Always Music in the Air: Ένα νέο βιβλίο για τη μουσική του Twin Peaks με ανέκδοτο υλικό και συνεντεύξεις

Στην τηλεοπτική επικράτεια του Twin Peaks, ο κόσμος εκτός από παράξενος, σουρεαλιστικός, χιουμοριστικός και σκοτεινός, είναι γεμάτος μουσική. Με μελωδίες που δεν τελειώνουν και σου καρφώνονται στο μυαλό (και την καρδικά) για πάντα, έστω αν και συχνά μοιάζουν να έρχονται από κάπου πολύ μακριά… Τριάντα χρόνια μετά την πρώτη φορά που ακούσαμε τη φράση «where we’re from, the birds sing a pretty song and there’s always music in the air», ο συγγραφέας και fan-ερευνητής Scott Ryan μας καλεί να επιστρέψουμε εκεί. Όχι μέσα από την πλοκή. Αλλά μέσα από τη μουσική.

Το Always Music in the Air – The Sounds of Twin Peaks (Fayetteville Mafia Press, 2024) είναι ένα βιβλίο που ανοίγει μια κρυφή πόρτα πίσω από τη φράση «written by Lynch/Badalamenti», κι από εκεί αρχίζουν να ξεχύνονται 290 κομμάτια, πολλά από τα οποία ποτέ δεν κυκλοφόρησαν επίσημα. Ο Ryan σκάβει στα αρχεία, ανακρίνει φαντάσματα, ξεθάβει αρχεία mp3, ξετυλίγει την ιστορία πίσω από κάθε ήχο, κάθε υπόκωφη συγχορδία που έντυσε τα παράξενα βλέμματα και τα όνειρα της σειράς.

Ο αναγνώστης περιπλανιέται από το "Floating into the Night" της Julee Cruise μέχρι τα θραύσματα του "The Return", μέσα από μαρτυρίες, αναμνήσεις και νέες συνεντεύξεις με τους ανθρώπους που έπαιξαν τη σιωπή στα synths, στα σαξόφωνα, στις καμπύλες των μελωδιών που χτίστηκαν για να μη λένε ποτέ "αρκετά". Ο ίδιος ο Mark Frost δίνει μια καινούρια συνέντευξη, ενώ αποσπάσματα από συνομιλίες με τον Angelo Badalamenti, τον David Lynch, και τη χαμένη πια Julee Cruise σκορπίζονται στις σελίδες σαν τα απομεινάρια μιας μουσικής που δεν ήταν ποτέ απλώς soundtrack, αλλά "χώρος".

Το βιβλίο εξετάζει όλη τη μουσική που «αιωρούνταν στον αέρα», περνώντας από όλα τα soundtrack του Twin Peaks, τις online κυκλοφορίες του 2011 με τίτλο Twin Peaks Archives, καθώς και τις μουσικές κυκλοφορίες του Twin Peaks: The Return το 2017. Πήρε ολοκαίνουριες συνεντεύξεις με τον Dean Hurley (συνθέτης για το The Return, επιμελητής των Twin Peaks Archives), τον Tim Hunter (σκηνοθέτης), τη Lori Eschler (μουσική επιμελήτρια), τον David Slusser (συνθέτης, μουσικός επιμελητής), τον Kevin Laffey (A&R για τη Julee Cruise), τον Duwayne Dunham (μοντέρ και σκηνοθέτης), τον Kinny Landrum (πλήκτρα) και τον Al Regni (σαξόφωνο), καθώς και αποσπάσματα από τη συνέντευξη που είχε δώσει η Julee Cruise στον Ryan το 2018. Στο βιβλίο περιλαμβάνονται επίσης αποσπάσματα από παλαιότερες δημοσιευμένες συνεντεύξεις των David Lynch και Angelo Badalamenti σχετικά με τη μουσική του Twin Peaks.

Το Always Music in the Air είναι ένα βιβλίο για να θυμηθείς μια από τις τηλεοπτικές σειρές που άλλαξαν την τηλεόραση για πάντα. Και αν δεν τη θυμάσαι, όταν παίχτηκε στη δική μας ΕΡΤ, τότε θα την ονειρευτείς μέσα από φράσεις, ήχους και αόρατες μελωδίες που επιμένουν, χρόνια μετά, να αιωρούνται πάνω απ’ την πόλη με τα ψηλά πεύκα. Κι έτσι όπως μπορεί να ξεφυλλίζεις και το βιβλίο, ίσως πίσω από τις λέξεις να ακούσεις ξανά εκείνη τη γνώριμη συγχορδία.



