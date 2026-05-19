Πληροφορίες

Haruomi Hosono: Ο sensei της Tokyo electronica επιστρέφει

Ο τελευταίος σοφός και συνιδρυτής των Yellow Magic Orchestra ανακοινώνει τον πρώτο του δίσκο εδώ και επτά χρόνια.

Haruomi Hosono
Avopolis Team

Στα 78 του χρόνια, ο Haruomi Hosono συνεχίζει να κινείται με την ήρεμη βεβαιότητα ενός ανθρώπου που έχει ήδη αλλάξει τη σύγχρονη μουσική περισσότερες από μία φορές. Ο Ιάπωνας συνθέτης, παραγωγός και ιδρυτικό μέλος των Yellow Magic Orchestra ανακοίνωσε το νέο του album Yours Sincerely, το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 11 Σεπτεμβρίου από την Ghostly International.

Πρόκειται για τον 23ο προσωπικό του δίσκο και τον πρώτο μετά το Hochono House του 2019 – αυτός και αν ήταν η απόδειξη ότι ο Hosono παραμένει μια από τις πιο αεικίνητες και επιδραστικές φιγούρες της πειραματικής pop, της ambient και της ηλεκτρονικής μουσικής. Από τους Happy End και την καθιέρωση της ιαπωνόφωνης rock, μέχρι τη φουτουριστική pop επανάσταση των YMO, το αποτύπωμά του διατρέχει δεκαετίες μουσικής ιστορίας, από την synth-pop και την techno μέχρι το σύγχρονο ambient revival και τη city pop αναγέννηση.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο τίτλος του νέο album, Yours Sincerely, γεννήθηκε μέσα από την προσπάθειά του να αποδώσει το νόημα της ιαπωνικής λέξης “omoiyari”¨: η αρχική σημασία είναι «να υποφέρεις μαζί», όμως στα ιαπωνικά η ίδια λέξη περιλαμβάνει και «να χαίρεσαι μαζί». «Είναι, λοιπόν, μια λέξη που συνδέεται τόσο με τη συλλογική θλίψη όσο και με τη συλλογική χαρά», δήλωσε ο Hosono.

Ο Hosono μίλησε επίσης για τη δημιουργική του κατάσταση στα χρόνια που έχει φθάσει, αφήνοντας να εννοηθεί ότι το album λειτουργεί σαν ένας διάλογος ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν του. «Νιώθω ολοένα μεγαλύτερη περιέργεια για την άγνωστη μουσική που θα δημιουργήσει ο νέος μου εαυτός, ενώ ταυτόχρονα αγκαλιάζω και τη μουσική του παλιού μου εαυτού − σαν να κουβαλώ πλέον δύο μουσικούς κόσμους μέσα μου.»

Με αφορμή την κυκλοφορία του album, ο Hosono θα πραγματοποιήσει δύο πολύτιμες (αν παραμείνουν τόσες) εμφανίσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, στις 16 και 20 Σεπτεμβρίου, αντίστοιχα σε Νέα Υόρκη και Λος Άντζελες, με support τον Chaz Bear aka Toro y Moi.

 

Ακολούθησε το Avopolis Network στο Google News

 

Διαβάστε Ακόμα

Drake

Drake Vs Everybody: Όλα τα beefs που ρίχνει στη φωτιά το "Ιceman"

H νέα του δουλειά του θερμόαιμου Καναδού ήρθε γεμάτη sneak disses και παλιούς λογαριασμούς.
Haruomi Hosono

Haruomi Hosono: Ο sensei της Tokyo electronica επιστρέφει

Ο τελευταίος σοφός και συνιδρυτής των Yellow Magic Orchestra ανακοινώνει τον πρώτο του δίσκο εδώ...
Party Dozen

Οι Party Dozen ανεβάζουν ξανά την ένταση με το "Special Unit"

Το αυστραλιανό post-punk ντουέτο Party Dozen επέστρεψε με το “Special Unit”, ένα ωμό ηχητικό...

Featured

Kenny Mason – BULLDAWG

Kenny Mason – BULLDAWG

Ο Kenny Mason κυκλοφορεί την πιο μεστή δουλειά του μέχρι σήμερα, παντρεύοντας rock και punk...
Nicki Minaj

Η Nicki Minaj και το ρουσφέτι που την οδήγησε στην αγκαλιά του Τrump

Στην πρόσφατη συνέντευξή της στο TIME, η Nicki δήλωσε πως δεν φοβάται πια να αγάπαει τον Trump.
Sean Nicholas Savage

Sean Nicholas Savage: «Η μουσική είναι μαγεία και η Ελλάδα μια αιώνια αξία»

Λίγο πριν τη mini περιοδεία του σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Λάρισα, ο Sean Nicholas Savage μιλά στο...

Best of Network