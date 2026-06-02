Οι Pussy Riot κυκλοφορούν νέο single, album και beef με το Κρεμλίνο

Οι Pussy Riot σκάνε στο προσκήνιο με νέο single, album και ένα challenge με αποδέκτη τον Πούτιν. Το album CYKA αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 12 Ιουνίου και σύμφωνα με την Nadya Tolokonnikova θα είναι το πρώτο ολοκληρωμένο άλμπουμ της 14χρονης πορείας του σχήματος, (στο δελτίο τύπου αναφέρεται ως “debut album”!). ‘Ήδη το πρώτο single "Candy dopamine", σε συνεργασία με τους Avenged Sevenfold και τον τραγουδιστή τους M. Shadows, είναι στον αέρα.

Το κομμάτι συνδυάζει pop με alternative rock και βαριά riffs, ενώ στους στίχους του αποτυπώνεται η σχέση της Tolokonnikova με τα αντικαταθλιπτικά φάρμακα και το σχόλιό της για τη σύγχρονη κουλτούρα της φαρμακευτικής «βελτιστοποίησης» του εαυτού μας. Όπως δήλωσε η ίδια, πρόκειται για ένα τραγούδι «αγάπης και μίσους» απέναντι στην κουλτούρα των συνταγογραφούμενων ουσιών, εμπνευσμένο τόσο από τη δική της εμπειρία με την κατάθλιψη και το PTSD, όσο και από την ολοένα αυξανόμενη εξάρτηση των ανθρώπων από τα φάρμακα, ως μέσα ψυχικής ή σωματικής βελτίωσης.

Το CYKA θα περιλαμβάνει 14 κομμάτια και, σύμφωνα με την Tolokonnikova, αποτελεί την πιο ολοκληρωμένη καλλιτεχνική αποτύπωση των εμπειριών που έχουν βιώσει οι Pussy Riot, μέσα από χρόνια διαμαρτυριών, φυλάκισης, διώξεων και εξορίας. Ανάμεσα στους «συμμετέχοντες» του δίσκου και ο Βλάντιμιρ Πούτιν(!), ο οποίος αναφέρεται ως featured artist στο ομώνυμο κομμάτι. Ενώ ήδη η Tolokonnikova προκάλεσε τον Πούτιν να αναμετρηθούν δημόσια σε ένα "cage fight" − σε περίπτωση που τον νικούσε, αυτός θα έπρεπε να αποσύρει τα ρωσικά στρατεύματα από την Ουκρανία. «Ο κόσμος θα μπορούσε να τον δει να χάνει από ένα κορίτσι, παρόλη την εκπαίδευσή του στο τζούντο», σχολίασε σκωπτικά η Nadya.



Σίγουρα οι διεθνείς συγκυρίες είναι οι χειρότερες και λογικά το καλύτερο λίπασμα για τον πολιτικό αντίλογο από καλλιτέχνες, πόσω μάλλον από τις διαχρονικά μάχιμες Pussy Riot. Κάπου στην άκρη του μυαλού όμως, ανοίγει και ένα παραθυράκι καχυποψίας για το αν όλα αυτά λειτουργούν και ως ένα ιντριγκαδόρικο trigger για το λανσάρισμα μιας νέας δουλειάς.



