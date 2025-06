Η Sabrina Carpenter πήρε έγκριση από τον Θεό για το εξώφυλλο της νέας της δισκογραφικής "αμαρτίας"

Η pop σταρ Sabrina Carpenter, γνωστή για τα κολλητικά της τραγούδια και τις ακόμη πιο κολλητικές της γονυκλισίες, μοιράστηκε μια εναλλακτική εκδοχή του εξωφύλλου του νέου της άλμπουμ, συνοδευόμενη από την πιο θεόσταλτη φράση ever: "Approved by God", γιατί αν είναι να φας κράξιμο ας έχεις τουλάχιστον τον Θεό με το μέρος σου.

Η φασαρία ξεκίνησε όταν αποκάλυψε το αυθεντικό εξώφυλλο του Man’s Best Friend, στο οποίο η Sabrina εμφανίζεται στα τέσσερα, ενώ ένα αόρατο χέρι της τραβάει τα μαλλιά. Κάποιοι το είδαν ως κοινωνικό σχόλιο, άλλοι ως διαφημιστική καμπάνια για κολλάρα σκύλων, ενώ οι πιο ψύχραιμοι απλώς αναρωτήθηκαν αν το επόμενο βήμα είναι να μπει στο Spotify under "dom-sub playlist".

Οι κατηγορίες έπεσαν βροχή, ότι αναπαράγει κουρασμένα σεξιστικά στερεότυπα, ότι μετατρέπει τις γυναίκες σε "κατοικίδια", κι ότι γενικά... πολύ μαλλί ρε παιδάκι μου για να τραβάει κανείς.

Η Carpenter απάντησε με τη γνωστή pop queen ψυχραιμία: "I can not give a f#ck about it", φράση, που πιθανότατα θα ραφτεί σε μπλουζάκια, τοίχους φεμινιστικών μπάνιων και πολλά μελλοντικά merch.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Sabrina πέφτει στα πατώματα (κυριολεκτικά... στο BRIT Awards κάποτε γονάτισε μπροστά σε έναν χορευτή που της έκλεισε το μάτι). Αλλά φαίνεται πως αυτή η θεά της ποπ έχει βρει το sweet spot ανάμεσα στο χυδαίο, το θεϊκό και το viral.

Γιατί στην τελική, είτε σε τραβάνε απ' τα μαλλιά, είτε τραβάς εσύ τα δικά σου με όλα αυτά που βλέπεις, η ποπ είναι για να παίζεις μαζί της, όχι να την παίρνεις στα σοβαρά.