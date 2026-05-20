Οι Xiu Xiu κυκλοφορούν άλμπουμ εμπνευσμένο από το "Eraserhead" του David Lynch

Οι Xiu Xiu ανακοίνωσαν την κυκλοφορία ενός νέου άλμπουμ εμπνευσμένου από το Eraserhead του David Lynch. Το Eraserhead Xiu Xiu θα κυκλοφορήσει στις 10 Ιουλίου μέσω της Polyvinyl Record Co. και βασίζεται στη ζωντανή performance που παρουσιάζει εδώ και καιρό η μπάντα γύρω από το θρυλικό κινηματογραφικό σύμπαν του Lynch.

Το νέο έργο ακολουθεί το Twin Peaks Xiu Xiu, το οποίο είχε εγκριθεί προσωπικά από τον Lynch και είχε μεταφέρει στο στούντιο τη σκοτεινή, ονειρική ατμόσφαιρα της σειράς Twin Peaks. Αυτή τη φορά, οι Jamie Stewart και Angela Seo στρέφονται προς το εφιαλτικό industrial τοπίο του Eraserhead, διασκευάζοντας το "In Heaven", το εμβληματικό τραγούδι της ταινίας που είχε συνθέσει ο Peter Ivers με στίχους του ίδιου του Lynch.

Σύμφωνα με το σχετικό δελτίο τύπου, το project αντλεί έμπνευση τόσο από το αρχικό score του Lynch όσο και από τον Alan Splet, τον άνθρωπο πίσω από τον ανατριχιαστικό ηχητικό κόσμο της ταινίας. Παράλληλα, βρίσκεται ήδη στα σκαριά και μια κινηματογραφική συνοδευτική δουλειά για το άλμπουμ.

Οι Xiu Xiu αναμένεται επίσης να παρουσιάσουν το "Eraserhead" set τους σε σειρά εμφανίσεων μέσα στο φθινόπωρο, συνεχίζοντας τη βαθιά και σχεδόν εμμονική σχέση τους με το έργο του Lynch. Άλλωστε, η μουσική τους έμοιαζε πάντα να κατοικεί κάπου ανάμεσα σε χαλασμένα όνειρα, βιομηχανικούς θορύβους και συναισθηματικά ερείπια, σαν χαρακτήρας που περιφέρεται ήδη εδώ και χρόνια μέσα στους σκοτεινούς διαδρόμους του "Eraserhead".