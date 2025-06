Οι Rolling Stones δεν το βάζουν κάτω ούτε στα 80 τους κι ετοιμάζουν νέο άλμπουμ

Και ενώ όλοι νομίζαμε ότι το Hackney Diamonds ήταν το αποχαιρετιστήριο «δώρο» των Rolling Stones, οι κύριοι Jagger, Richards, Wood αποφάσισαν πως... δεν τελειώσαμε ακόμα. Άλλωστε, γιατί να σταματήσεις όταν μπορείς να συνεχίσεις για πάντα;

Μετά από μόλις 18 χρόνια αναμονής (λέγε με A Bigger Bang, 2005), το 2023 μάς χάρισαν το 24ο άλμπουμ τους, το οποίο (σε περίπτωση που δεν το καταλάβατε) περιείχε τους τελευταίους ρυθμούς στα τύμπανα του Charlie Watts, και cameos από τη μισή Rock & Roll Hall of Fame: Lady Gaga, Paul McCartney, Elton John, Stevie Wonder. Αν είχαν προσθέσει και την Dolly Parton, θα μπορούσαμε να το λέμε και We Are The World Part 2.

Η περιοδεία που ακολούθησε στις ΗΠΑ τους απέφερε 235 εκατομμύρια δολάρια. Κι ενώ αρχικά οι φήμες ήθελαν το ευρωπαϊκό σκέλος να ακυρώνεται λόγω «προβλημάτων προγραμματισμού» (aka "we’re tired"), τώρα λέγεται ότι χρησιμοποίησαν τον ελεύθερο χρόνο για να γράψουν άλλο ένα άλμπουμ. Γιατί, ξέρεις, αν είσαι 80 και κάτι και έχεις 60 χρόνια καριέρας, το πιο λογικό πράγμα είναι να μπεις ξανά στο στούντιο αντί να πας διακοπές.

Σύμφωνα με την The Sun (ναι, αυτήν την έγκυρη εφημερίδα που προβλέπει και τις εκλείψεις), οι Stones έχουν ήδη γράψει 13 νέα κομμάτια στο Metropolis Studios του Λονδίνου με τον παραγωγό Andrew Watt, τον ίδιο τύπο που τους «έκανε να αισθανθούν πάλι νέοι» στο Hackney Diamonds.

Ο Jagger είπε στους New York Times ότι το Hackney δεν θα είναι το τελευταίο άλμπουμ τους, άλλωστε, ήταν ήδη «στα τρία τέταρτα» του επόμενου, όταν βγήκε. Ο Richards από την άλλη ξεκαθάρισε στο SiriusXM: «Θα υπάρχει πάντα ένα ακόμα [άλμπουμ], μέχρι να πέσουμε κάτω. Αυτό κάνουμε. Πρέπει να το τελειώσουμε αυτό το Rolling Stones».

Spoiler: δεν τελειώνει. Ακόμα κι αν τους πάρει ο ύπνος στο στούντιο.

Ο Ronnie Wood, εν τω μεταξύ, τσίγκλησε τους οπαδούς με κάτι ξεχασμένα tracks από τις ηχογραφήσεις του Hackney, και προανήγγειλε... περισσότερο νέο υλικό. Μάλιστα, ας μην ξεχνάμε ότι ετοιμάζει ένα μεγάλο reunion και με τον Rod Stewart στο Glastonbury γιατί... γιατί όχι; Αν οι Stones είναι το tour που δεν τελειώνει, οι Faces είναι η αναβίωση που κανείς δεν ζήτησε αλλά όλοι θα πάνε να δουν.

Συμπέρασμα: Μπορεί το rock 'n' roll να μην πεθαίνει ποτέ, αλλά σίγουρα δεν βγαίνει στη σύνταξη. Και σίγουρα δεν σβήνει η μηχανή μέχρι να τελειώσει και το τελευταίο encore.