Ariana Grande κατά Τραμπ: «Ο βομβαρδισμός του Ιράν είναι λόγος για καθαίρεση»

Η Ariana Grande, ναι αυτό το υπέροχο κορίτσι με τις χορευτικές μανούβρες που αλλάζουν σαν τις εποχές ανεβάζει το πολιτικό της pitch! Συγκεκριμένα, έκανε repost στο Instagram της τη δήλωση της Alexandria Ocasio-Cortez (Δημοκρατική βουλευτής και μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ), η οποία χαρακτήρισε τη βομβιστική επίθεση του Τραμπ στο Ιράν ως… αιτία παραπομπής. Όχι, δεν μιλάμε για κάποιο remix του "thank u, next", αλλά για ένα πραγματικό κάλεσμα να φύγει ο Πρόεδρος.

«Η καταστροφική απόφαση του Προέδρου να βομβαρδίσει το Ιράν χωρίς καμία εξουσιοδότηση συνιστά σοβαρή παραβίαση του Συντάγματος και των εξουσιών του Κογκρέσου στον τομέα του πολέμου», έγραψε η AOC, που για μια ακόμη φορά θύμισε ότι πίσω από το στιλ κρύβεται ουσία. «Ενέργησε παρορμητικά και ρίσκαρε έναν πόλεμο που μπορεί να μας καταπιεί για γενιές. Είναι ξεκάθαρη αιτία παραπομπής».

Ο Τραμπ, από την άλλη, έκανε το κλασικό του one-man show: βομβάρδισε ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις το Σάββατο χωρίς την έγκριση του Κογκρέσου και ύστερα δήλωσε, με το γνωστό του στόμφο, ότι το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα «καταστράφηκε πλήρως και ολοσχερώς». Μικρή λεπτομέρεια: το ίδιο του το Πεντάγωνο παραδέχεται τώρα ότι δεν ξέρει τι απέγινε το απόθεμα ουρανίου του Ιράν. Τι να πει κανείς… Ίσως χρειαστεί και δεύτερο act.

Ariana Grande agreed with AOC.



Trump should be impeached! pic.twitter.com/CyYRm1KTKa