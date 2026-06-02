Οι Mastodon εγκαινιάζουν μια νέα εποχή με το single "Your Ghost Again"

Η μπάντα επιστρέφει με την πρώτη της νέα μουσική μετά την αποχώρηση και τον θάνατο του επί χρόνια κιθαρίστα και τραγουδιστή Brent Hinds.

Mastodon
Avopolis Team

Οι Mastodon παρουσιάσε το ολοκαίνουργιο single "Your Ghost Again", την πρώτη κυκλοφορία μετά την αποχώρηση του επί χρόνια κιθαρίστα και τραγουδιστή Brent Hinds, και προπομπό του επερχόμενου ένατου στούντιο άλμπουμ τους.

Το τραγούδι αποκτά ιδιαίτερο συναισθηματικό βάρος, καθώς η σχέση του Hinds με το συγκρότημα είχε ολοκληρωθεί στις αρχές του 2025, έπειτα από χρόνια εντάσεων και δημιουργικών διαφωνιών, ενώ τον Αύγουστο της ίδιας χρονιάς, ο μουσικός έχασε τη ζωή του σε δυστύχημα με μοτοσικλέτα, κλείνοντας με τραγικό τρόπο ένα από τα πιο σημαντικά κεφάλαια στην πορεία των Mastodon.

Για μία μπάντα που μετράει περισσότερες από δύο δεκαετίες ως ένα από τα πιο δημιουργικά και ανήσυχα ονόματα του σύγχρονου metal, το "Your Ghost Again" μοιάζει περισσότερο με μία ισχυρή δήλωση: η μπάντα συνεχίζει να προχωράει μπροστά, ακόμη και μετά από μία από τις μεγαλύτερες απώλειες στην ιστορία τους.

Το τραγούδι σηματοδοτεί επίσης την πρώτη επίσημη ηχογραφημένη παρουσία των νέων μελών του συγκροτήματος. Ο κιθαρίστας Nick Johnston και ο João Nogueira στα πλήκτρα συμμετέχουν τόσο στη σύνθεση όσο και στις ηχογραφήσεις, προσφέροντας μια πρώτη γεύση από το πώς διαμορφώνεται ο ήχος των Mastodon στη μετά-Hinds εποχή.

Αν και λεπτομέρειες για το άλμπουμ που θα διαδεχθεί το Hushed and Grim του 2021, παραμένουν προς το παρόν άγνωστες, σύμφωνα με πληροφορίες, αυτό έχει ήδη ολοκληρωθεί. Για την παραγωγή του, οι Mastodon συνεργάστηκαν με τον Patrik Berger, γνωστό από τη δουλειά του με καλλιτέχνες όπως οι Lana Del Ray, Robym και Show Me The Body, ενώ στη διαδικασία συμμετείχε και ο Kurt Ballou των Converge.

Με έναν ολοκληρωμένο δίσκο στην «πόρτα» και σχέδια για περιοδεία να βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη, το 2026 διαφαίνεται ως μία από τις πιο καθοριστικές χρονιές στην πορεία των Mastodon.

 

