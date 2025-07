Oasis Reunion 2025: Οι Gallagher επιστρέφουν στη σκηνή με δάκρυα, ύμνους και 70.000 φανς

Τα εμβληματικά παιδιά της Britpop ανακοίνωσαν την επανένωσή τους τον περασμένο Αύγουστο και χθες (4 Ιουλίου) έδωσαν την εναρκτήρια συναυλία από μια σειρά 19 μεγάλων σόου σε στάδια του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας, στο Principality Stadium του Κάρντιφ.

Εδώ και έντεκα μήνες, οι φαν των Oasis φούντωναν από φήμες και προσμονή για το τι θα περιλάμβανε το πρώτο σετ της επιστροφής τους. Στις 8:15 μ.μ., περισσότεροι από 70.000 παρευρισκόμενοι αποθεώθηκαν με το "Hello" από το (What’s The Story) Morning Glory? του 1995, το πρώτο τραγούδι των Oasis που ερμηνεύτηκε live από το V Festival του 2009.

«Hello, hello / Said it’s good to be back, it’s good to be back», τραγούδησε ο Liam Gallagher, πριν το συγκρότημα εκτοξευτεί σε μια εκρηκτική εκτέλεση του "Acquiesce", του αγαπημένου b-side από την ίδια περίοδο.

Με μια σημαία της Manchester City απλωμένη πάνω σε έναν ενισχυτή, οι Noel και Liam Gallagher ανέβηκαν στη σκηνή πλαισιωμένοι (όπως μας είχε αποκαλύψει και νωρίτερα το NME) από τους πρώην συνεργάτες τους Andy Bell (μπάσο), Gem Archer και Paul “Bonehead” Arthurs (κιθάρες), και τον νέο ντράμερ Joey Waronker.

Πριν την εμφάνιση των Oasis, οι Cast και ο Richard Ashcroft άνοιξαν τη βραδιά στο πλαίσιο της περιοδείας Live '25, με τους πρώτους να αφιερώνουν το "Walkaway" στον εκλιπόντα ποδοσφαιριστή της Liverpool Diogo Jota, ενώ ο Ashcroft καθοδήγησε τον κόσμο σε τεράστια singalongs στα "The Drugs Don’t Work", "Lucky Man" και "Bitter Sweet Symphony".

Η προσμονή για τη συναυλία κορυφώθηκε μέσα στην εβδομάδα, με ηχητικά αποσπάσματα να κυκλοφορούν στα social media και να αφήνουν υπονοούμενα για το setlist, ενώ ένα εντυπωσιακό drone show με το λογότυπο των Oasis φώτισε τον ουρανό του Κάρντιφ την Πέμπτη (3 Ιουλίου).

Ο Noel είχε προϊδεάσει τους φαν λέγοντας ότι το συγκρότημα «ακούγεται τεράστιο» στις πρόβες και ότι πλέον «δεν υπάρχει επιστροφή».

Οι Oasis συνεχίζουν αύριο (5 Ιουλίου) με δεύτερη συναυλία στο Κάρντιφ, ακολουθούμενη από πέντε εμφανίσεις στο Heaton Park του Μάντσεστερ, επτά βραδιές στο Wembley του Λονδίνου, και στάσεις σε Εδιμβούργο και Δουβλίνο. Αργότερα, η περιοδεία Oasis Live ’25 θα φτάσει και σε Βόρεια και Νότια Αμερική, Αυστραλία, Νότια Κορέα και Ιαπωνία.

Τον περασμένο μήνα, οι Liam και Noel εμφανίστηκαν μαζί σε διαφήμιση της Adidas Originals, εγκαινιάζοντας νέα συνεργασία με το brand. Παράλληλα, ένωσαν τις δυνάμεις τους με την Bohemian FC για μια νέα ποδοσφαιρική φανέλα που σηματοδοτεί την επιστροφή τους.