Drake Vs Everybody: Όλα τα beefs που ρίχνει στη φωτιά το "Ιceman"

Το νέο τριπλό release του Drake, Iceman / Habibti / Maid Of Honour, κυκλοφόρησε την περασμένη Παρασκευή και αποδεικνύει πως παρόλο τον κάματο, ο Καναδός δεν μπορεί να αντισταθεί στον πειρασμό της ποίησης «στη-λέω-που-μου-την-είπες-γιατί-στην-είχα-πει-που-μου-την-είχες-πει». Τα disses και οι ατάκες έχουν ήδη βάλει τους πιστούς να αποκρυπτογραφούν. Το NME έκανε όλη τη «λάνζτα»: συγκέντρωσε όλα τα πρόσωπα που φαίνεται να θίγονται μέσα στους στίχους στο project. Και εμείς παίρνουμε ποπ κορν και ξεκινάμε.

Ο Kendrick Lamar είναι πάλι βασιλιάς στην άλλη πλευρά του ring. Στο “Janice STFU”, ο Drake ριμάρει: “White kids listen to you cuz they feel some guilt and that’s how your soul gets fulfilled / Handin’ out turkeys on camera inside of your hood, then you go back to the hills / How many houses you build? / How many souls did you heal off the back of your deal?”

Στο “Make Them Pay”, επιστρέφει: “Damn, who is this guy for real? I guess a magician / 100 million streams vanished, no one got questions for n****s”

Και στο “Make Them Remember”: “And Muggsy Bogues dunked for once, even I’m a bit amazed / Yeah, someone give the kid a raise”

Σε αυτό το τελευταίο, το NME σημειώνει ότι οι στίχοι παραπέμπουν στους ισχυρισμούς του Drake πως η Universal Music Group φούσκωσε τα streaming numbers του “Not Like Us” του Lamar, και παράλληλα υπονοεί ότι Spotify και labels χειραγώγησαν και τα νούμερα του “Luther” των Kendrick Lamar και SZA. Στα sos, και η αναφορά στον Muggsy Bogues. Ο θρυλικός NBA player είχε ύψος μόλις 5’3”, όσο περίπου και ο Kendrick Lamar, με τον Drake να υπονοεί ότι η επικράτηση του Kendrick στο beef ήταν σχεδόν τόσο απίθανη όσο ένα κάρφωμα του Bogues.

Ο Jay-Z δέχεται επίσης σπόντες, στο “Janice STFU”: “We know how you OGs rocking already, my n***a, the jig is up”

Ενώ στο “Whisper My Name”: “I’ll take $500k, not the dinner, I never could learn shit from none of y’all”. Η δεύτερη ατάκα αποτελεί ξεκάθαρη αναφορά στο γνωστό internet debate “dinner with Jay-Z or $500,000?”

To NME μας θυμίζει επίσης ότι η Roc Nation του Jay-Z είχε επιλέξει τον Kendrick Lamar για το Super Bowl Halftime Show το 2025 − τη βραδιά όπου το κοινό τραγουδούσε μαζικά τους πιο αμφιλεγόμενους στίχους του “Not Like Us”.

Ο J. Cole επίσης δεν γλιτώνει. Στο “Make Them Pay”, ο Drake ραπάρει: “Me, I stood ten T’s and accepted the mission / Cuz I’d much rather death than submission / How can you press the ignition and let some memories of the past affect your decision / I love you cuz of the history, but if we being real, I could never forgive you / And you never called me back, but destiny’s written, for real / Fuck a big three anyway, there was too many chefs in the kitchen, it was a mess to begin with”

Ενώ στο “Make Them Remember” προσθέτει: “I could’ve fell back like the married rapper, but we engaged”

Οι στίχοι συνδέονται με τη ρήξη των πρώην φίλων Drake και Cole, μετά το “Like That” του Kendrick Lamar και το σύντομο diss track “7 Minute Drill”, για το οποίο ο Cole αργότερα απολογήθηκε δημόσια.

Ο A$AP Rocky θα είναι πάντα αυτός που έκλεψε τη Rihanna. Για αυτό τα ακούει στο “Burning Bridges”: “Your baby mama ain’t even post your single, damn / Where she at? Yeah, where she at? / You saw my brother, you was tryna fix it / Now you drop your album and you back dissin’, yeah”

Και στο “Firm Friends”: “K-Y-S A-S-A-P, that’s some shit that you could do for me”

Ούτε τάπα από τον LeBron James φοβάται ο Καναδός και στο “Make Them Remember” καρφώνει: “I shouldn’t even be shocked to see you in that arena / Because you always made your career off of switchin’ teams up… Please stop askin’ about what’s goin’ on with 23 and me / I’m a real n***a, and he’s not, it’s in my DNA”

Πρόκειται για αναφορά στην παρουσία του LeBron στο Pop Out show του Kendrick Lamar το καλοκαίρι του 2024 στο Kia Forum, όπου ο NBA star είχε εμφανιστεί να χορεύει στο “Not Like Us”.

Ο Dr. Dre, μέντορας του Kendrick Lamar, έχει σειρά στο “Make Them Remember”: “If Drake took out the AK, maybe he’d be in jail / Just based off the name that it spells / What they say they just smelled? / I heard they got special places in hell / For n****s jokin’ about evil when they did it themselves, damn”



Ο Pharrell Williams δέχεται επίσης έμμεσες βολές στο “Make Them Pay”: “I got all the chains that they ever repped in Virginia / I got ns’ prized possessions, I get possessive on ns”

Το NME συνδέει τον στίχο με το περιστατικό του 2023, όταν ο Drake φόρεσε κοσμήματα εκατομμυρίων δολαρίων που είχε αγοράσει από πλειστηριασμό της προσωπικής συλλογής του Pharrell.

Ο Rick Ross, που είχε κυκλοφορήσει το “Champagne Moments”, κατά τη διάρκεια της κόντρας Lamar-Drake, τα ακούει στο “Make Them Pay”: “Dog, I was aidin’ Ross with streams before Adin Ross had ever streamed”



Τέλος, ούτε ο DJ Khaled γλιτώνει στο “Make Them Pay”: “And, Khaled, you know what I mean / The beef was fully live, you went halal and got on your deen / And your people are still waitin’ for a free Palestine / But apparently everything isn’t black and white and red and green”

Το NME σημειώνει ότι ο Drake χρησιμοποιεί τους ισλαμικούς όρους “halal” και “deen” ως λογοπαίγνιο γύρω από το “beef”, ενώ παράλληλα επικρίνει τον Khaled επειδή δεν έχει μιλήσει δημόσια για την κρίση στη Γάζα, παρότι είναι γιος Παλαιστινίων μεταναστών.

Αυτά!