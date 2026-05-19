Haruomi Hosono: Ο sensei της Tokyo electronica επιστρέφει

Στα 78 του χρόνια, ο Haruomi Hosono συνεχίζει να κινείται με την ήρεμη βεβαιότητα ενός ανθρώπου που έχει ήδη αλλάξει τη σύγχρονη μουσική περισσότερες από μία φορές. Ο Ιάπωνας συνθέτης, παραγωγός και ιδρυτικό μέλος των Yellow Magic Orchestra ανακοίνωσε το νέο του album Yours Sincerely, το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 11 Σεπτεμβρίου από την Ghostly International.

Πρόκειται για τον 23ο προσωπικό του δίσκο και τον πρώτο μετά το Hochono House του 2019 – αυτός και αν ήταν η απόδειξη ότι ο Hosono παραμένει μια από τις πιο αεικίνητες και επιδραστικές φιγούρες της πειραματικής pop, της ambient και της ηλεκτρονικής μουσικής. Από τους Happy End και την καθιέρωση της ιαπωνόφωνης rock, μέχρι τη φουτουριστική pop επανάσταση των YMO, το αποτύπωμά του διατρέχει δεκαετίες μουσικής ιστορίας, από την synth-pop και την techno μέχρι το σύγχρονο ambient revival και τη city pop αναγέννηση.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο τίτλος του νέο album, Yours Sincerely, γεννήθηκε μέσα από την προσπάθειά του να αποδώσει το νόημα της ιαπωνικής λέξης “omoiyari”¨: η αρχική σημασία είναι «να υποφέρεις μαζί», όμως στα ιαπωνικά η ίδια λέξη περιλαμβάνει και «να χαίρεσαι μαζί». «Είναι, λοιπόν, μια λέξη που συνδέεται τόσο με τη συλλογική θλίψη όσο και με τη συλλογική χαρά», δήλωσε ο Hosono.

Ο Hosono μίλησε επίσης για τη δημιουργική του κατάσταση στα χρόνια που έχει φθάσει, αφήνοντας να εννοηθεί ότι το album λειτουργεί σαν ένας διάλογος ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν του. «Νιώθω ολοένα μεγαλύτερη περιέργεια για την άγνωστη μουσική που θα δημιουργήσει ο νέος μου εαυτός, ενώ ταυτόχρονα αγκαλιάζω και τη μουσική του παλιού μου εαυτού − σαν να κουβαλώ πλέον δύο μουσικούς κόσμους μέσα μου.»

Με αφορμή την κυκλοφορία του album, ο Hosono θα πραγματοποιήσει δύο πολύτιμες (αν παραμείνουν τόσες) εμφανίσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, στις 16 και 20 Σεπτεμβρίου, αντίστοιχα σε Νέα Υόρκη και Λος Άντζελες, με support τον Chaz Bear aka Toro y Moi.