Οι Cut Copy επιστρέφουν με το άλμπουμ "Movements"

Απ’ την πρώτη νότα του "When This Is Over" καταλαβαίνεις ότι κάτι αλλάζει. Όχι μόνο στον ήχο των Cut Copy, αλλά και στο βλέμμα τους προς τον κόσμο. Πέντε χρόνια μετά το τελευταίο τους άλμπουμ, επιστρέφουν με το Movements, μια συλλογή από ηλεκτρονικά κύματα και συναισθηματικές μεταπτώσεις που χορεύουν στο φως και στη σκιά ταυτόχρονα. Κυκλοφορεί στις 5 Σεπτεμβρίου από τα labels Cutters και The Orchard.

Η φωνή του Dan Whitford, πάντα κάπως σαν να αιωρείται, κάπως θαμπή, σαν να τραγουδά από ένα άλλο, πιο απαλό σύμπαν, ξετυλίγει προσωπικά και συλλογικά ταξίδια. Γέννες, χωρισμοί, μια πανδημία, και αυτό το υπόγειο τράνταγμα της ιστορίας που δεν λέει να σταματήσει. Movements λοιπόν: κινήσεις μέσα από την ακινησία, μια απόπειρα να αποτυπωθεί με ήχο η αμηχανία του να είσαι άνθρωπος το 2025.

Το "When This Is Over" είναι το τραγούδι-μανιφέστο του άλμπουμ. Μια αρχή που ξεκινάει με συνθεσάιζερ και drum machines στο στούντιο της Μελβούρνης και καταλήγει στα αθώα φωνητικά μιας παιδικής χορωδίας από την αυστραλιανή εξοχή. Ένα τραγούδι για τις πληγές στις σχέσεις, ερωτικές, κοινωνικές, πολιτικές, αλλά και για τη δυνατότητα να τις θεραπεύσουμε. Όχι με κυνισμό, αλλά με φωνές που δεν έχουν ακόμα μάθει να φωνάζουν.

«We’re more the same than you’ll ever know», τραγουδούν τα παιδιά. Και κάτω απ’ τα φίλτρα και τα reverb, η φράση χτυπά σαν χρυσή σκόνη σε απόγευμα καλοκαιριού. Οι Cut Copy γίνονται πιο τρυφεροί, πιο ψυχεδελικοί, πιο κοντά στο σώμα και τη μνήμη. Η ευφορία τους δεν είναι για φθηνή απόδραση, αλλά για μια προσπάθεια να χορέψεις μέσα στα χαλάσματα.

Το Movements αναμένεται σαν ένα είδος συναισθηματικού road trip: κάπου ανάμεσα σε synth-pop από το αύριο και νοσταλγικά βλέμματα στο Bright Like Neon Love του 2004. Κι αν η ζωή είναι κύκλος, αυτοί μοιάζουν να τον χορεύουν με κλειστά μάτια και τα ακουστικά στο τέρμα.