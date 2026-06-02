Ο Alice Cooper προειδοποιεί για την AI: «Θα δημιουργήσει ψεύτικους rock stars χωρίς καρδιά και ψυχή»

Ο Alice Cooper προστέθηκε στη λίστα των μουσικών που αντιμετωπίζουν με σκεπτικισμό την ολοένα και μεγαλύτερη διείσδυση της τεχνητής νοημοσύνης στη μουσική δημιουργία. Σε πρόσφατη συνέντευξή του στην εκπομπή Trunk Nation With Eddie Trunk του SiriusXM, ο θρυλικός shock rocker περιέγραψε ένα μέλλον όπου η AI δεν θα περιορίζεται απλώς στη σύνθεση τραγουδιών, αλλά θα είναι σε θέση να κατασκευάζει εξ ολοκλήρου νέους καλλιτέχνες.

Ο Cooper υποστήριξε ότι η τεχνολογία μπορεί πλέον να δημιουργήσει μια ολοκληρωμένη περσόνα, με εμφάνιση, χαρακτήρα, μουσικό ύφος και δισκογραφική ταυτότητα, χωρίς να υπάρχει πραγματικός άνθρωπος πίσω από αυτήν.

«Αυτή είναι η πραγματικότητα», ανέφερε χαρακτηριστικά. «Θα μπορούσα αυτή τη στιγμή να δημιουργήσω έναν rock star. Να φτιάξω κάποιον νέο καλλιτέχνη, να τον κάνω ελκυστικό, σκληρό, cool και να δείχνει ακριβώς όπως πρέπει».

Συνεχίζοντας το υποθετικό του παράδειγμα, εξήγησε ότι θα μπορούσε να δώσει σε αυτόν τον ανύπαρκτο καλλιτέχνη ακόμη και όνομα και ολόκληρη καριέρα. Στη συνέχεια, όπως είπε, αρκεί μια εντολή προς το σύστημα ώστε να μιμείται στοιχεία από διαφορετικούς διάσημους μουσικούς, να δημιουργεί τραγούδια και να κατασκευάζει ένα πλήρες αφήγημα γύρω από το πρόσωπό του.

Για τον Cooper, το πρόβλημα δεν είναι μόνο τεχνολογικό αλλά βαθιά καλλιτεχνικό. Θεωρεί ότι όσο πειστικό κι αν είναι το αποτέλεσμα, θα λείπει το βασικό συστατικό που κάνει έναν μουσικό αληθινό: η ανθρώπινη εμπειρία.

Ο ίδιος έκανε λόγο για «ψεύτικους rock stars» που θα στερούνται «καρδιάς και ψυχής», εκφράζοντας τον φόβο ότι η μουσική βιομηχανία μπορεί να οδηγηθεί σε μια εποχή όπου η εικόνα και η τεχνολογική κατασκευή θα υπερισχύσουν της αυθεντικής καλλιτεχνικής έκφρασης.

Οι δηλώσεις του έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία η χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης στη μουσική παραγωγή έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις. Καλλιτέχνες όπως ο Boy George και ο Charlie Puth έχουν μιλήσει δημόσια για τις δυνατότητες της νέας τεχνολογίας, ενώ άλλοι μουσικοί, παραγωγοί και δημιουργοί εκφράζουν ανησυχίες για το κατά πόσο η AI μπορεί να υποκαταστήσει την ανθρώπινη δημιουργικότητα.

Ο Alice Cooper, πάντως, φαίνεται να ανήκει ξεκάθαρα στη δεύτερη κατηγορία. Για εκείνον, ένας rock star δεν είναι απλώς ένα σύνολο χαρακτηριστικών που μπορούν να αναπαραχθούν αλγοριθμικά. Είναι το άθροισμα εμπειριών, αποτυχιών, εμμονών, λαθών και προσωπικών ιστοριών που καμία μηχανή δεν μπορεί πραγματικά να βιώσει. Και αυτό ακριβώς είναι που φοβάται ότι κινδυνεύει να χαθεί μέσα στον θόρυβο της επόμενης τεχνολογικής επανάστασης.