O Drake απαντά στον Kendrick μέσα από την κατάψυξη ενός livestream

Ο Drake αποφάσισε να βάλει (;) τελεία στο σίριαλ της διαμάχης του με τον Kendrick Lamar με ένα καινούριο κομμάτι-έκπληξη με τίτλο "What Did I Miss?", το οποίο παρουσίασε πανηγυρικά μέσω livestream, γιατί, προφανώς, κάθε τραύμα επουλώνεται καλύτερα με λίγο marketing.

Στο τραγούδι, ο ράπερ από το Τορόντο κάνει απολογισμό της καταιγίδας που προκάλεσε η (αν μη τι άλλο, θεαματική) σύγκρουσή του με τον Lamar, και στρέφει το βλέμμα του όχι τόσο στον αντίπαλο, όσο στους… «φίλους» του. Αυτούς που (ναι, τι σπουδαία έκπληξη!!!), έπαιζαν και με τις δύο πλευρές. «Last time I looked to my right, you n—s was standing beside me / How can some people I love hang around pussies who try me?», ρωτάει με αγανάκτηση ο φίλος μας Drake, ανακαλύπτοντας ξαφνικά πως η προδοσία υπάρχει και εκτός στίχων. Αλλά βέβαια κανένας δεν ήταν εκεί να του υπενθυμίσει πως στην εποχή των beefs με εκατομμύρια views, το πιο δύσκολο πράγμα δεν είναι να ραπάρεις καλύτερα, αλλά να βρεις ποιος όντως είναι ακόμα στο πλευρό σου όταν χάνονται τα stories.

Ο Drake, φυσικά, δεν θα άφηνε ασχολίαστη ούτε την Pop Out εμφάνιση του Kendrick στο LA τον Ιούνιο του 2024, εκείνο το μεγάλο homecoming event που έμοιαζε λιγότερο με συναυλία και περισσότερο με πολιτισμικό reset. Στο "What Did I Miss?", λοιπόν, του πετάει μια σπόντα του με ύφος και καλά πληγωμένου, αλλά cool έφηβου: «I’m back in your city tonight, walkin’ around with my head high / I saw bro at the Pop Out with them but been dick riding gang since ‘Headlines’». Δηλαδη, με άλλα λόγια: σε είδα, σε θυμάμαι από τότε που χόρευες στους ρυθμούς μου, και τώρα πουλάς δήθεν επαναστατικό merch με άλλους.

Και κάπου εδώ μπαίνουμε στον υπερθεαματικό πρόλογο του single: το "Iceman: Episode 1" livestream, μια μυσταγωγία ψυχρής αυτοπροβολής. Ο Drake οδηγεί φορτηγό στους δρόμους του Τορόντο, με το logo "Iceman", έναν ψεύτικο αριθμό τηλεφώνου (γιατί αληθινό δράμα και πραγματικό contact info δεν πάνε μαζί) και την ιστοσελίδα the-iceman.com που, spoiler alert, δεν θα σας οδηγήσει πουθενά... Κάμερες δείχνουν ένα βιομηχανικό κτίριο γεμάτο μυστήριο και παγωμένα vibes, μέχρι που εμφανίζεται ο ίδιος, με μια κάρτα στο χέρι σαν να πρόκειται να την χτυπήσει στη δουλειά σε αποθήκη logistics. Κάθεται, τρώει, βλέπει βίντεο με τον εαυτό του στα νιάτα του. Self-reflection, αλλά με Uber Eats.

Και ξαφνικά, τα "γκάνια". Η κάμερα κάνει ζουμ σε μια οθόνη όπου ο Drake περιβάλλεται από πυροβόλα. Μετά, πάγος: o ράπερ ρίχνει τις ρίμες του μέσα σε μια κατάψυξη, επιβεβαιώνοντας ότι το beef πλέον έχει φτάσει σε θερμοκρασίες κάτω του μηδενός. Κυριολεκτικά. Για άλλη μια φορά, το μήνυμα είναι σαφές: μην υποτιμάς έναν άνθρωπο που μπορεί να συνδυάσει emo παράπονο, gangsta στήσιμο και χορηγούμενο livestream, όλα σε ένα επεισόδιο.

Αλλά την ξέρουμε την ιστορία, ο Drake δεν θέλει μόνο να ραπάει, θέλει και το brand του πόνου του σαν να είναι limited edition teardrop.