Κατηγορία: ΑΡΘΡΑ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Avopolis 30 Years Party: Τρεις δεκαετίες μουσικής, μια νύχτα χωρίς rewind!

Το Σάββατο 24 Οκτωβρίου, τρεις δεκαετίες μουσικής, ανθρώπων και ιστοριών συναντιούνται στο PLEX για μια βραδιά χωρίς νοσταλγικά φίλτρα.

Avopolis 30 Years Party: Τρεις δεκαετίες μουσικής, μια νύχτα χωρίς rewind!
Avopolis Team

ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ - ΔΙΕΘΝΗ
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Κάποτε, για να ανακαλύψεις ένα τραγούδι έπρεπε να περιμένεις να το παίξει το ραδιόφωνο ή να το ακούσεις τυχαία σε κάποιο δισκάδικο ή να διαβάσεις γι’ αυτό στο NME. Και για να γνωρίσεις ανθρώπους που αγαπούσαν τις ίδιες μουσικές με εσένα, έπρεπε κάπως να τους βρεις.

Κάπου εκεί, το 1996, εμφανίστηκε το Avopolis, πρώτα στην BBS της Compulink και λίγο αργότερα στο web, σε μια εποχή που το internet συνδεόταν με modem, έκανε εκείνον τον χαρακτηριστικό μεταλλικό θόρυβο και μπορούσε να καταλάβει ολόκληρη την τηλεφωνική γραμμή του σπιτιού. Τριάντα χρόνια μετά, έχουν αλλάξει σχεδόν όλα: τα CD έγιναν downloads, τα downloads streaming, τα forums social media, τα mp3 playlists και το «θα σου γράψω ένα CD» έγινε «στείλε μου το link».

Κι όμως, κάτι έμεινε πεισματικά ίδιο: η ανάγκη να μιλάμε για μουσική, να ανακαλύπτουμε, να διαφωνούμε, να ενθουσιαζόμαστε, να αλλάζουμε γνώμη και να βρίσκουμε μέσα σε έναν ήχο κάτι που δεν ξέραμε ακόμη ότι ψάχναμε. Το Avopolis πέρασε μέσα από όλες αυτές τις αλλαγές χωρίς να χρειαστεί ποτέ να αποφασίσει αν είναι rock, pop, έντεχνο, metal, ελληνικό ή ξένο, γιατί η μουσική δεν ρώτησε ποτέ σε ποια κατηγορία ανήκει πριν μας κολλήσει ένα τραγούδι στο κεφάλι.

Και κάπως έτσι δημιουργήθηκε και η παρέα του: αναγνώστες, συντάκτες, μουσικοί, DJs, φωτογράφοι, άνθρωποι που γνωρίστηκαν μέσα από ένα forum, ένα άρθρο, μια συναυλία, ένα CD που άλλαξε χέρια ή μια ατελείωτη κουβέντα για το αν «αυτό είναι όντως το καλύτερο album τους».

Τριάντα χρόνια είναι πολλά, αλλά δεν είναι λόγος για να κάνουμε ένα πάρτι-μουσείο, ούτε για να βάλουμε το Avopolis σε γυάλα και να κοιτάμε συγκινημένοι το παρελθόν. Στις 24 Οκτωβρίου, το PLEX στην Κεραμεικού 28 γίνεται το σημείο όπου όλες αυτές οι εποχές συναντιούνται για μία βραδιά: George Fakinos, Fo, Dear Quentin, Pan Pan, Μάκης Παπασημακόπουλος, Γιάννης Παπαϊωάννου + Freddie F. και Τάσος Βογιατζής, μαζί με περισσότερα ονόματα που θα ανακοινωθούν σύντομα, σε μια μουσική διαδρομή που δεν έχει καμία διάθεση να αποφασίσει ποια δεκαετία ήταν η καλύτερη.

Γιατί, μεταξύ μας, ποιος έχει χρόνο για τέτοιες συζητήσεις όταν μπορεί απλώς να βάλει μουσική; Θα ταξιδέψουμε σε τρεις δεκαετίες χωρίς χρονολογική σειρά, θα ξαναβρούμε ήχους που μας μεγάλωσαν, θα θυμηθούμε πράγματα που είχαμε ξεχάσει και, όπως συνέβαινε πάντα με το Avopolis, πιθανότατα θα ανακαλύψουμε κάτι που δεν ξέραμε ότι χρειαζόμασταν. Το 1996 δεν ξέραμε πού θα μας πάει το internet. Το 2026 δεν ξέρουμε πού θα μας πάει η μουσική. Και αυτό, τελικά, είναι ίσως το καλύτερο πράγμα που θα μπορούσαμε να ζητήσουμε.

Γι’ αυτό, κλείσε το tab, άσε το scroll, βάλε παπούτσια και έλα στο PLEX. Όχι για να θυμηθούμε απλώς τα 30 χρόνια του Avopolis, αλλά για να συνεχίσουμε να τα γράφουμε.

Avopolis 30 Years Party, 24 Οκτωβρίου, PLEX, Κεραμεικού 28.

30 χρόνια μουσικής. 0% nostalgia trap. 100% Avopolis.

ΚΛΕΙΣΕ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΟΥ ΕΔΩ >>> https://30years.avopolis.gr/

ΚΛΕΙΣΕ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΟΥ ΕΔΩ >>> https://30years.avopolis.gr/

 

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