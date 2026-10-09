Άνδρας έστησε μια αυτοκρατορία από AI τραγούδια και bots - Η κατάληξη ήταν η φυλακή

Ένας άνδρας καταδικάστηκε σε φυλάκιση και υποχρεώθηκε να επιστρέψει σχεδόν 8 εκατομμύρια δολάρια που απέκτησε μέσω μιας απάτης με δικαιώματα streaming, σε μια υπόθεση που χαρακτηρίζεται ως η πρώτη ποινική δίωξη για απάτη με bots στις υπηρεσίες μουσικής αναπαραγωγής.

Η απόφαση εκδόθηκε μετά την ομολογία ενοχής, νωρίτερα μέσα στη χρονιά, ενός 54χρονου από τη Βόρεια Καρολίνα, ο οποίος παραδέχθηκε ότι εξαπάτησε υπηρεσίες streaming. Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, κατάφερε να αποκομίσει 8 εκατομμύρια δολάρια από δικαιώματα μέσω της ανάρτησης χιλιάδων τραγουδιών που είχαν δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη και της τεχνητής διόγκωσης των ακροάσεών τους από bots, τα οποία αναπαρήγαγαν τα κομμάτια δισεκατομμύρια φορές.

Ο άνδρας συνελήφθη το 2024, επτά χρόνια αφότου άρχισε να εισπράττει δικαιώματα από τις πλασματικές ακροάσεις. Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε το αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης, τα τραγούδια που είχε δημιουργήσει με AI συγκέντρωσαν συνολικά περισσότερες από 80,9 δισεκατομμύρια αναπαραγωγές στο YouTube Music μέσα σε έναν μόλις μήνα. Ο αριθμός αυτός ήταν σχεδόν δεκαπλάσιος από τις αντίστοιχες επιδόσεις της Taylor Swift την ίδια περίοδο.

Man Gets 18 Months in First U.S. AI Music Streaming Fraud Case After $8M Royalty Scheme https://t.co/u32gz3uJa1 — Law Commentary (@LawCommentary) October 8, 2026

Η υπόθεση έχει πλέον καταγραφεί ως η πρώτη γνωστή ποινική υπόθεση απάτης με bots στον χώρο του μουσικού streaming. Στον κατηγορούμενο επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 18 μηνών για μία κατηγορία συνωμοσίας με σκοπό τη διάπραξη ηλεκτρονικής απάτης. Επιπλέον, θα τεθεί υπό διετή επιτήρηση μετά την αποφυλάκισή του και θα πρέπει να επιστρέψει ποσό που αγγίζει τα 8,1 εκατομμύρια δολάρια.

Σύμφωνα με το Law Commentary, το σχέδιο απάτης βρισκόταν σε λειτουργία από το 2017 έως το 2024, χρησιμοποιώντας έως και 10.000 λογαριασμούς bots ταυτόχρονα. Ο άνδρας φέρεται επίσης να αξιοποίησε πλαστές διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και χρεωστικές κάρτες που είχε αποκτήσει παράνομα, προκειμένου να δημιουργήσει λογαριασμούς στις πλατφόρμες streaming. Στη συνέχεια, χρησιμοποιούσε ειδικό λογισμικό για να αναπαράγει επανειλημμένα τα τραγούδια τεχνητής νοημοσύνης που είχε ανεβάσει.

Νέες δικαστικές διαμάχες γύρω από την AI μουσική

Τον περασμένο μήνα, καλλιτέχνες, μεταξύ των οποίων και ο Jason Isbell, κατέθεσαν αγωγή κατά της πλατφόρμας τεχνητής νοημοσύνης Suno. Υποστηρίζουν ότι το λογισμικό της επιτρέπει στους χρήστες να αντιγράφουν την ταυτότητα και το μουσικό ύφος καλλιτεχνών χωρίς τη συγκατάθεσή τους. Στην αγωγή διατυπώνονται 17 επιμέρους ισχυρισμοί, σύμφωνα με τους οποίους το λογισμικό δημιουργίας μουσικής με AI παραβιάζει διάφορες διατάξεις που προστατεύουν, μεταξύ άλλων, τα δικαιώματα δημοσιότητας και εμπορικής εκμετάλλευσης της προσωπικής ταυτότητας.

Νωρίτερα, η Suno είχε χάσει δικαστική διαμάχη για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων απέναντι στον γερμανικό οργανισμό συλλογικής διαχείρισης GEMA. Ο οργανισμός είχε υποστηρίξει ότι η εταιρεία χρησιμοποιούσε τραγούδια από το ρεπερτόριό του, μεταξύ των οποίων τα "Daddy Cool" των Boney M, "Mambo No. 5" του Lou Bega και "Forever Young" των Alphaville, για την εκπαίδευση των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης της, χωρίς να έχει εξασφαλίσει τις απαραίτητες άδειες ή να καταβάλλει αμοιβές στους δημιουργούς.

Η συγκεκριμένη απόφαση σηματοδότησε επίσης ότι οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης θα πρέπει στο εξής να εξασφαλίζουν άδειες χρήσης για μουσικά έργα που ανήκουν στο ρεπερτόριο της GEMA.

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται σημαντική αύξηση της μουσικής που δημιουργείται με τεχνητή νοημοσύνη και διατίθεται στο διαδίκτυο. Πρόσφατα, η Deezer ανακοίνωσε ότι τα τραγούδια που δημιουργούνται με AI αντιστοιχούν πλέον σε περισσότερο από το 50% των καθημερινών νέων αναρτήσεων στην πλατφόρμα. Πρόκειται για την πρώτη φορά που οι δημιουργίες τεχνητής νοημοσύνης ξεπερνούν αριθμητικά τις μουσικές παραγωγές ανθρώπων δημιουργών στις ημερήσιες μεταφορτώσεις.

Προηγουμένως, έρευνα είχε δείξει ότι το 97% των συμμετεχόντων δεν μπορούσε να διακρίνει τη διαφορά ανάμεσα στην πραγματική μουσική και σε εκείνη που έχει δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη.

Η υπόθεση της πλασματικής διόγκωσης των ακροάσεων αναδεικνύει έτσι μια ακόμη κρίσιμη διάσταση της εξάπλωσης της AI στη μουσική βιομηχανία: πέρα από τα ζητήματα πνευματικών δικαιωμάτων και δημιουργικής ταυτότητας, η τεχνολογία μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για τη χειραγώγηση των συστημάτων διανομής εσόδων από τις υπηρεσίες streaming.