Oι Hot Chip κυκλοφορούν το πρώτο τους Best Of άλμπουμ με νέο τραγούδι

Περισσότερα από είκοσι χρόνια και οκτώ στούντιο άλμπουμ μετά, οι Hot Chip παραμένουν αναντικατάστατοι: παιχνιδιάρικοι, βαθυστόχαστοι και αμετακίνητοι μέσα στο groove. Σήμερα ανακοινώνουν το πρώτο τους best-of άλμπουμ με τίτλο Joy In Repetition, που θα κυκλοφορήσει στις 5 Σεπτεμβρίου. Ένα άλμπουμ που χαρτογραφεί την καλλιτεχνική τους πορεία από τα DIY ξεκινήματα μέχρι την καθιέρωσή τους ως «το κορυφαίο βρετανικό pop συγκρότημα της γενιάς τους» (The Guardian), με έξι δίσκους στο Top 20, μια υποψηφιότητα για το Mercury Prize, sold-out εμφανίσεις στη Brixton Academy και συνεργασίες με ονόματα όπως οι David Byrne, Jarvis Cocker, Robert Wyatt και Brian Eno.

Το Joy In Repetition είναι ένα ανθολόγιο φτιαγμένο μέσα σε υπνοδωμάτια-στούντιο, dancefloors, φεστιβαλικές σκηνές και, πάνω απ’ όλα, μέσα σε φιλίες. Ο τίτλος (αναφορά τόσο σε στίχους του συγκροτήματος όσο και σε ένα από τα αγαπημένα τραγούδια του Prince για τον Alexis Taylor) συλλαμβάνει την ουσία του group: μια έμμονη αγάπη για τον ρυθμό, αλλά και για την τελετουργία της δημιουργίας. Ξανά και ξανά και ξανά και ξανά και ξανά. Σε ακόμα μία αναφορά στο "Over and Over", το εξώφυλλο του άλμπουμ φιλοτεχνήθηκε από τον θρυλικό Sir Peter Blake, παρουσιάζοντας έναν ζωγραφισμένο πίθηκο με ένα μινιατούρα πιατίνι.

Μετά την επετειακή επανέκδοση του Coming On Strongerer πέρσι, το Joy In Repetition συνεχίζει από εκεί όπου σταμάτησε το ντεμπούτο του 2004, με την πεντάδα Taylor, Joe Goddard, Owen Clarke, Al Doyle και Felix Martin πλήρως εναρμονισμένη. Το άλμπουμ συγκεντρώνει ολόκληρη τη συναισθηματική γκάμα της Hot Chip δισκογραφίας (από dancefloor classics όπως τα "Ready For The Floor", "I Feel Better", "Flutes" και "Over and Over" μέχρι τις μελαγχολικές, εύθραυστες στιγμές των "Boy From School", "Look At Where We Are" και "Melody of Love". Η συλλογή περιλαμβάνει επίσης ένα ολοκαίνουργιο τραγούδι με τίτλο "Devotion".

Για τους Hot Chip, η επανάληψη (μάλλον) δεν είναι απλώς ένα εργαλείο σύνθεσης· είναι στάση ζωής. «Υπάρχει χαρά στο να κάνεις κάτι ξανά και ξανά», λέει ο Taylor. «Αυτό ισχύει για τους ρυθμούς, για τα grooves, για το να φτιάχνεις δίσκους μαζί επί 20 χρόνια. Εξακολουθούμε να το κάνουμε. Και το αγαπάμε το ίδιο».

Παρά τα side projects και τις παράλληλες διαδρομές (με πιο γνωστή την ένταξη του Al Doyle στους LCD Soundsystem το 2005) οι Hot Chip πάντα επιστρέφουν ο ένας στον άλλον. Το νέο τραγούδι "Devotion", που κλείνει το άλμπουμ, κλείνει μέσα του αυτήν την αφοσίωση: ένα ζαλιστικό μίγμα psych-pop, σαν τους Beach Boys να πίνουν Piña Coladas με τους Hall & Oates, αναζητώντας σταθερότητα μέσα στο χάος.

«Είναι ένας ύμνος στην αφοσίωση που έχουμε μεταξύ μας γι’ αυτό το πρότζεκτ», συνεχίζει ο Taylor, «αλλά και στην ίδια τη μουσική. Νομίζω πως ο Joe μοιάζει κάπως με τον Brian Wilson – έχει αυτήν τη βαθιά αφοσίωση στο πώς θα φτιάξει την πιο μαγευτική pop μουσική».