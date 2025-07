BBC: Τέλος στις "high-risk" συναυλίες μετά το αντισυστημικό ξέσπασμα των Bob Vylan στο Glastonbury

Μετά την «απρεπή» εμφάνιση των Bob Vylan στο Glastonbury, όπου τόλμησαν (πώς τόλμησαν;) να αναφερθούν στην Παλαιστίνη, στο Ισραήλ, στις κυβερνήσεις ΗΠΑ και Ηνωμένου Βασιλείου, και φυσικά… στο ίδιο το BBC, ο οργανισμός αποφάσισε να τραβήξει γραμμή: τέλος οι “high-risk” συναυλίες. Ό,τι δεν μπορεί να ελεγχθεί live, δεν θα παίζει. Τελεία και παύλα. Τεχνολογία του 2025, αλλά πολιτική 1955.

Σε μια σπάνια επίδειξη αυτογνωσίας (ή μάλλον αντίδρασης κρίσης), ο γενικός διευθυντής Tim Davie δήλωσε πως λυπάται βαθύτατα που «τέτοια προσβλητική και καταδικαστέα συμπεριφορά» βγήκε στον αέρα της δημόσιας τηλεόρασης. Και φυσικά ζήτησε συγγνώμη, όχι για την επιλογή της πλατφόρμας, ούτε για τη λογοκριτική μανία που ακολούθησε, αλλά γιατί ο Bob Vylan «προέβη σε απαράδεκτες αντισημιτικές δηλώσεις». Για την ιστορία, οι δηλώσεις ήταν πολιτικές, όχι ρατσιστικές, αλλά σε τέτοια θέματα, το ξέρετε, η ακρίβεια δεν είναι προτεραιότητα.

Ο ίδιος ο πρόεδρος του BBC, Samir Shah, χαρακτήρισε τον καλλιτέχνη με εισαγωγικά: «ο "καλλιτέχνης" Bob Vylan», γιατί τίποτα δεν λέει «αντικειμενική κάλυψη» όπως τα υπονοούμενα περιφρόνησης. Ανακοίνωσε, με σιγουριά και ανώτερη θλίψη, πως στο εξής δεν θα επιτρέπονται live εμφανίσεις acts που ίσως έχουν κάτι να πουν πέρα από λουλουδάκια, χαμόγελα και ευχές για ειρήνη χωρίς να θίγουμε καμία συγκεκριμένη χώρα.

Όλα αυτά φυσικά, με τη δέουσα σοβαρότητα του BBC που θυμίζει πως στην εποχή μας, η μεγαλύτερη απειλή δεν είναι ο πόλεμος ή η λογοκρισία αλλά να φωνάξεις κάτι "λάθος" σε live μετάδοση.

BBC admits Bob Vylan deemed "high risk" before Glastonbury and promises accountability for failures https://t.co/8t3izdf63v