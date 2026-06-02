Πληροφορίες

Οι Pussy Riot κυκλοφορούν νέο single, album και beef με το Κρεμλίνο

"Candy Dopamine" το πρώτο τους single, με τη συμμετοχή των Avenged Sevenfold.

Pussy Riot
Φωτ.: Nikita Teryoshin
Avopolis Team

Οι Pussy Riot σκάνε στο προσκήνιο με νέο single, album και ένα challenge με αποδέκτη τον Πούτιν. Το album CYKA αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 12 Ιουνίου και σύμφωνα με την Nadya Tolokonnikova θα είναι το πρώτο ολοκληρωμένο άλμπουμ της 14χρονης πορείας του σχήματος, (στο δελτίο τύπου  αναφέρεται ως “debut album”!). ‘Ήδη το πρώτο single "Candy dopamine", σε συνεργασία με τους Avenged Sevenfold και τον τραγουδιστή τους M. Shadows, είναι στον αέρα.

Το κομμάτι συνδυάζει pop με alternative rock και βαριά riffs, ενώ στους στίχους του αποτυπώνεται η σχέση της Tolokonnikova με τα αντικαταθλιπτικά φάρμακα και το σχόλιό της για τη σύγχρονη κουλτούρα της φαρμακευτικής «βελτιστοποίησης» του εαυτού μας. Όπως δήλωσε η ίδια, πρόκειται για ένα τραγούδι «αγάπης και μίσους» απέναντι στην κουλτούρα των συνταγογραφούμενων ουσιών, εμπνευσμένο τόσο από τη δική της εμπειρία με την κατάθλιψη και το PTSD, όσο και από την ολοένα αυξανόμενη εξάρτηση των ανθρώπων από τα φάρμακα, ως μέσα ψυχικής ή σωματικής βελτίωσης.

Το CYKA θα περιλαμβάνει 14 κομμάτια και, σύμφωνα με την Tolokonnikova, αποτελεί την πιο ολοκληρωμένη καλλιτεχνική αποτύπωση των εμπειριών που έχουν βιώσει οι Pussy Riot, μέσα από χρόνια διαμαρτυριών, φυλάκισης, διώξεων και εξορίας. Ανάμεσα στους «συμμετέχοντες» του δίσκου και ο Βλάντιμιρ Πούτιν(!), ο οποίος αναφέρεται ως featured artist στο ομώνυμο κομμάτι. Ενώ ήδη η  Tolokonnikova προκάλεσε τον Πούτιν να αναμετρηθούν δημόσια σε ένα "cage fight" − σε περίπτωση που τον νικούσε, αυτός θα έπρεπε να αποσύρει τα ρωσικά στρατεύματα από την Ουκρανία. «Ο κόσμος θα μπορούσε να τον δει να χάνει από ένα κορίτσι, παρόλη την εκπαίδευσή του στο τζούντο», σχολίασε σκωπτικά η Nadya.

Σίγουρα οι διεθνείς συγκυρίες είναι οι χειρότερες και λογικά το καλύτερο λίπασμα για τον πολιτικό αντίλογο από καλλιτέχνες, πόσω μάλλον από τις διαχρονικά μάχιμες Pussy Riot. Κάπου στην άκρη του μυαλού όμως, ανοίγει και ένα παραθυράκι καχυποψίας για το αν όλα αυτά λειτουργούν και ως ένα ιντριγκαδόρικο trigger για το λανσάρισμα μιας νέας δουλειάς.

 

Ακολούθησε το Avopolis Network στο Google News

 

Διαβάστε Ακόμα

Charli XCX

Η Charli XCX ανακοίνωσε το νέο άλμπουμ "Music, Fashion, Film"

Δύο χρόνια μετά το πολιτισμικό φαινόμενο του "Brat", η Charli XCX επιστρέφει με το νέο άλμπουμ...
Alice Cooper

Ο Alice Cooper προειδοποιεί για την AI: «Θα δημιουργήσει ψεύτικους rock stars χωρίς καρδιά και ψυχή»

Ο Alice Cooper εκφράζει την ανησυχία του για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στη μουσική...
Mastodon

Οι Mastodon εγκαινιάζουν μια νέα εποχή με το single "Your Ghost Again"

Η μπάντα επιστρέφει με την πρώτη της νέα μουσική μετά την αποχώρηση και τον θάνατο του επί χρόνια κιθαρίστα...

Featured

Elysian Fields

Elysian Fields: Οι τελευταίοι ρομαντικοί των σκοτεινών περιθωρίων

Λίγο πριν την πολυαναμενόμενη επιστροφή των Elysian Fields στην Αθήνα, η Jennifer Charles και ο...
Hawk – CASUS BELLI

Hawk – CASUS BELLI

Δίχως τα εκπληκτικά highlights και τους πειραματισμούς του "Metal Slang", αλλά με μπόλικη ενέργεια και...
Funkadelic – Free Your Mind… And Your Ass Will Follow

Funkadelic – Free Your Mind… And Your Ass Will Follow

Πριν το "Maggot Brain" και πολύ πριν το P-Funk γίνει ολόκληρο σύμπαν, οι Funkadelic ηχογράφησαν...

Best of Network