Η Madonna επιστρέφει στην πίστα με το "Confessions On A Dancefloor II"

Με Instagram reset, cryptic visuals και Stuart Price ξανά στο τιμόνι, η Madonna δείχνει έτοιμη να ξαναγράψει τη δική της νύχτα.

Κάποιες επιστροφές δεν ανακοινώνονται, ψιθυρίζονται μέσα από glitches και σβησμένα timelines. Η Madonna φαίνεται να ετοιμάζει το πολυαναμενόμενο Confessions On A Dancefloor II, ένα sequel που εδώ και έναν χρόνο πλανάται σαν φήμη που αρνείται να πεθάνει. Από τον περασμένο Φεβρουάριο, όταν μιλούσε για «καρδιά και ψυχή» στη νέα της μουσική και υπέγραφε με ένα σχεδόν ειρωνικό "Confessions Part 2", μέχρι τον Σεπτέμβριο που επιβεβαίωσε την επιστροφή της στη Warner Records, το αφήγημα χτιζόταν με μικρές, ελεγχόμενες διαρροές.

Και τώρα, το σήμα: πλήρης διαγραφή του Instagram, επανασχεδιασμός του επίσημου site και μια ψηφιακή βιτρίνα που αναβοσβήνει λέξεις όπως "Confessions On A Dancefloor II" και "COADF 2". Στην οθόνη, ένα ηχείο τοποθετημένο ανάμεσα σε ένα ζευγάρι πόδια με γυαλιστερές ασημένιες γόβες, ενώ ένα ατμοσφαιρικό, σχεδόν άυλο απόσπασμα μουσικής παίζει στο background. Όχι ακριβώς teaser, περισσότερο μια υπόσχεση που δεν έχει αποφασίσει ακόμη αν θέλει να κρατηθεί.

Το αρχικό Confessions On A Dancefloor του 2005 δεν ήταν απλώς ένα άλμπουμ. Ήταν μια επανατοποθέτηση: disco των 70s φιλτραρισμένη μέσα από electropop των 80s, με κομμάτια όπως το "Hung Up" (βασισμένο πάνω σε sample των ABBA), αλλά και τα "Sorry", "Get Together" και "Jump" να γράφουν τη δική τους ιστορία στην πίστα. 

Το νέο κεφάλαιο βρίσκει τη Madonna να επανενώνεται με τον Stuart Price, τον αρχιτέκτονα του πρώτου δίσκου, με τον οποίο είχε ήδη αποκαλύψει από τον Δεκέμβριο του 2024 ότι δουλεύει ξανά. Κι εδώ είναι που το πράγμα αποκτά ενδιαφέρον: όχι απλώς nostalgia bait, αλλά μια πιθανή αναμέτρηση με το ίδιο της το αποτύπωμα.

Γιατί αν κάτι μας έχει μάθει η Madonna, είναι ότι δεν επιστρέφει ποτέ στο ίδιο μέρος. Απλώς φροντίζει να μοιάζει έτσι για λίγο, μέχρι να τραβήξει ξανά το χαλί κάτω από τα πόδια σου. Και κάπου ανάμεσα σε neon αντανακλάσεις και σιωπηλά drops, ίσως αυτή τη φορά να μην ψάχνει την πίστα. Ίσως να ψάχνει τι απέμεινε από αυτήν.

 

 

